La enorme pérdida de una persona de confianza que golpea a la China Suárez

Cómo está la causa de la China Suárez con Yanina Latorre

La disputa entre María Eugenia “La China” Suárez y Yanina Latorre se mantiene como uno de los cruces judiciales más comentados de los últimos meses, dentro de un clima de enfrentamientos mediáticos que también involucró a nombres como Wanda Nara y Mauro Icardi.

La actriz inició acciones legales contra la conductora de SQP (América TV) por presunto hostigamiento y daño moral, acusándola de excederse en sus comentarios públicos y de revelar información personal que afecta su vida privada y la de su familia.

Esto incluye situaciones donde, según Suárez, Latorre habría difundido datos sensibles y opiniones que —a su juicio— exceden la libertad de expresión y generan daño directo. Su defensa, Agustín Rodríguez, habló de publicaciones y declaraciones que, en conjunto, constituyen una base para reclamar reparación judicial.

En mayo de 2025 hubo una audiencia entre ambas partes, aunque los detalles no fueron revelados públicamente por confidencialidad. Yanina, al salir, desestimó el contenido de la reunión y calificó muchas de las afirmaciones en su contra como exageradas.