ANSES adelantó el pago del aguinaldo: quiénes lo cobran, cuándo se acredita y cómo calcular el monto
El organismo previsional confirmó que los jubilados y pensionados percibirán el medio aguinaldo antes de fin de mes, junto con su haber mensual.
ANSES adelantó el pago del aguinaldo.
La ANSES confirmó que adelantará el pago del medio aguinaldo para jubilados y pensionados, una medida que busca aliviar el bolsillo en medio de la inflación y de cara a las fiestas. El organismo resolvió acreditar el Sueldo Anual Complementario (SAC) junto con los haberes de diciembre, sin esperar a fin de mes como sucedió en años anteriores.
El aguinaldo, que se paga en dos cuotas (junio y diciembre), será depositado de manera anticipada para reforzar el poder de compra de quienes dependen de ingresos fijos. La decisión fue bien recibida por los beneficiarios, que podrán planificar con mayor tranquilidad los gastos de la temporada.
Cuándo se paga el aguinaldo de ANSES
ANSES informó que el medio aguinaldo se acreditará junto con el haber mensual, según el calendario habitual por terminación de DNI.
Los pagos comenzarán el lunes 9 de diciembre, para quienes tienen DNI terminados en 0.
El cronograma se extenderá durante las dos semanas siguientes, hasta completar todas las terminaciones.
Los beneficiarios pueden consultar su fecha exacta de cobro desde Mi ANSES, con CUIL y clave de seguridad social.
Este adelanto alcanza a:
Jubilados y pensionados del SIPA
Pensiones no contributivas
PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor)
Quiénes cobran el aguinaldo de ANSES
El medio aguinaldo corresponde a más de 7,5 millones de personas, incluyendo:
Jubilados
Pensionados contributivos y no contributivos
Titulares de regímenes especiales administrados por ANSES
Beneficiarios de la PUAM (que cobran el 80% de la mínima)
El organismo recordó que no es necesario hacer ningún trámite: el pago se deposita automáticamente en la misma cuenta donde se percibe el haber mensual.
Cómo calcular el aguinaldo: ejemplo práctico
El aguinaldo se calcula tomando el 50% del mejor haber mensual cobrado entre julio y diciembre. Ejemplo: Si un jubilado tuvo un haber máximo de $260.000, el aguinaldo será de $130.000 brutos, antes de los descuentos correspondientes.
En los casos de personas que empezaron a cobrar durante el semestre, el monto se liquida de manera proporcional al tiempo percibido.
Un ingreso clave para los jubilados en un contexto de inflación
El adelantamiento del SAC llega en un momento en el que el Gobierno busca recomponer ingresos y mitigar el impacto inflacionario sobre los adultos mayores. Para muchos jubilados, este ingreso extra se destina a gastos esenciales, medicamentos o preparativos de fin de año, por lo que la medida ofrece un alivio económico anticipado.