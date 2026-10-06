ANSES confirmó el cobro por Desempleo: requisitos, documentación y montos según la edad

Despido sin justa causa: telegrama de despido, carta documento o nota firmada por el empleador con firma certificada.

Renuncia con justa causa: telegramas de intimación previas y telegrama de desvinculación enviado por el trabajador.

Fin de contrato a plazo fijo: copia del contrato de trabajo vencido.

Quiebra del empleador: constancia judicial emitida por el síndico, telegrama o publicación en el Boletín Oficial.

Fallecimiento de empleador unipersonal: acta de defunción certificada.

Accidente o enfermedad: certificado médico de aptitud laboral al momento del cese de tareas.

¿Qué asignaciones de ANSES son compatibles con el cobro por Desempleo?

Durante el período de cobro del seguro de desempleo, el organismo previsional habilita la percepción simultánea de determinadas prestaciones sociales y asignaciones familiares:

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Prenatal.

Asignación por Nacimiento, Adopción o Matrimonio.

Ayuda Escolar Anual para hijos en edad escolar.

Acreditación directa en una Cuenta de la Seguridad Social con tarjeta de débito gratuita otorgada por el banco asignado por ANSES.

¿Cómo tramitar la Prestación por Desempleo en ANSES de forma virtual o presencial?

El inicio de la solicitud debe realizarse dentro del plazo fijado por la normativa previsional mediante dos canales habilitados: