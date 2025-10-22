AUH: ANSES confirmó cuánto pagará por hijo en noviembre con el aumento

Cuánto cobra la AUH de ANSES en noviembre 2025
- AUH (pago mensual del 80%): $95.752,80
- Tarjeta Alimentar: $52.250
- Complemento Leche: $45.142
- Total: $193.144,80
El nuevo préstamo para AUH y SUAF por el que pagás $40.000 por mes: simulá cuánto podés pedir
AUH: los detalles de cada prestación
AUH: con el aumento del 2,08%, la asignación sube a $119.691, pero ANSES aplica la retención del 20% ($23.938,20) hasta que la familia presente la Libreta AUH.
Tarjeta Alimentar: tiene como objetivo garantizar el acceso a una alimentación básica y se mantiene en $52.250para quienes tienen un hijo.
Complemento Leche: destinado a niños de hasta 3 años y embarazadas con AUH; con la última actualización pasa a $45.142.
Qué es el Complemento Salud
Dentro del mismo Plan de los Mil Días, ANSES otorga una vez al año la Asignación por Cuidado de Salud Integral (Complemento Salud). Para recibirla, el menor debe estar inscrito en el Plan Sumar, trámite que se realiza en centros de salud públicos.