ANSES activó el aumento de la AUH y redefinió las fechas de cobro en febrero
ANSES aplicó en febrero un cambio que impacta de lleno en la AUH. El ajuste combina aumento por inflación y un calendario especial de cobro. Montos actualizados, fechas confirmadas y a quiénes alcanza la medida.
ANSES y la AUH atraviesan en febrero un mes clave por la aplicación de un nuevo aumento y por un calendario de pagos diferente al habitual. La combinación de inflación, feriados nacionales y actualización automática redefine cuánto se cobra y cuándo se acredita la asignación.
La AUH con aumento en febrero, confirmada por ANSES, impacta directamente en el ingreso mensual de millones de familias. El ajuste se refleja en los montos depositados y no requiere ningún trámite adicional por parte de los titulares.
Además del incremento, el cronograma de pagos presenta modificaciones debido a los feriados de Carnaval, lo que altera las fechas de cobro según la terminación del DNI, sin modificar los importes acreditados.
Cuánto aumenta la AUH de ANSES en febrero
La AUH de ANSES recibe en febrero un aumento del 2,8%, en línea con el índice de inflación informado por el INDEC y bajo el esquema de movilidad mensual vigente.
Con esta actualización, el monto total por hijo asciende a $129.070. Como ocurre todos los meses, ANSES deposita el 80% de manera mensual, equivalente a $103.256, mientras que el 20% restante queda retenido y se abona una vez al año tras la presentación de la Libreta AUH.
El incremento se acredita de forma automática, junto con el pago mensual habitual, y alcanza a todas las personas con la prestación activa.
Cuándo se cobra la AUH en febrero según el calendario oficial
ANSES confirmó el calendario de pagos de la AUH de febrero, que presenta ajustes por los feriados nacionales de Carnaval. Las fechas quedan organizadas según la terminación del DNI:
DNI terminado en 0: 9 de febrero
DNI terminado en 1: 10 de febrero
DNI terminado en 2: 11 de febrero
DNI terminado en 3: 12 de febrero
DNI terminado en 4: 13 de febrero
DNI terminado en 5: 18 de febrero
DNI terminado en 6: 19 de febrero
DNI terminado en 7: 20 de febrero
DNI terminado en 8: 23 de febrero
DNI terminado en 9: 24 de febrero
El reordenamiento responde exclusivamente al cronograma bancario y no modifica los montos a cobrar.
Por qué ANSES cambió las fechas de pago en febrero
ANSES explicó que la modificación del calendario se debe a los feriados nacionales de Carnaval, jornadas en las que no se realizan acreditaciones de prestaciones sociales.
El objetivo es garantizar una operatoria bancaria ordenada y evitar demoras en los pagos. El ajuste alcanza no solo a la AUH, sino también a jubilaciones, pensiones y otras asignaciones.
Las fechas oficiales y los montos actualizados pueden consultarse en Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Quiénes cobran la AUH con aumento este mes
El aumento de febrero alcanza a todas las personas que perciben la AUH, siempre que la prestación se encuentre activa. Entre los grupos incluidos se encuentran:
Personas desocupadas
Trabajadores informales
Monotributistas sociales
Para cobrar sin inconvenientes, ANSES recomienda mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar, ya que inconsistencias en el sistema pueden generar demoras en la acreditación.