AUH: ANSES confirmó cuánto pagará por hijo en noviembre con el aumento

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) acreditará en noviembre un total de $193.144,80 por cada niño menor de 3 años que cobre la Asignación Universal por Hijo (AUH). La cifra surge de la suma de la AUH con aumento, la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan de los Mil Días.