ANSES adelantó el pago del aguinaldo: quiénes lo cobran, cuándo se acredita y cómo calcular el monto

image.png El organismo previsional confirmó que los jubilados y pensionados percibirán el medio aguinaldo antes de fin de mes.

Este adelanto alcanza a:

Jubilados y pensionados del SIPA

Pensiones no contributivas

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor)

Quiénes cobran el aguinaldo de ANSES

El medio aguinaldo corresponde a más de 7,5 millones de personas, incluyendo:

Jubilados

Pensionados contributivos y no contributivos

Titulares de regímenes especiales administrados por ANSES

Beneficiarios de la PUAM (que cobran el 80% de la mínima)

El organismo recordó que no es necesario hacer ningún trámite: el pago se deposita automáticamente en la misma cuenta donde se percibe el haber mensual.

Cómo calcular el aguinaldo: ejemplo práctico

El aguinaldo se calcula tomando el 50% del mejor haber mensual cobrado entre julio y diciembre. Ejemplo: Si un jubilado tuvo un haber máximo de $260.000, el aguinaldo será de $130.000 brutos, antes de los descuentos correspondientes.

En los casos de personas que empezaron a cobrar durante el semestre, el monto se liquida de manera proporcional al tiempo percibido.

Un ingreso clave para los jubilados en un contexto de inflación

El adelantamiento del SAC llega en un momento en el que el Gobierno busca recomponer ingresos y mitigar el impacto inflacionario sobre los adultos mayores. Para muchos jubilados, este ingreso extra se destina a gastos esenciales, medicamentos o preparativos de fin de año, por lo que la medida ofrece un alivio económico anticipado.