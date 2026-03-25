ANSES actualiza la AUH en abril y suma un extra quedando en casi $150.000

Ese porcentaje acumulado se libera cuando se presenta la Libreta AUH, que certifica escolaridad, controles de salud y vacunación.

En el caso de hijos con discapacidad, los valores son más altos, aunque se mantiene el mismo esquema de pago.

Qué es el Complemento Leche de ANSES y cuánto se cobra en abril

Entre los adicionales que se suman al ingreso aparece el Complemento Leche, una prestación destinada a titulares de AUH con hijos de hasta 3 años o personas gestantes.

En abril, este beneficio alcanza aproximadamente $37.821 y se deposita junto con la asignación. Su objetivo es reforzar la alimentación durante la primera infancia.

El pago se acredita de forma automática si se cumplen las condiciones, sin necesidad de realizar gestiones adicionales.

Qué requisitos exige ANSES para mantener la AUH

Para seguir cobrando la AUH, es necesario cumplir con ciertos límites de ingresos. El tope individual es de $2.722.595, mientras que el grupo familiar no debe superar los $5.445.190.

El organismo cruza información de forma periódica. Si detecta ingresos por encima del límite o datos desactualizados, puede suspender el beneficio.

Por eso, se recomienda revisar la información en Mi ANSES y mantener los datos actualizados para evitar inconvenientes.

Cómo se compone el ingreso total con AUH en abril

El ingreso final no depende solo del monto base. A la AUH mensual se le pueden sumar beneficios como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche.

En ese sentido, una familia con hijos pequeños puede percibir un ingreso superior al valor de la asignación, según la cantidad de beneficios que le correspondan.

La combinación de estos pagos es la que define el monto total acreditado en cada mes.