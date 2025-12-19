La enorme pérdida de una persona de confianza que golpea a la China Suárez
La China Suárez tendrá que barajar y dar de nuevo. En las últimas horas, se alejó una persona de su círculo íntimo, que la acompañó de cerca durante el conflictivo 2025.
19 dic 2025, 19:49
La enorme pérdida de una persona de confianza que golpea a la China Suárez
La China Suárez atraviesa un momento delicado tras sufrir una pérdida significativa en un plano clave de su vida reciente. En las últimas horas se conoció que Agustín Rodríguez dejó de ser su abogado, una figura que se había convertido en un sostén fundamental para la actriz en medio de los conflictos legales y mediáticos que la tuvieron como protagonista junto a Wanda Nara, Benjamín Vicuña y otros actores de alto perfil.
Rodríguez no era un letrado más en su entorno: en el último tiempo se había transformado en una pieza estratégica para la defensa y el asesoramiento de la actriz, especialmente en causas sensibles que combinaban lo judicial con una fuerte exposición pública.
"Confirmado: Agustín Rodríguez dejó de ser el abogado de la China Suárez. Pregunté quién era el nuevo abogado, pero no hay nadie. Solo van a seguir con un juicio, que es el que tienen contra Yanina Latorre", explicó Guido Zaffora en DDM (América TV).
Embed
Como explicó el periodista, por el momento no está confirmado quién asumirá la representación legal de la actriz, luego de la salida de su abogado.
Cómo está la causa de la China Suárez con Yanina Latorre
La disputa entre María Eugenia “La China” Suárez y Yanina Latorre se mantiene como uno de los cruces judiciales más comentados de los últimos meses, dentro de un clima de enfrentamientos mediáticos que también involucró a nombres como Wanda Nara y Mauro Icardi.
La actriz inició acciones legales contra la conductora de SQP (América TV) por presunto hostigamiento y daño moral, acusándola de excederse en sus comentarios públicos y de revelar información personal que afecta su vida privada y la de su familia.
Esto incluye situaciones donde, según Suárez, Latorre habría difundido datos sensibles y opiniones que —a su juicio— exceden la libertad de expresión y generan daño directo. Su defensa, Agustín Rodríguez, habló de publicaciones y declaraciones que, en conjunto, constituyen una base para reclamar reparación judicial.
En mayo de 2025 hubo una audiencia entre ambas partes, aunque los detalles no fueron revelados públicamente por confidencialidad. Yanina, al salir, desestimó el contenido de la reunión y calificó muchas de las afirmaciones en su contra como exageradas.