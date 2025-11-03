ALERTA de ANSES: cambió el calendario de pago, ¿cuándo se cobra?

DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre

DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre

DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre

DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre

DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre

DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre

DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre

DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre

DNI terminados en 8: jueves 20 de noviembre

DNI terminados en 9: jueves 20 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: jueves 20 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 28 de noviembre

Pensiones No Contributivas (PNC):

DNI terminados en 0 y 1: lunes 10 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 11 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 12 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 13 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 14 de noviembre

ANSES_AUH

Aumento y bono para jubilados y pensionados: ¿cuánto cobran en noviembre?

Con el incremento del 2,1%, que se aplica en base al índice de inflación de septiembre informado por el INDEC, y el bono extraordinario de $70.000, los haberes de noviembre quedan conformados así:

Jubilación mínima: $403.150,65 (compuesta por $333.150,65 de haber + $70.000 de bono)

PUAM: $336.520,52 ($266.520,52 + $70.000 de bono)

PNC por invalidez o vejez: $303.205,46 ($233.205,46 + $70.000 de bono)

PNC por madre de siete hijos: $403.150,65 (equivalente a la jubilación mínima + bono)

Jubilación máxima: $2.241.788,48

¿Cuándo cobran la AUH y SUAF en noviembre 2025?

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) también tendrán modificaciones en sus fechas de cobro.

Nuevos montos para AUH y SUAF en noviembre

Los valores de las asignaciones familiares también se actualizan con el aumento del 2,1% aplicado por ANSES:

AUH: $119.690,95

AUH con discapacidad: $389.806,76

SUAF (primer escalón de ingresos): $59.862,25

SUAF por hijo con discapacidad: $194.910,94

En el caso de la AUH, se recuerda que el 20% retenido durante 2024 puede cobrarse una vez presentada la Libreta AUH 2024, trámite que tiene plazo hasta el 31 de diciembre de 2025.

Los jubilados, pensionados y beneficiarios de PNC que no puedan concurrir al banco en su fecha asignada podrán hacerlo dentro de los próximos días hábiles, ya que los montos permanecerán depositados en la cuenta.