Los montos de ANSES en diciembre incorporan un incremento del 2,3%, aplicado sobre la AUH y la AUE según el IPC de octubre. Este ajuste modifica el total que reciben las familias junto a la Tarjeta Alimentar, cuyos valores siguen sin cambios.
La ANSES confirmó los valores actualizados de AUH diciembre 2025 y cómo se combinan con la Tarjeta Alimentar, que mantiene sus montos. La actualización responde al índice inflacionario y modifica lo que cobrarán los hogares con hijos.
AUH y Tarjeta Alimentar en diciembre: ANSES confirma nuevos aumentos
La actualización impacta directamente en los haberes de diciembre, mes de mayor presión económica para los hogares con hijos. Los montos finales combinan la AUH ajustada con la Tarjeta Alimentar vigente.
El incremento alcanza a AUH, AUE, jubilaciones y asignaciones familiares, actualizadas por el mecanismo fijado en el Decreto 274/2024.
El aumento del 2,3% se calcula según la movilidad que ajusta todos los haberes en función del IPC de dos meses previos. Para diciembre, se utiliza la inflación de octubre, publicada por el INDEC, lo que actualiza automáticamente AUH y AUE.
Con el incremento aplicado, la AUH diciembre queda en:
Monto bruto: $122.467
Pago mensual: $97.974
Retención: $24.493
Para AUH por discapacidad:
Monto total: $398.697
Pago mensual: $318.957,60
En la Zona Austral, los montos diferenciales son:
AUH: $159.178
Pago mensual: $127.342,40
La AUE también sube y queda con un monto mensual de $97.974.
La Tarjeta Alimentar mantiene sus valores actuales:
1 hijo o embarazo: $52.250
2 hijos: $81.936
3 hijos o más: $108.062
Aunque sin aumento, su combinación con la AUH actualizada determina el ingreso final del mes.
1 hijo
AUH neta: $97.974
Tarjeta Alimentar: $52.250
Total: $150.224
2 hijos
AUH neta: $195.948
Total con Alimentar: $277.884
3 hijos o más
AUH neta: $293.922
Total con Alimentar: $401.984
Los pagos comienzan el 10 de diciembre con las PNC y continúan con AUH y AUE. Las fechas exactas pueden consultarse desde:
