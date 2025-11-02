En vivo Radio La Red
ANSES paga hasta $322.000: cómo acceder al beneficio este mes

Si querés cobrar entre $161.000 y $322.000, esta guía te explica quiénes pueden recibir el beneficio, los montos según aportes y cómo gestionarlo rápido.

La Prestación por Desempleo que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sigue siendo una herramienta clave para trabajadores que perdieron su empleo por despido, finalización de contrato o razones ajenas a su voluntad. Este beneficio tiene como objetivo acompañar temporalmente a quienes buscan reincorporarse al mercado laboral formal, brindando un ingreso mientras gestionan su nuevo empleo.

A diferencia de otros programas sociales, la prestación está dirigida exclusivamente a trabajadores en relación de dependencia, eventuales o de temporada y trabajadores de la construcción que hayan acreditado aportes durante su actividad. Además, el monto se actualiza según el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) para preservar el poder adquisitivo.

¿Qué es la Prestación por Desempleo?

La Prestación por Desempleo es un aporte contributivo. Se liquida a quienes trabajaron en relación de dependencia y, por distintos motivos, quedaron sin empleo. Durante el período en que se cobra, el beneficiario mantiene sus aportes jubilatorios y de obra social, siempre que sus datos estén correctamente registrados.

El objetivo principal del programa es garantizar un ingreso temporal que permita sostener al trabajador y su grupo familiar mientras busca una nueva fuente de trabajo. Además, la prestación se articula con políticas públicas de formación y reinserción laboral.

¿Cuánto paga la Prestación por Desempleo?

El monto se calcula tomando como referencia el 75% del mejor sueldo percibido en los seis meses previos al cese laboral. Sin embargo, el pago final no puede ser inferior al 50% ni superior al 100% del SMVM vigente.

Con valores vigentes en octubre, los rangos son:

  • Mínimo: $161.000

  • Máximo: $322.000

El monto final varía según la remuneración previa y los topes establecidos, por lo que beneficiarios con historiales salariales distintos pueden percibir pagos diferentes.

¿Quiénes pueden solicitarla? Requisitos por tipo de trabajador

Para acceder a la Prestación por Desempleo los solicitantes deben acreditar aportes y cumplir con condiciones que varían según su categoría laboral:

Trabajadores permanentes

  • Tener al menos 6 meses de trabajo con aportes dentro de los últimos 3 años previos a la desvinculación.

Trabajadores eventuales o de temporada

  • Haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año antes del cese.

Trabajadores de la construcción

  • Acreditar mínimo 8 meses de aportes en los últimos 2 años anteriores al despido o la finalización de la obra.

Además, como requisito general aplica:

  • Ser argentino o residente con la residencia mínima requerida (según normativa).

  • No percibir SUAF ni tener otra prestación incompatible.

  • Tener los datos personales y bancarios actualizados en Mi ANSES.

¿Cuánto dura el cobro de la prestación?

La duración de la Prestación por Desempleo varía de acuerdo con los aportes realizados por el trabajador:

  • De 6 meses a 2 años trabajados: hasta 4 meses de prestación.

  • De 2 a 5 años trabajados: hasta 8 meses de prestación.

  • Más de 5 años trabajados: hasta 12 meses de prestación.

Además, la ley contempla ampliaciones del plazo en casos especiales, como para trabajadores mayores de 45 años o con cargas de familia, en cuyo caso el período puede extenderse.

Al concluir el cobro, ANSES y el Ministerio de Capital Humano ofrecen programas de capacitación y reinserción laboral para facilitar el regreso al empleo formal.

Cómo solicitar la Prestación por Desempleo

Opción 1 — Trámite online (Mi ANSES)

  • Ingresar a www.anses.gob.ar.

  • Entrar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • Seleccionar “Trámites” y buscar “Prestación por Desempleo”.

  • Completar el formulario con datos personales, empleo finalizado y CBU.

  • Adjuntar soportes digitales (telegrama, contrato, certificados).

  • Enviar la solicitud y descargar o imprimir el comprobante de presentación.

Nota: quienes no tienen Clave de la Seguridad Social pueden pedir turno para generar la clave en una oficina de ANSES.

Opción 2 — Presencial (con turno)

  • Solicitar turno en Turnos ANSES o por teléfono.

  • Presentarse en la sede con DNI y documentación requerida.

  • Completar declaración jurada y entregar los comprobantes.

  • Conservar el comprobante de presentación entregado por la oficina.

Consultar estado del trámite y pagos

  • Mi ANSES, Consultas, Estado de trámites: el sistema notificará si fue aprobado o si falta documentación.

  • Teléfono 130: opción correspondiente a prestaciones, en horario hábil.

  • Cronograma de pagos: publicado mensualmente según terminación de DNI.

Si la solicitud es rechazada, el sistema indicará la causa y plazos para presentar apelaciones o nuevos pedidos.

