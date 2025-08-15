Esta suba, aunque menor en términos porcentuales, tiene un impacto significativo en millones de beneficiarios, ya que el haber mínimo es la referencia para otras prestaciones y asignaciones sociales.

¿Cuánto cobrarán la AUH y la Tarjeta Alimentar en septiembre 2025?

En septiembre, la AUH quedará en $92.051,78 netos por hijo, mientras que la AUH por discapacidad alcanzará los $395.320,03 brutos. A esto se suma la Tarjeta Alimentar, que mantiene los valores de agosto:

1 hijo: $52.250

2 hijos: $81.936

3 o más hijos: $108.062

Al combinar ambos beneficios, una familia con un hijo percibirá $144.301,78 mensuales, mientras que con tres hijos o más superará los $380.000.

Fechas de cobro confirmadas por ANSES para septiembre 2025

calendario .jpg ANSES septiembre 2025: cuánto aumentan jubilados, AUH y SUAF

El calendario de pagos de ANSES para septiembre 2025 se organiza según la terminación del DNI de cada beneficiario. Las fechas para jubilaciones, AUH, AUE y Tarjeta Alimentar comienzan el 2 de septiembre y se extienden hasta el 23 de septiembre. El detalle completo se publica en la web oficial del organismo y en sus redes sociales.

Cómo verificar online los montos a cobrar en septiembre

Los beneficiarios pueden consultar el monto exacto que recibirán en septiembre ingresando con Clave de la Seguridad Social a Mi ANSES desde la web oficial o la app móvil. En la sección "Mis Asignaciones" o "Jubilaciones y Pensiones", según el caso, se muestra el detalle de cada prestación, los descuentos aplicados y las fechas de cobro.

Impacto del aumento en AUH y otras asignaciones

Además de jubilados y pensionados, el incremento del 1,9% se aplicará de forma automática a la AUH, AUE y SUAF. Los montos se verán reflejados en la liquidación de septiembre sin necesidad de trámite adicional.