ANSES 2025: préstamos rápidos para jubilados y AUH, todo lo que tenés que saber

Con montos accesibles, aprobación rápida y trámites 100% online, el beneficio alcanza a quienes cobran AUH, SUAF o jubilaciones.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) no solo confirmó un incremento del 1,62% en todas sus prestaciones para agosto de 2025, sino que también anunció una medida que podría significar un alivio financiero inmediato para miles de familias argentinas: la posibilidad de acceder a créditos personales a través del Banco Nación y el Banco Provincia para titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y jubilaciones.

Se trata de una herramienta pensada para brindar liquidez de manera rápida y segura, con montos que pueden llegar hasta $1.350.000 o más y cuotas fijas, lo que permite planificar pagos a mediano y largo plazo. Sin embargo, para obtenerlos es fundamental cumplir con ciertos requisitos y seguir un procedimiento específico que, afortunadamente, puede hacerse de manera 100% online.

Quiénes pueden acceder a los créditos de ANSES

El beneficio no es universal: está dirigido exclusivamente a quienes cumplan las siguientes condiciones establecidas por el organismo previsional y las entidades bancarias participantes:

  • Ser beneficiario de AUH, SUAF o jubilación.

  • Cobrar a través del Banco Nación o Banco Provincia.

  • Tener una cuenta bancaria propia y activa.

  • Ser mayor de 18 años.

  • Contar con residencia legal en Argentina.

  • No superar ingresos de $317.800, de acuerdo con el salario mínimo vigente en julio de 2025.

  • Mantener un buen historial crediticio, sin deudas impagas o problemas con otras entidades financieras.

  • Poseer Clave Digital y CUIL activos para poder realizar trámites sin intermediarios.

Cumplir con estos puntos es indispensable, ya que los bancos utilizan esta información para evaluar el perfil crediticio y definir el monto final que cada solicitante podrá recibir.

Montos y plazos disponibles

Uno de los puntos más atractivos de este programa es la amplitud de montos y plazos que se ofrecen:

  • Monto mínimo: $100.000

  • Monto máximo: $1.350.000

  • Plazos de devolución: desde 12 hasta 72 meses

La tasa es fija durante todo el préstamo, lo que significa que las cuotas no se modifican por la inflación o cambios en la economía. Actualmente, la tasa nominal anual es del 79%, con un Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFT EAV) del 114,92%.

Esto quiere decir que, aunque las cuotas sean estables, el costo real del préstamo debe ser evaluado con atención. Por ejemplo, pedir un monto elevado a un plazo largo puede implicar pagar intereses significativos, por lo que es recomendable calcular el impacto real en el presupuesto familiar antes de confirmar la operación.

Cómo funciona el simulador de créditos

Tanto el Banco Nación como el Banco Provincia cuentan con un simulador de préstamos que permite saber de antemano:

  • Cuánto dinero se puede pedir según el perfil y los ingresos.

  • Cuánto será la cuota mensual.

  • En cuántas cuotas se puede devolver el préstamo.

El uso del simulador es sencillo:

  • Ingresar a la página oficial del Banco Nación o Banco Provincia.

  • Seleccionar la opción “Créditos ANSES” o “Préstamos personales”.

  • Iniciar sesión con usuario y clave digital.

  • Indicar el tipo de beneficio (AUH, SUAF o jubilación).

  • Seleccionar el monto y el plazo deseado.

  • Revisar la cuota estimada y las condiciones antes de confirmar.

El cálculo se realiza en segundos y es completamente orientativo, por lo que puede variar levemente al momento de la aprobación final.

Préstamo para jubilados de ANSES 2025: cómo conseguir hasta $50 millones

Préstamo para jubilados de ANSES 2025: cómo conseguir hasta $50 millones

Por qué solo Banco Nación y Banco Provincia

Una de las preguntas más frecuentes es por qué estos créditos están disponibles únicamente en dos bancos. Según fuentes cercanas a ANSES, el motivo es que estas entidades públicas ya cuentan con un acuerdo operativo con el organismo y poseen infraestructura tecnológica para verificar en tiempo real los datos de los beneficiarios.

Esto permite:

  • Evitar fraudes o solicitudes con datos falsos.

  • Acreditar el dinero directamente en la cuenta donde se cobra el beneficio.

  • Reducir los tiempos de espera para la entrega del préstamo.

Además, al ser bancos estatales, las condiciones de tasa y plazos suelen ser más competitivas que las de entidades privadas.

Recomendaciones antes de pedir un préstamo ANSES

Si bien los créditos pueden ser una ayuda importante, es fundamental usarlos con responsabilidad financiera. Antes de solicitarlos, es recomendable:

  • Evaluar si la cuota mensual es sostenible con el ingreso actual.

  • Evitar tomar el monto máximo si no es estrictamente necesario.

  • Comparar con otras alternativas de crédito para verificar si la tasa es conveniente.

  • Destinar el dinero a gastos importantes o inversiones que generen un beneficio, y no a consumos impulsivos.

Recordá que, aunque las cuotas sean fijas, el compromiso de pago se mantiene durante todo el plazo y no cumplir puede afectar el historial crediticio.

Cómo iniciar el trámite

El procedimiento es totalmente online y no requiere ir a una sucursal, aunque en algunos casos el banco puede solicitar documentación adicional. Los pasos básicos son:

  • Ingresar al homebanking del Banco Nación o Banco Provincia.

  • Seleccionar “Créditos ANSES”.

  • Completar el formulario con datos personales y monto solicitado.

  • Confirmar la operación.

  • Esperar la acreditación del dinero, que suele realizarse en menos de 48 horas hábiles.

