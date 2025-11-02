ANSES paga hasta $322.000: cómo acceder al beneficio este mes

¿Cuánto paga la Prestación por Desempleo?

El monto se calcula tomando como referencia el 75% del mejor sueldo percibido en los seis meses previos al cese laboral. Sin embargo, el pago final no puede ser inferior al 50% ni superior al 100% del SMVM vigente.

Con valores vigentes en octubre, los rangos son:

Mínimo: $161.000

Máximo: $322.000

El monto final varía según la remuneración previa y los topes establecidos, por lo que beneficiarios con historiales salariales distintos pueden percibir pagos diferentes.

¿Quiénes pueden solicitarla? Requisitos por tipo de trabajador

Para acceder a la Prestación por Desempleo los solicitantes deben acreditar aportes y cumplir con condiciones que varían según su categoría laboral:

Trabajadores permanentes

Tener al menos 6 meses de trabajo con aportes dentro de los últimos 3 años previos a la desvinculación.

Trabajadores eventuales o de temporada

Haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año antes del cese.

Trabajadores de la construcción

Acreditar mínimo 8 meses de aportes en los últimos 2 años anteriores al despido o la finalización de la obra.

Además, como requisito general aplica:

Ser argentino o residente con la residencia mínima requerida (según normativa).

No percibir SUAF ni tener otra prestación incompatible.

Tener los datos personales y bancarios actualizados en Mi ANSES.

¿Cuánto dura el cobro de la prestación?

La duración de la Prestación por Desempleo varía de acuerdo con los aportes realizados por el trabajador:

De 6 meses a 2 años trabajados: hasta 4 meses de prestación.

De 2 a 5 años trabajados: hasta 8 meses de prestación.

Más de 5 años trabajados: hasta 12 meses de prestación.

Además, la ley contempla ampliaciones del plazo en casos especiales, como para trabajadores mayores de 45 años o con cargas de familia, en cuyo caso el período puede extenderse.

Al concluir el cobro, ANSES y el Ministerio de Capital Humano ofrecen programas de capacitación y reinserción laboral para facilitar el regreso al empleo formal.

Cómo solicitar la Prestación por Desempleo

Opción 1 — Trámite online (Mi ANSES)

Ingresar a www.anses.gob.ar.

Entrar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Seleccionar “Trámites” y buscar “Prestación por Desempleo” .

Completar el formulario con datos personales, empleo finalizado y CBU.

Adjuntar soportes digitales (telegrama, contrato, certificados).

Enviar la solicitud y descargar o imprimir el comprobante de presentación.

Nota: quienes no tienen Clave de la Seguridad Social pueden pedir turno para generar la clave en una oficina de ANSES.

Opción 2 — Presencial (con turno)

Solicitar turno en Turnos ANSES o por teléfono.

Presentarse en la sede con DNI y documentación requerida.

Completar declaración jurada y entregar los comprobantes.

Conservar el comprobante de presentación entregado por la oficina.

Consultar estado del trámite y pagos

Mi ANSES, Consultas, Estado de trámites: el sistema notificará si fue aprobado o si falta documentación.

Teléfono 130: opción correspondiente a prestaciones, en horario hábil.

Cronograma de pagos: publicado mensualmente según terminación de DNI.

Si la solicitud es rechazada, el sistema indicará la causa y plazos para presentar apelaciones o nuevos pedidos.