El haber mínimo de AUH será de $117.273 en octubre 2025, tras la suba del 1,9% aplicada por ANSES. Este monto se deposita en la misma cuenta bancaria que la titular tenga registrada en el sistema.

A esto se suman los montos de la Tarjeta Alimentar (entre $33.000 y $66.000, según la cantidad de hijos) y el Complemento Leche, destinado a niños de hasta 3 años.

¿Cómo consultar las fechas de pago de AUH en octubre?

Las titulares de la AUH pueden consultar las fechas de cobro en octubre 2025 a través de:

La web oficial anses.gob.ar en el calendario de pagos.

El apartado Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Los pagos se organizan por terminación del DNI y comienzan en la primera quincena del mes.

¿Qué otros pagos hace ANSES además de la AUH?

En septiembre 2025, ANSES paga la Asignación de Pago Único (APU) por Nacimiento, que este mes asciende a $67.062. Este refuerzo económico se entrega una sola vez a quienes hayan registrado el nacimiento de un hijo recientemente y cumplan los requisitos de ingresos establecidos.

El beneficio también contempla otros casos como Matrimonio ($100.441) y Adopción ($401.075), con montos que se actualizan trimestralmente por movilidad.

¿Cómo se tramita el beneficio de $67.000 de ANSES?

auh anses familia bebé AUH de ANSES en octubre 2025: cuánto se cobra con el nuevo aumento

El trámite de la APU por Nacimiento se puede realizar de manera virtual en Mi ANSES o de forma presencial con turno en una oficina. Para acceder, se debe presentar:

DNI de los padres .

DNI del bebé .

Partida de nacimiento o sentencia de adopción.

Una vez validada la documentación, el pago se acredita en la cuenta bancaria declarada entre 30 y 60 días hábiles.