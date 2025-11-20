En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
Tarjeta Alimentar
GRAN NOTICIA

AUH y Tarjeta Alimentar en diciembre: ANSES confirma nuevos aumentos

La ANSES confirmó los valores actualizados de AUH diciembre 2025 y cómo se combinan con la Tarjeta Alimentar, que mantiene sus montos. La actualización responde al índice inflacionario y modifica lo que cobrarán los hogares con hijos.

Los montos de ANSES en diciembre incorporan un incremento del 2,3%, aplicado sobre la AUH y la AUE según el IPC de octubre. Este ajuste modifica el total que reciben las familias junto a la Tarjeta Alimentar, cuyos valores siguen sin cambios.

La actualización impacta directamente en los haberes de diciembre, mes de mayor presión económica para los hogares con hijos. Los montos finales combinan la AUH ajustada con la Tarjeta Alimentar vigente.

El incremento alcanza a AUH, AUE, jubilaciones y asignaciones familiares, actualizadas por el mecanismo fijado en el Decreto 274/2024.

Cómo se determina el aumento de ANSES en diciembre

El aumento del 2,3% se calcula según la movilidad que ajusta todos los haberes en función del IPC de dos meses previos. Para diciembre, se utiliza la inflación de octubre, publicada por el INDEC, lo que actualiza automáticamente AUH y AUE.

Montos de AUH diciembre 2025 con el nuevo ajuste

ANSES_pago
Con el incremento aplicado, la AUH diciembre queda en:

  • Monto bruto: $122.467

  • Pago mensual: $97.974

  • Retención: $24.493

Para AUH por discapacidad:

  • Monto total: $398.697

  • Pago mensual: $318.957,60

En la Zona Austral, los montos diferenciales son:

  • AUH: $159.178

  • Pago mensual: $127.342,40

La AUE también sube y queda con un monto mensual de $97.974.

Tarjeta Alimentar diciembre: montos vigentes por hijo

La Tarjeta Alimentar mantiene sus valores actuales:

  • 1 hijo o embarazo: $52.250

  • 2 hijos: $81.936

  • 3 hijos o más: $108.062

Aunque sin aumento, su combinación con la AUH actualizada determina el ingreso final del mes.

Ingresos combinados: cuánto cobra cada familia en diciembre

1 hijo

  • AUH neta: $97.974

  • Tarjeta Alimentar: $52.250

  • Total: $150.224

2 hijos

  • AUH neta: $195.948

  • Total con Alimentar: $277.884

3 hijos o más

  • AUH neta: $293.922

  • Total con Alimentar: $401.984

Calendario de pagos ANSES diciembre

Los pagos comienzan el 10 de diciembre con las PNC y continúan con AUH y AUE. Las fechas exactas pueden consultarse desde:

  • Mi ANSES

  • anses.gob.ar

ANSES actualiza valores de la AUH y Tarjeta Alimentar en diciembre 2025

