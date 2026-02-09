Con esta actualización, el monto total por hijo asciende a $129.070. Como ocurre todos los meses, ANSES deposita el 80% de manera mensual, equivalente a $103.256, mientras que el 20% restante queda retenido y se abona una vez al año tras la presentación de la Libreta AUH.

El incremento se acredita de forma automática, junto con el pago mensual habitual, y alcanza a todas las personas con la prestación activa.

Cuándo se cobra la AUH en febrero según el calendario oficial

anses milei calendario 2.jpg ANSES activó el aumento de la AUH y redefinió las fechas de cobro en febrero

ANSES confirmó el calendario de pagos de la AUH de febrero, que presenta ajustes por los feriados nacionales de Carnaval. Las fechas quedan organizadas según la terminación del DNI:

DNI terminado en 0: 9 de febrero

DNI terminado en 1: 10 de febrero

DNI terminado en 2: 11 de febrero

DNI terminado en 3: 12 de febrero

DNI terminado en 4: 13 de febrero

DNI terminado en 5: 18 de febrero

DNI terminado en 6: 19 de febrero

DNI terminado en 7: 20 de febrero

DNI terminado en 8: 23 de febrero

DNI terminado en 9: 24 de febrero

El reordenamiento responde exclusivamente al cronograma bancario y no modifica los montos a cobrar.

Por qué ANSES cambió las fechas de pago en febrero

ANSES explicó que la modificación del calendario se debe a los feriados nacionales de Carnaval, jornadas en las que no se realizan acreditaciones de prestaciones sociales.

El objetivo es garantizar una operatoria bancaria ordenada y evitar demoras en los pagos. El ajuste alcanza no solo a la AUH, sino también a jubilaciones, pensiones y otras asignaciones.

Las fechas oficiales y los montos actualizados pueden consultarse en Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Quiénes cobran la AUH con aumento este mes

El aumento de febrero alcanza a todas las personas que perciben la AUH, siempre que la prestación se encuentre activa. Entre los grupos incluidos se encuentran:

Personas desocupadas

Trabajadores informales

Monotributistas sociales

Para cobrar sin inconvenientes, ANSES recomienda mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar, ya que inconsistencias en el sistema pueden generar demoras en la acreditación.