Montos de AUH diciembre 2025 con el nuevo ajuste

ANSES_pago AUH y Tarjeta Alimentar en diciembre: ANSES confirma nuevos aumentos

Con el incremento aplicado, la AUH diciembre queda en:

Monto bruto: $122.467

Pago mensual: $97.974

Retención: $24.493

Para AUH por discapacidad:

Monto total: $398.697

Pago mensual: $318.957,60

En la Zona Austral, los montos diferenciales son:

AUH: $159.178

Pago mensual: $127.342,40

La AUE también sube y queda con un monto mensual de $97.974.

Tarjeta Alimentar diciembre: montos vigentes por hijo

La Tarjeta Alimentar mantiene sus valores actuales:

1 hijo o embarazo: $52.250

2 hijos: $81.936

3 hijos o más: $108.062

Aunque sin aumento, su combinación con la AUH actualizada determina el ingreso final del mes.

Ingresos combinados: cuánto cobra cada familia en diciembre

1 hijo

AUH neta: $97.974

Tarjeta Alimentar: $52.250

Total: $150.224

2 hijos

AUH neta: $195.948

Total con Alimentar: $277.884

3 hijos o más

AUH neta: $293.922

Total con Alimentar: $401.984

Calendario de pagos ANSES diciembre

Los pagos comienzan el 10 de diciembre con las PNC y continúan con AUH y AUE. Las fechas exactas pueden consultarse desde: