Lowrdez Fernández declaró ante la Justicia tras la pesadilla que vivió con su pareja: qué dijo

Tras recibir el alta médica, Lowrdez decidió no ir con su familia y se trasladó al domicilio de una de sus amigas, donde permanece contenida y acompañada por su entorno más cercano. Según trascendió, la cantante busca mantener un bajo perfil mientras intenta recuperarse del duro episodio vivido junto a su pareja.

Cómo fue el allanamiento al departamento de Leandro García Gómez

Después de más de doce horas de incertidumbre y una intensa búsqueda, el juez que instruye la causa finalmente ordenó el allanamiento del departamento de Palermo donde Lowrdez Fernández convivía con su pareja, Leandro García Gómez. La decisión se tomó tras la denuncia presentada por su madre, Mábel López, quien había advertido a las autoridades sobre la desaparición de la artista y la imposibilidad de comunicarse con ella.

Con la orden judicial en mano, un grupo de efectivos policiales se presentó en el edificio y procedió a ingresar al inmueble para comprobar el estado de la cantante. Las cámaras de América Noticias registraron en exclusiva el instante exacto en que la Policía irrumpió en el lugar.

En las imágenes, se observa a uno de los agentes utilizando un ariete para derribar la puerta mientras se escucha el grito de “¡Policía!”, seguido por la entrada de los uniformados con armas en posición de seguridad. Dentro del departamento, los efectivos revisaron cada ambiente con extrema precaución hasta dar con Lowrdez.

“A Lourdes la encontraron en una de las habitaciones. Así es el momento en que, ayer alrededor de las 20:30, con la orden judicial en mano —que demoró casi 12 horas en concretarse—, la policía pudo entrar al lugar”, relató el periodista Javier Díaz, quien siguió el caso de cerca.

El comunicador también explicó cómo se llegó al allanamiento y la importancia de la comunicación previa con la artista: “A través de esa comunicación buscaban interceptar el teléfono para determinar su ubicación. Lo que le dio a la Policía de la Ciudad fue la certeza de que estaba en el departamento de Leandro García Gómez".