Lowrdez Fernández declaró ante la Justicia tras la pesadilla que vivió con su pareja: qué dijo

Lowrdez Fernández prestó declaración ante la Justicia tras el dramático episodio ocurrido el 23 de octubre, aunque, según fuentes cercanas a ella, los conflictos que derivaron en esta situación se vienen gestando desde principios de mes.
Lowrdez Fernández declaró ante la Justicia y relató lo que ella sintió que ocurrió antes de ser rescatada en el domicilio de Palermo, donde convivía con Leandro García Gómez. Su testimonio en la nota.
En LAM (América TV) dieron a conocer los textuales de lo que manifestó la artista, permitiendo conocer de primera mano su relato sobre los sucesos que atravesó. Para las autoridades, lo dicho por ella no coincide con la realidad y todo lo que le tocó viviro con Leandro García Gómez.
“Dijo que ‘está bien con su pareja’ y que ‘no quiere ver a su mamá’. Para la Justicia, los dichos de Lowrdez están contaminados por la violencia que sufre por parte de Leandro García Gómez”, leyó Ángel de Brito en vivo en el programa.
Cabe recordar que la artista fue dada de alta por los profesionales del Hospital Fernández durante la madrugada del 24 de octubre, luego de haber sido asistida y sometida a diversos estudios clínicos para evaluar su estado de salud física y emocional.
Tras recibir el alta médica, Lowrdez decidió no ir con su familia y se trasladó al domicilio de una de sus amigas, donde permanece contenida y acompañada por su entorno más cercano. Según trascendió, la cantante busca mantener un bajo perfil mientras intenta recuperarse del duro episodio vivido junto a su pareja.
Después de más de doce horas de incertidumbre y una intensa búsqueda, el juez que instruye la causa finalmente ordenó el allanamiento del departamento de Palermo donde Lowrdez Fernández convivía con su pareja, Leandro García Gómez. La decisión se tomó tras la denuncia presentada por su madre, Mábel López, quien había advertido a las autoridades sobre la desaparición de la artista y la imposibilidad de comunicarse con ella.
Con la orden judicial en mano, un grupo de efectivos policiales se presentó en el edificio y procedió a ingresar al inmueble para comprobar el estado de la cantante. Las cámaras de América Noticias registraron en exclusiva el instante exacto en que la Policía irrumpió en el lugar.
En las imágenes, se observa a uno de los agentes utilizando un ariete para derribar la puerta mientras se escucha el grito de “¡Policía!”, seguido por la entrada de los uniformados con armas en posición de seguridad. Dentro del departamento, los efectivos revisaron cada ambiente con extrema precaución hasta dar con Lowrdez.
“A Lourdes la encontraron en una de las habitaciones. Así es el momento en que, ayer alrededor de las 20:30, con la orden judicial en mano —que demoró casi 12 horas en concretarse—, la policía pudo entrar al lugar”, relató el periodista Javier Díaz, quien siguió el caso de cerca.
El comunicador también explicó cómo se llegó al allanamiento y la importancia de la comunicación previa con la artista: “A través de esa comunicación buscaban interceptar el teléfono para determinar su ubicación. Lo que le dio a la Policía de la Ciudad fue la certeza de que estaba en el departamento de Leandro García Gómez".