Yategate: la Justicia dispuso nuevas medidas

Qué busca la Justicia en los teléfonos de Insaurralde, Cirio y Clerici

Una de las medidas centrales ordenadas por Rodríguez Ponte consiste en reconstruir las comunicaciones entre los involucrados. Para eso, se pidió información sobre las llamadas telefónicas y los mensajes entrantes y salientes. Según consta en las medidas de prueba, el requerimiento incluye la fecha y hora de las comunicaciones, su duración y las líneas de origen y destino.

Además, Rodríguez Ponte busca determinar si las compañías telefónicas prestaron servicios que permitan reconstruir la ubicación de los dispositivos. “Se deberá determinar si la empresa presta o prestó servicio de localización, geolocalización, rastreo o recuperación de equipos y, en su caso, la remisión de los registros disponibles”, indica una de las medidas ordenadas.

El análisis de los teléfonos también podría resultar relevante para los videos en los que se observa a Jesica Cirio recorriendo un vestidor con fajos de dólares. La Justicia busca establecer si las grabaciones fueron realizadas con su teléfono y si, a partir de las fechas y otros registros disponibles, puede determinarse si se encontraba en la casa de San Vicente de Martín Insaurralde.

Las nuevas diligencias se producen después de que Rodríguez Ponte asumiera al frente del Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora, que anteriormente estaba subrogado por Luis Armella.

La causa se inició en 2023, después de que se conocieran las imágenes del viaje de Martín Insaurralde y Sofía Clerici a Marbella. Clerici fue sobreseída en agosto, pero la fiscalía apeló esa decisión y el fiscal ante la Cámara Federal de La Plata, Diego Iglesias, pidió que se revoque el sobreseimiento y que continúe investigada.