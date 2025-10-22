En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
ANSES
Reajuste de haberes

AUH: ANSES confirmó cuánto pagará por hijo en noviembre con el aumento

Se trata de la sumatoria del propio haber de la Asignación Universal por Hijo, la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche. Todos los detalles, a continuación.

ANSES confirmó cuánto pagará por hijo en noviembre a los beneficiarios de AUH (Foto: archivo).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) acreditará en noviembre un total de $193.144,80 por cada niño menor de 3 años que cobre la Asignación Universal por Hijo (AUH). La cifra surge de la suma de la AUH con aumento, la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan de los Mil Días.

¿Me pueden embargar el beneficio de ANSES si tengo una deuda con la tarjeta? (Foto: archivo).

Estos dos refuerzos alimentarios se depositan de manera automática, ya que surgen del cruce de información entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano, por lo cual no es necesario realizar ningún trámite adicional.

Cuánto cobra la AUH de ANSES en noviembre 2025

  • AUH (pago mensual del 80%): $95.752,80
  • Tarjeta Alimentar: $52.250
  • Complemento Leche: $45.142
  • Total: $193.144,80
El nuevo préstamo para AUH y SUAF por el que pagás $40.000 por mes: simulá cuánto podés pedir

AUH: los detalles de cada prestación

  • AUH: con el aumento del 2,08%, la asignación sube a $119.691, pero ANSES aplica la retención del 20% ($23.938,20) hasta que la familia presente la Libreta AUH.

  • Tarjeta Alimentar: tiene como objetivo garantizar el acceso a una alimentación básica y se mantiene en $52.250para quienes tienen un hijo.

  • Complemento Leche: destinado a niños de hasta 3 años y embarazadas con AUH; con la última actualización pasa a $45.142.

Qué es el Complemento Salud

Dentro del mismo Plan de los Mil Días, ANSES otorga una vez al año la Asignación por Cuidado de Salud Integral (Complemento Salud). Para recibirla, el menor debe estar inscrito en el Plan Sumar, trámite que se realiza en centros de salud públicos.

Este complemento equivale al valor de la AUH vigente en febrero de cada año; por eso, en marzo de 2025 se abonaron $112.941 por hijo, según la Resolución 67/2025. La próxima acreditación será en 2026.

ANSES aclaró que este pago anual no es lo mismo que el 20% retenido todos los meses: la retención se cobra aparte, una vez presentada la Libreta, dentro de los 60 días posteriores.

AUH ANSES
AUH ANSES
