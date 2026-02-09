AUH ANSES: cuánto se cobra en febrero y cuándo se paga según el DNI

El aumento se acredita junto con el pago habitual y alcanza a todas las personas con la prestación activa, sin necesidad de realizar gestiones adicionales.

Cuándo se cobra la AUH en febrero según el calendario oficial

ANSES confirmó el calendario de pagos de la AUH para febrero, que presenta ajustes debido a los feriados nacionales de Carnaval. Las fechas de cobro quedan organizadas de la siguiente manera, según la terminación del DNI:

DNI terminado en 0: 9 de febrero

DNI terminado en 1: 10 de febrero

DNI terminado en 2: 11 de febrero

DNI terminado en 3: 12 de febrero

DNI terminado en 4: 13 de febrero

DNI terminado en 5: 18 de febrero

DNI terminado en 6: 19 de febrero

DNI terminado en 7: 20 de febrero

DNI terminado en 8: 23 de febrero

DNI terminado en 9: 24 de febrero

Desde el organismo aclararon que este reordenamiento responde exclusivamente al cronograma bancario y no modifica los montos que perciben los titulares.

ANSES_calendario

Por qué ANSES cambió las fechas de pago en febrero

La modificación del calendario se debe a los feriados nacionales de Carnaval, jornadas en las que no se realizan acreditaciones de prestaciones sociales.

El objetivo de ANSES es garantizar una operatoria bancaria ordenada, evitar superposiciones de pagos y prevenir demoras en la acreditación de haberes. El ajuste no solo alcanza a la AUH, sino también a jubilaciones, pensiones y otras asignaciones.

Las fechas oficiales y los montos actualizados pueden consultarse a través de Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Quiénes cobran la AUH con aumento en febrero

El aumento de febrero alcanza a todas las personas que perciben la AUH, siempre que la prestación se encuentre activa. Entre los grupos incluidos se encuentran:

Personas desocupadas

Trabajadores informales

Monotributistas sociales

Para evitar inconvenientes en el cobro, ANSES recomienda mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar, ya que inconsistencias en el sistema pueden generar demoras o bloqueos temporales en la acreditación.