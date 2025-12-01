AUH diciembre 2025: de cuánto es el aumento confirmado por ANSES y qué pasa con la Tarjeta Alimentar

Aumento de AUH diciembre 2025: de cuánto es y cómo se calculó

La suba del 2,3% responde a la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el INDEC correspondiente a octubre. Desde que el Gobierno implementó el esquema de ajuste mensual por inflación, las asignaciones se actualizan automáticamente sin necesidad de resoluciones extraordinarias.

De este modo, la AUH vuelve a registrar una mejora nominal, aunque desde distintos sectores plantean que el aumento resulta insuficiente frente a los incrementos acumulados en alimentos y bienes esenciales, especialmente para los hogares con ingresos más bajos.

Tras aplicar este ajuste, los montos quedan de la siguiente manera:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $122.443,89

Asignación Universal por Embarazo (AUE): $122.443,89

SUAF: $61.252 para el primer tramo de ingresos familiares

Es importante remarcar que estos valores corresponden al importe bruto, y que en la AUH se mantiene la retención del 20% que se recupera posteriormente con la presentación de la Libreta AUH 2024 o 2025, según corresponda.

AUH_ANSES

Cómo queda la AUE en diciembre

La AUE, que se paga a partir de la semana 12 de embarazo, recibe la misma actualización que la AUH. De ese modo, también pasa a $122.443,89 en diciembre.

Este monto se destina a mujeres y personas gestantes sin obra social, sin ingresos formales y bajo supervisión del sistema de salud público. La AUE es compatible con Tarjeta Alimentar, siempre que se cumpla el plazo mínimo de embarazo establecido.

Qué pasa con el SUAF: cuánto cobran en diciembre

Las asignaciones familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) también reciben el incremento que se determina por IPC. En diciembre, el tramo 1 -que corresponde a familias con ingresos más bajos dentro de la estructura del sistema- pasa a cobrar:

$61.252 por hijo.

Este valor será diferente para los tramos 2, 3 y 4, que cuentan con escalas variables según el ingreso familiar total (IGF), aunque esos montos siempre quedan por debajo del tramo inicial.

Para muchos trabajadores formales, el impacto del aumento se diluye en relación a la evolución de precios, pero igual representa un alivio especialmente en los meses de fin de año.

Quiénes reciben la Tarjeta Alimentar: grupos incluidos

La Tarjeta Alimentar es uno de los programas más masivos del país y está dirigido exclusivamente a hogares con niños y adolescentes. A diferencia de AUH y SUAF, no se actualiza por IPC, sino que depende de decisiones administrativas del Ministerio de Capital Humano.

Los grupos que acceden al beneficio son:

Titulares de AUH con hijos de 0 a 14 años inclusive

Titulares de AUE , a partir de los tres meses de embarazo

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) para madres de siete hijos o más

Hasta diciembre 2025, la inscripción continúa siendo automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales. El único requisito clave es mantener los datos personales y del grupo familiar actualizados en la plataforma Mi ANSES, ya que cualquier desactualización puede provocar demoras o directamente la suspensión del cobro.

¿La Tarjeta Alimentar aumenta en diciembre?

Esta es la principal duda de las familias. La respuesta oficial es: no, por el momento.

La Tarjeta Alimentar no se ajusta automáticamente por IPC. Sus aumentos dependen de:

Resoluciones del Ministerio de Capital Humano

Readecuaciones presupuestarias

Análisis del costo de la Canasta Básica Alimentaria

Por ahora, el organismo no anunció una actualización para diciembre 2025, por lo que los montos vigentes se mantienen sin cambios.

Esto implica que, mientras la AUH sube por inflación, la Tarjeta Alimentar queda congelada, lo que reduce su impacto real frente a incrementos persistentes en alimentos y bebidas.

Montos de la Tarjeta Alimentar en diciembre 2025

Los valores vigentes son los siguientes:

Hogares con un hijo : $52.250

Hogares con dos hijos : $81.936

Hogares con tres o más hijos: $108.062

Estos importes se depositan junto con la AUH, la AUE o la PNC de siete hijos, según corresponda. No requieren tarjeta física: el pago se acredita directamente en la misma cuenta bancaria del titular.