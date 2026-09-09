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Yategate: la Justicia dispuso nuevas medidas

El juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte dispuso una treintena de medidas de prueba que incluyen el análisis de comunicaciones, cuentas bancarias y bienes.

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La Justicia dispuso nuevas medidas en el marco del Yategate. (Foto: archivo).

La Justicia dispuso nuevas medidas en el marco del Yategate. (Foto: archivo).

La causa en la que está investigado el ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, sumó nuevas medidas de prueba. El juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte ordenó una treintena de diligencias que alcanzan a los acusados y que incluyen el análisis de comunicaciones telefónicas, cuentas bancarias, bienes, antecedentes laborales y otras medidas patrimoniales.

Leé también Piden la detención de Martín Insaurralde y Jesica Cirio en la causa por enriquecimiento ilícito
El fiscal Sergio Mola solicitó al juez federal Luis Armella que ordene la detención del exintendente de Lomas de Zamora y la modelo. (Foto: archivo).

Entre las principales novedades, la Justicia avanzará con un entrecruzamiento de llamadas y mensajes de Martín Insaurralde, Jesica Cirio y Sofía Clerici, además de otros involucrados en la investigación.

La medida fue solicitada por el fiscal federal Sergio Mola, quien pidió acceder al listado de las llamadas y mensajes entrantes y salientes de los teléfonos de los involucrados para determinar sus vínculos en momentos clave de la investigación.

El requerimiento también alcanza a los hijos de Martín Insaurralde y al resto de los acusados de la causa.

Qué busca la Justicia en los teléfonos de Insaurralde, Cirio y Clerici

Una de las medidas centrales ordenadas por Rodríguez Ponte consiste en reconstruir las comunicaciones entre los involucrados. Para eso, se pidió información sobre las llamadas telefónicas y los mensajes entrantes y salientes. Según consta en las medidas de prueba, el requerimiento incluye la fecha y hora de las comunicaciones, su duración y las líneas de origen y destino.

Además, Rodríguez Ponte busca determinar si las compañías telefónicas prestaron servicios que permitan reconstruir la ubicación de los dispositivos. “Se deberá determinar si la empresa presta o prestó servicio de localización, geolocalización, rastreo o recuperación de equipos y, en su caso, la remisión de los registros disponibles”, indica una de las medidas ordenadas.

El análisis de los teléfonos también podría resultar relevante para los videos en los que se observa a Jesica Cirio recorriendo un vestidor con fajos de dólares. La Justicia busca establecer si las grabaciones fueron realizadas con su teléfono y si, a partir de las fechas y otros registros disponibles, puede determinarse si se encontraba en la casa de San Vicente de Martín Insaurralde.

Las nuevas diligencias se producen después de que Rodríguez Ponte asumiera al frente del Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora, que anteriormente estaba subrogado por Luis Armella.

La causa se inició en 2023, después de que se conocieran las imágenes del viaje de Martín Insaurralde y Sofía Clerici a Marbella. Clerici fue sobreseída en agosto, pero la fiscalía apeló esa decisión y el fiscal ante la Cámara Federal de La Plata, Diego Iglesias, pidió que se revoque el sobreseimiento y que continúe investigada.

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