En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
ANSES
previsional

AUH de ANSES en octubre 2025: cuánto se cobra con el nuevo aumento

La ANSES confirmó un nuevo aumento para la AUH en octubre 2025 que ya tiene cifras oficiales. Te contamos cuánto cobrarán los titulares, qué extras siguen activos y cómo acceder a los otros beneficios de $67.000 que se pagan este mes.

AUH de ANSES en octubre 2025: cuánto se cobra con el nuevo aumento

AUH de ANSES en octubre 2025: cuánto se cobra con el nuevo aumento

La ANSES confirmó el aumento de la AUH en octubre 2025, que será del 1,9%, de acuerdo al Decreto 274/2024 que establece la actualización mensual por inflación. Este incremento impactará directamente en las familias beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y se verá reflejado en el próximo calendario de pagos.

Leé también AUH de ANSES: el crédito de $1 millón que ya se puede pedir en septiembre 2025
AUH ANSES: el crédito de $1 millón que ya se puede pedir en septiembre 2025

Con esta nueva suba, la AUH pasará de $115.087 a $117.273. El ajuste se suma a los ingresos complementarios que reciben las titulares, como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche, beneficios que continúan en septiembre y octubre.

Este aumento también alcanza a otros programas de la seguridad social administrados por ANSES, como la Asignación por Embarazo (AUE), el SUAF, jubilados y pensionados, asegurando que sus haberes se actualicen mes a mes en función de la inflación medida por el INDEC.

¿De cuánto es el aumento de la AUH en octubre 2025?

Así se activa el crédito de $800.000 para AUH sin recibo de sueldo ni historial bancario
AUH de ANSES en octubre 2025: cu&aacute;nto se cobra con el nuevo aumento

AUH de ANSES en octubre 2025: cuánto se cobra con el nuevo aumento

El haber mínimo de AUH será de $117.273 en octubre 2025, tras la suba del 1,9% aplicada por ANSES. Este monto se deposita en la misma cuenta bancaria que la titular tenga registrada en el sistema.

A esto se suman los montos de la Tarjeta Alimentar (entre $33.000 y $66.000, según la cantidad de hijos) y el Complemento Leche, destinado a niños de hasta 3 años.

¿Cómo consultar las fechas de pago de AUH en octubre?

Las titulares de la AUH pueden consultar las fechas de cobro en octubre 2025 a través de:

  • La web oficial anses.gob.ar en el calendario de pagos.

  • El apartado Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Los pagos se organizan por terminación del DNI y comienzan en la primera quincena del mes.

¿Qué otros pagos hace ANSES además de la AUH?

En septiembre 2025, ANSES paga la Asignación de Pago Único (APU) por Nacimiento, que este mes asciende a $67.062. Este refuerzo económico se entrega una sola vez a quienes hayan registrado el nacimiento de un hijo recientemente y cumplan los requisitos de ingresos establecidos.

El beneficio también contempla otros casos como Matrimonio ($100.441) y Adopción ($401.075), con montos que se actualizan trimestralmente por movilidad.

¿Cómo se tramita el beneficio de $67.000 de ANSES?

auh anses familia bebé
AUH de ANSES en octubre 2025: cu&aacute;nto se cobra con el nuevo aumento

AUH de ANSES en octubre 2025: cuánto se cobra con el nuevo aumento

El trámite de la APU por Nacimiento se puede realizar de manera virtual en Mi ANSES o de forma presencial con turno en una oficina. Para acceder, se debe presentar:

  • DNI de los padres.

  • DNI del bebé.

  • Partida de nacimiento o sentencia de adopción.

Una vez validada la documentación, el pago se acredita en la cuenta bancaria declarada entre 30 y 60 días hábiles.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
AUH ANSES octubre
Notas relacionadas
AUH de ANSES: así se reclama el extra de $50.000 que se cobra en septiembre
ANSES septiembre 2025: los nuevos créditos para AUH y jubilados de hasta $3 millones
ANSES confirmó cuánto cobrarán AUH en octubre 2025 con el aumento

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar