En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
AUH
INFORMACIÓN CLAVE

ANSES activó el aumento de la AUH y redefinió las fechas de cobro en febrero

ANSES aplicó en febrero un cambio que impacta de lleno en la AUH. El ajuste combina aumento por inflación y un calendario especial de cobro. Montos actualizados, fechas confirmadas y a quiénes alcanza la medida.

ANSES activó el aumento de la AUH y redefinió las fechas de cobro en febrero

ANSES activó el aumento de la AUH y redefinió las fechas de cobro en febrero

ANSES y la AUH atraviesan en febrero un mes clave por la aplicación de un nuevo aumento y por un calendario de pagos diferente al habitual. La combinación de inflación, feriados nacionales y actualización automática redefine cuánto se cobra y cuándo se acredita la asignación.

Leé también ANSES confirma el bono de $85.000 por hijo: quiénes lo cobran y cómo activarlo
ANSES fija el monto de la Ayuda Escolar 2026 para quienes cobran AUH

La AUH con aumento en febrero, confirmada por ANSES, impacta directamente en el ingreso mensual de millones de familias. El ajuste se refleja en los montos depositados y no requiere ningún trámite adicional por parte de los titulares.

Además del incremento, el cronograma de pagos presenta modificaciones debido a los feriados de Carnaval, lo que altera las fechas de cobro según la terminación del DNI, sin modificar los importes acreditados.

Cuánto aumenta la AUH de ANSES en febrero

La AUH de ANSES recibe en febrero un aumento del 2,8%, en línea con el índice de inflación informado por el INDEC y bajo el esquema de movilidad mensual vigente.

Con esta actualización, el monto total por hijo asciende a $129.070. Como ocurre todos los meses, ANSES deposita el 80% de manera mensual, equivalente a $103.256, mientras que el 20% restante queda retenido y se abona una vez al año tras la presentación de la Libreta AUH.

El incremento se acredita de forma automática, junto con el pago mensual habitual, y alcanza a todas las personas con la prestación activa.

Cuándo se cobra la AUH en febrero según el calendario oficial

anses milei calendario 2.jpg
ANSES activ&oacute; el aumento de la AUH y redefini&oacute; las fechas de cobro en febrero

ANSES activó el aumento de la AUH y redefinió las fechas de cobro en febrero

ANSES confirmó el calendario de pagos de la AUH de febrero, que presenta ajustes por los feriados nacionales de Carnaval. Las fechas quedan organizadas según la terminación del DNI:

  • DNI terminado en 0: 9 de febrero

  • DNI terminado en 1: 10 de febrero

  • DNI terminado en 2: 11 de febrero

  • DNI terminado en 3: 12 de febrero

  • DNI terminado en 4: 13 de febrero

  • DNI terminado en 5: 18 de febrero

  • DNI terminado en 6: 19 de febrero

  • DNI terminado en 7: 20 de febrero

  • DNI terminado en 8: 23 de febrero

  • DNI terminado en 9: 24 de febrero

El reordenamiento responde exclusivamente al cronograma bancario y no modifica los montos a cobrar.

Por qué ANSES cambió las fechas de pago en febrero

ANSES explicó que la modificación del calendario se debe a los feriados nacionales de Carnaval, jornadas en las que no se realizan acreditaciones de prestaciones sociales.

El objetivo es garantizar una operatoria bancaria ordenada y evitar demoras en los pagos. El ajuste alcanza no solo a la AUH, sino también a jubilaciones, pensiones y otras asignaciones.

Las fechas oficiales y los montos actualizados pueden consultarse en Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Quiénes cobran la AUH con aumento este mes

El aumento de febrero alcanza a todas las personas que perciben la AUH, siempre que la prestación se encuentre activa. Entre los grupos incluidos se encuentran:

  • Personas desocupadas

  • Trabajadores informales

  • Monotributistas sociales

Para cobrar sin inconvenientes, ANSES recomienda mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar, ya que inconsistencias en el sistema pueden generar demoras en la acreditación.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES AUH Febrero
Notas relacionadas
AUH y Tarjeta Alimentar: el esquema de ANSES que define cuánto se cobra en febrero
Se adelantan cobros de ANSES: quiénes cobran jubilaciones y pensiones esta semana
ANSES paga un bono de hasta más de $200.000 por única vez: cómo tramitarlo

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar