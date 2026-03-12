Tras la audiencia en Milán, Wanda Nara se fue con Martín Migueles a un destino paradisíaco

Una vez instalada en Maldivas, Wanda compartió una imagen de sus valijas sobre un muelle frente al mar y adelantó cómo planea moverse durante la estadía. “Nuestro vehículo estos días”, escribió junto a la foto de unas bicicletas, anticipando jornadas de descanso y paseos por el exclusivo destino turístico.

El viaje adquiere una carga simbólica especial en medio de su reciente separación, ya que Maldivas fue durante años uno de los lugares elegidos por Wanda y Mauro Icardi para sus vacaciones familiares junto a sus hijos. Por eso, la coincidencia entre el anuncio del futbolista sobre la sentencia de divorcio y las nuevas postales de la empresaria generó múltiples interpretaciones en redes.

Antes de partir hacia el destino paradisíaco, Wanda también compartió recuerdos de su paso por Milán. En una de las fotos que publicó frente al Duomo escribió: “Mi casa hace 17 años”, una frase que recordó la etapa en la que vivió en la ciudad italiana mientras Icardi jugaba en el Inter y ella ejercía como su representante. Durante esa visita, además, aprovechó para disfrutar de la gastronomía local con un almuerzo en el exclusivo BVLGARI Il Ristorante Niko Romito.

Wanda Nara viaje Maldivas 1

Wanda Nara viaje Maldivas 2

Wanda Nara viaje Maldivas 3

Wanda Nara viaje Maldivas 4

Cuál fue el gesto millonario de Mauro Icardi con China Suárez tras su divorcio de Wanda Nara

Tras el fuerte descargo en redes donde confirmó su divorcio de Wanda Nara, Mauro Icardi decidió celebrar esta nueva etapa con su pareja, la China Suárez. El futbolista del Galatasaray estuvo en el exclusivo local de Hermès en Milán, una de las marcas más prestigiosas del mundo de la moda.

Unas horas antes, la actriz había compartido un video muy especial: festejaba su cumpleaños en un avión privado junto a amigos e Icardi y escribió: “Un cumpleaños lleno de amor, de sorpresas, de lindos momentos”. La postal dejó en claro que la celebración fue a lo grande.

En paralelo, Icardi subió a sus historias una foto sonriente dentro de Hermès, acompañada por dos emojis de regalo, dando a entender que eligió obsequios de lujo para su novia.

mauro icardi hermes

La maison francesa es reconocida por convertir sus carteras y accesorios en verdaderos objetos de colección. Entre sus piezas más icónicas se encuentran las Birkin y las Kelly, modelos que suelen tener listas de espera en boutiques de todo el mundo. Los valores de estas piezas varían según el tamaño, el cuero y la edición: en boutiques rondan entre los 11.000 y 17.000 dólares, mientras que en el mercado de reventa pueden duplicar o triplicar ese precio. En versiones exóticas, los montos superan fácilmente los 50.000 dólares y en casos excepcionales alcanzan cifras cercanas a los 200.000.

La visita de Icardi a Hermès no pasó desapercibida y fue interpretada como un gesto de amor y celebración hacia la China, en medio de un contexto mediático que lo sigue teniendo en el centro de la escena.