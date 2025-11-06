ANSES: confirman que la AUH seguirá en 2026, aunque con un cambio fundamental

Por ejemplo, entre octubre y noviembre de 2025, la AUH subió de $117.252 a $119.691, mientras que la asignación por hijo del SUAF pasó de $58.631 a $59.851 para el primer tramo de ingresos familiares.

Con la eventual eliminación de la movilidad automática, esos incrementos dejarían de aplicarse de manera regular. Si el Ejecutivo no dispone ajustes periódicos, los montos podrían quedar congelados por tiempo indefinido.

El tratamiento legislativo del Presupuesto 2026

El Presupuesto 2026, que incluye este cambio, deberá ser debatido y aprobado por el Congreso Nacional. Según anticipó el Poder Ejecutivo, la discusión se realizará durante las sesiones extraordinarias.

Hasta tanto la ley sea sancionada, la AUH seguirá pagándose con las mismas condiciones y mecanismos de actualización que rigen actualmente.

El proyecto ya obtuvo dictamen favorable de mayoría en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, primer paso para su tratamiento en el recinto.

Con los valores actualizados, el combo AUH + Tarjeta Alimentar se convierte en una de las combinaciones más potentes del sistema de asistencia social argentino.

En noviembre, las familias cobrarán:

1 hijo : $95.770,58 (AUH) + $52.250 (Tarjeta Alimentar) Total: $148.020,58

2 hijos : $191.541,16 (AUH) + $81.936 (Tarjeta Alimentar) Total: $273.477,16

3 hijos o más : $287.311,74 (AUH) + $108.062 (Tarjeta Alimentar) Total: $395.373,74



Así, una familia con tres hijos o más supera los $395.000 mensuales en noviembre, cifra que puede aumentar si se suman otros complementos como el Plan 1000 Días, el Complemento Leche o el reintegro del 20% retenido.

Calendario de pago AUH noviembre 2025

El cronograma confirmado por ANSES es el siguiente:

DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre

DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre

DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre

DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre

DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre

DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre

DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre

DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre

DNI terminados en 8: jueves 20 de noviembre

DNI terminados en 9: martes 25 de noviembre

El pago se realiza de manera automática en la Cuenta DNI, Home Banking o cajeros automáticos de la red Link o Banelco, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.