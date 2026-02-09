AUH ANSES: cuánto se cobra en febrero y cuándo se paga según el DNI
Con aumento confirmado por movilidad y cambios en el calendario por los feriados de Carnaval, la AUH de ANSES se cobra en febrero con montos actualizados y fechas distintas según la terminación del DNI. Mirá cuánto te corresponde y cuándo se acredita.
La Asignación Universal por Hijo (AUH) entra en febrero con cambios importantes confirmados por ANSES, que impactan de manera directa en el ingreso mensual de millones de familias. Por un lado, se aplica un nuevo aumento por movilidad, y por otro, el cronograma de pagos se ve modificado por los feriados nacionales de Carnaval.
El incremento se acredita de forma automática, sin necesidad de realizar trámites, y se refleja directamente en los montos depositados. En paralelo, las fechas de cobro varían según la terminación del DNI, aunque los importes no se ven afectados por el reordenamiento del calendario.
Cuánto aumenta la AUH de ANSES en febrero
En febrero, la AUH recibe un aumento del 2,8%, en línea con el índice de inflación informado por el INDEC y bajo el esquema de movilidad mensual vigente.
Con esta actualización, el monto total por hijo asciende a $129.070. Como ocurre todos los meses, ANSES deposita de manera mensual el 80% del total, equivalente a $103.256, mientras que el 20% restante queda retenido y se cobra una vez al año tras la presentación de la Libreta AUH.
El aumento se acredita junto con el pago habitual y alcanza a todas las personas con la prestación activa, sin necesidad de realizar gestiones adicionales.
Cuándo se cobra la AUH en febrero según el calendario oficial
ANSES confirmó el calendario de pagos de la AUH para febrero, que presenta ajustes debido a los feriados nacionales de Carnaval. Las fechas de cobro quedan organizadas de la siguiente manera, según la terminación del DNI:
DNI terminado en 0: 9 de febrero
DNI terminado en 1: 10 de febrero
DNI terminado en 2: 11 de febrero
DNI terminado en 3: 12 de febrero
DNI terminado en 4: 13 de febrero
DNI terminado en 5: 18 de febrero
DNI terminado en 6: 19 de febrero
DNI terminado en 7: 20 de febrero
DNI terminado en 8: 23 de febrero
DNI terminado en 9: 24 de febrero
Desde el organismo aclararon que este reordenamiento responde exclusivamente al cronograma bancario y no modifica los montos que perciben los titulares.
Por qué ANSES cambió las fechas de pago en febrero
La modificación del calendario se debe a los feriados nacionales de Carnaval, jornadas en las que no se realizan acreditaciones de prestaciones sociales.
El objetivo de ANSES es garantizar una operatoria bancaria ordenada, evitar superposiciones de pagos y prevenir demoras en la acreditación de haberes. El ajuste no solo alcanza a la AUH, sino también a jubilaciones, pensiones y otras asignaciones.
Las fechas oficiales y los montos actualizados pueden consultarse a través de Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Quiénes cobran la AUH con aumento en febrero
El aumento de febrero alcanza a todas las personas que perciben la AUH, siempre que la prestación se encuentre activa. Entre los grupos incluidos se encuentran:
Personas desocupadas
Trabajadores informales
Monotributistas sociales
Para evitar inconvenientes en el cobro, ANSES recomienda mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar, ya que inconsistencias en el sistema pueden generar demoras o bloqueos temporales en la acreditación.