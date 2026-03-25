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ANSES actualiza la AUH en abril y suma un extra quedando en casi $150.000

ANSES y la AUH se actualizan en abril con cambios en los montos y un adicional que impacta en el ingreso final. El aumento se combina con un refuerzo que no todos tienen en cuenta.

ANSES actualiza la AUH en abril y suma un extra quedando en casi $150.000

ANSES actualiza la AUH en abril y suma un extra quedando en casi $150.000

En ANSES, la AUH registra en abril una actualización que modifica los valores mensuales. El incremento responde a la inflación y se aplica de forma automática sobre la asignación por hijo.

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El aumento es del 2,9%, según el último dato del INDEC, y redefine tanto el monto que se cobra mes a mes como el valor retenido. Este ajuste impacta en millones de familias que dependen de esta prestación.

Además del ingreso principal, existen pagos complementarios que elevan el total acreditado. Estos adicionales se depositan junto con la asignación y dependen de la situación de cada titular.

Cuánto se cobra por AUH en abril 2026 con el aumento

madre familia AUH
ANSES actualiza la AUH en abril y suma un extra quedando en casi $150.000

ANSES actualiza la AUH en abril y suma un extra quedando en casi $150.000

Con la suba aplicada, la AUH alcanza un valor total de $136.666 por hijo. De ese monto, ANSES paga el 80% mensual, equivalente a aproximadamente $109.332, mientras que el 20% restante se retiene.

Ese porcentaje acumulado se libera cuando se presenta la Libreta AUH, que certifica escolaridad, controles de salud y vacunación.

En el caso de hijos con discapacidad, los valores son más altos, aunque se mantiene el mismo esquema de pago.

Qué es el Complemento Leche de ANSES y cuánto se cobra en abril

Entre los adicionales que se suman al ingreso aparece el Complemento Leche, una prestación destinada a titulares de AUH con hijos de hasta 3 años o personas gestantes.

En abril, este beneficio alcanza aproximadamente $37.821 y se deposita junto con la asignación. Su objetivo es reforzar la alimentación durante la primera infancia.

El pago se acredita de forma automática si se cumplen las condiciones, sin necesidad de realizar gestiones adicionales.

Qué requisitos exige ANSES para mantener la AUH

Para seguir cobrando la AUH, es necesario cumplir con ciertos límites de ingresos. El tope individual es de $2.722.595, mientras que el grupo familiar no debe superar los $5.445.190.

El organismo cruza información de forma periódica. Si detecta ingresos por encima del límite o datos desactualizados, puede suspender el beneficio.

Por eso, se recomienda revisar la información en Mi ANSES y mantener los datos actualizados para evitar inconvenientes.

Cómo se compone el ingreso total con AUH en abril

El ingreso final no depende solo del monto base. A la AUH mensual se le pueden sumar beneficios como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche.

En ese sentido, una familia con hijos pequeños puede percibir un ingreso superior al valor de la asignación, según la cantidad de beneficios que le correspondan.

La combinación de estos pagos es la que define el monto total acreditado en cada mes.

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