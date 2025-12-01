La foto navideña de Luisana Lopilato que desató fuertes rumores de embarazo
Mientras transita los preparativos para la llegada de la Navidad junto a toda su familia en Vancouver, Luisana Lopilato despertó una ola de rumores de embarazo a partir de un detalle en apariencia mínimo, pero muy comentado por sus seguidores. La actriz argentina compartió un carrusel de fotos en el que se la ve decorando el árbol navideño, imágenes que acompañó con una extensa reflexión sobre el cierre de un proyecto laboral y el regreso a la rutina cotidiana.
En ese mensaje, Lopilato profundizó sobre el proceso emocional que atraviesa cada vez que finaliza un rodaje, marcado por el contraste entre la intensidad del set y la calma del hogar. También destacó la importancia de volver a conectar con sus hijos, retomar las pequeñas rutinas familiares y agradecer por el paso del tiempo y el crecimiento de su familia. En esa línea, escribió: “Agradezco a Dios por permitirme vivirlo todo: por darlo todo en el set, por conocer gente increíble, por aprender, por crecer… y también por volver a mi casa y recargarme de lo más importante”.
Luego, sumó otro pensamiento sobre cómo vive cada etapa profesional y personal: “Entre el fin de un proyecto y el comienzo de otro, Dios me vuelve a acomodar el corazón. Y de repente, todas mis áreas, mi mente, mis emociones, mi concentración se alinean otra vez. Lista para volver a empezar”.
Sin embargo, más allá de su descargo, toda la atención se desplazó hacia la última imagen del carrusel. Allí se ve la chimenea de la casa con las clásicas medias navideñas colgadas, cada una personalizada con la inicial de un miembro de la familia Bublé. Pero la que generó revuelo fue la última: una bota más pequeña y sin ninguna letra. Ese único detalle encendió las especulaciones y los comentarios se multiplicaron de inmediato entre los seguidores, sorprendidos y atentos a cualquier señal.
“Hay una bota de más”, “¿Por qué está sin inicial?”, “¿Se viene otro bebé?” y “¿Esto es un anuncio encubierto?” fueron algunas de las preguntas que inundaron la publicación. A pesar de la repercusión, tanto Luisana Lopilato como Michael Bublé se mantuvieron en silencio y no se refirieron aún a los rumores, aunque los fanáticos permanecen expectantes, especialmente teniendo en cuenta la historia de la pareja con este tipo de anuncios.
¿Qué dijo Luisana Lopilato sobre su relación con Michael Bublé tras 18 años juntos?
El vínculo entre Luisana Lopilato y Michael Bublé sigue dando muestras de vigencia y ternura, incluso después de más de una década juntos. A 17 años de aquel primer encuentro que los unió, la actriz volvió a sorprender a su marido con una dedicatoria pública en sus redes sociales, acompañada por una serie de fotos donde se los ve navegando, abrazados y relajados bajo el sol.
En la publicación, Luisana eligió una frase cargada de amor para acompañar las imágenes. “Me miro y me sorprendo: ¿será posible mirarte con más amor que el primer día?”, escribió, despertando enseguida una ola de reacciones entre sus seguidores. Los mensajes de cariño no tardaron en multiplicarse, destacando la conexión y la cercanía que el matrimonio sigue manteniendo con el paso del tiempo.
La historia entre ambos comenzó en 2008, cuando el cantante canadiense viajó a Buenos Aires y coincidió con Luisana en un evento que marcaría un antes y un después en sus vidas. Tres años más tarde, en 2011, sellaron su relación con una boda que acaparó la atención de la prensa internacional.
Desde entonces, construyeron una familia numerosa y muy unida junto a sus cuatro hijos: Noah, Elías, Vida y Cielo. Con el correr de los años, se transformaron en una de las parejas más admiradas del espectáculo internacional, no solo por su carrera y popularidad, sino también por cómo enfrentaron momentos complejos y continuaron apostando al amor.