La foto navideña de Luisana Lopilato que desató fuertes rumores de embarazo

“Hay una bota de más”, “¿Por qué está sin inicial?”, “¿Se viene otro bebé?” y “¿Esto es un anuncio encubierto?” fueron algunas de las preguntas que inundaron la publicación. A pesar de la repercusión, tanto Luisana Lopilato como Michael Bublé se mantuvieron en silencio y no se refirieron aún a los rumores, aunque los fanáticos permanecen expectantes, especialmente teniendo en cuenta la historia de la pareja con este tipo de anuncios.

¿Qué dijo Luisana Lopilato sobre su relación con Michael Bublé tras 18 años juntos?

El vínculo entre Luisana Lopilato y Michael Bublé sigue dando muestras de vigencia y ternura, incluso después de más de una década juntos. A 17 años de aquel primer encuentro que los unió, la actriz volvió a sorprender a su marido con una dedicatoria pública en sus redes sociales, acompañada por una serie de fotos donde se los ve navegando, abrazados y relajados bajo el sol.

En la publicación, Luisana eligió una frase cargada de amor para acompañar las imágenes. “Me miro y me sorprendo: ¿será posible mirarte con más amor que el primer día?”, escribió, despertando enseguida una ola de reacciones entre sus seguidores. Los mensajes de cariño no tardaron en multiplicarse, destacando la conexión y la cercanía que el matrimonio sigue manteniendo con el paso del tiempo.

La historia entre ambos comenzó en 2008, cuando el cantante canadiense viajó a Buenos Aires y coincidió con Luisana en un evento que marcaría un antes y un después en sus vidas. Tres años más tarde, en 2011, sellaron su relación con una boda que acaparó la atención de la prensa internacional.

Desde entonces, construyeron una familia numerosa y muy unida junto a sus cuatro hijos: Noah, Elías, Vida y Cielo. Con el correr de los años, se transformaron en una de las parejas más admiradas del espectáculo internacional, no solo por su carrera y popularidad, sino también por cómo enfrentaron momentos complejos y continuaron apostando al amor.