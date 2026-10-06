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ANSES confirmó el cobro por Desempleo: requisitos, documentación y montos según la edad

La ANSES detalló los requisitos, el esquema de aportes y la documentación necesaria para solicitar la Prestación por Desempleo, una ayuda que garantiza hasta 18 meses de cobertura y se liquida en forma conjunta con asignaciones familiares.

ANSES confirmó el cobro por Desempleo: requisitos

ANSES confirmó el cobro por Desempleo: requisitos, documentación y montos según la edad

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene activa la Prestación por Desempleo, una cobertura económica y de contención social dirigida a trabajadores registrados que perdieron su empleo por despidos sin justa causa o vencimiento de contratos temporales.

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El beneficio prevé una duración de entre 2 y 12 cuotas mensuales básicas -con la posibilidad de extenderse por 6 meses adicionales para trabajadores mayores de 45 años- cuyo monto exacto se liquida en función de las remuneraciones y aportes acreditados en los últimos tres años laborales.

¿Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo de ANSES y cuáles son los requisitos de aportes?

El esquema previsional de ANSES clasifica los requisitos de acceso a la prestación según la modalidad de la relación laboral previa:

  • Trabajadores permanentes: deben registrar al menos 6 meses de aportes contributivos dentro de los 3 años anteriores a la desvinculación laboral.

  • Trabajadores eventuales o de temporada: requieren acreditar menos de 12 meses trabajados en los últimos 3 años y sumar más de 90 días de aportes en los 12 meses previos al cese del contrato.

  • Extensión por edad: los titulares beneficiarios que tengan más de 45 años acceden de forma automática a una prórroga de 6 cuotas mensuales adicionales sobre el período base que les corresponda.

¿Qué documentación oficial hay que presentar según el motivo de desvinculación?

Para habilitar el cobro de la prestación, ANSES exige presentar el DNI (original y fotocopia) junto a la documentación probatoria que justifique la finalización del vínculo laboral:

  • Despido sin justa causa: telegrama de despido, carta documento o nota firmada por el empleador con firma certificada.

  • Renuncia con justa causa: telegramas de intimación previas y telegrama de desvinculación enviado por el trabajador.

  • Fin de contrato a plazo fijo: copia del contrato de trabajo vencido.

  • Quiebra del empleador: constancia judicial emitida por el síndico, telegrama o publicación en el Boletín Oficial.

  • Fallecimiento de empleador unipersonal: acta de defunción certificada.

  • Accidente o enfermedad: certificado médico de aptitud laboral al momento del cese de tareas.

¿Qué asignaciones de ANSES son compatibles con el cobro por Desempleo?

Durante el período de cobro del seguro de desempleo, el organismo previsional habilita la percepción simultánea de determinadas prestaciones sociales y asignaciones familiares:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Prenatal.

  • Asignación por Nacimiento, Adopción o Matrimonio.

  • Ayuda Escolar Anual para hijos en edad escolar.

  • Acreditación directa en una Cuenta de la Seguridad Social con tarjeta de débito gratuita otorgada por el banco asignado por ANSES.

¿Cómo tramitar la Prestación por Desempleo en ANSES de forma virtual o presencial?

El inicio de la solicitud debe realizarse dentro del plazo fijado por la normativa previsional mediante dos canales habilitados:

  • Trámite virtual (online): ingresar a la plataforma Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social, dirigirse a la sección "Atención Virtual" y cargar las fotos de la documentación respaldatoria.

  • Trámite presencial: solicitar previamente un turno web en la página de ANSES y acudir a la UDAI u oficina asignada con la documentación física completa.

En pocas palabras

  • ANSES: Detalló requisitos, aportes y documentación para la Prestación por Desempleo, que cubre hasta 18 meses.
  • Requisitos: Varían según la relación laboral (permanente o eventual), exigiendo entre 6 meses y 12 meses de aportes previos.
  • Trámite: Puede realizarse de forma virtual en "Atención Virtual" de Mi ANSES o presencial con turno previo.
Resumen generado por Thinkindot AI
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