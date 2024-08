ANSES: la variable de la que depende el aumento para jubilados, pensionados y SUAF

El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, había adelantado semanas atrás que "julio va a tener la inflación más baja en lo que va del año", durante una reunión con ejecutivos de Agentes de Liquidación y Compensación (ALY). Hasta ahora, la marca más baja había sido la de mayo, que se situó en un 4,2%.

Aumento en las Prestaciones de ANSES a Partir de Septiembre

El Gobierno Nacional, mediante el Decreto 274/2024 dictaminado en marzo, estableció el porcentaje de aumento que aplicará ANSES desde septiembre, lo que afectará los haberes de jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Además, la Resolución 327/2024 extiende este incremento a las Asignaciones Familiares y ajusta sus topes de ingresos condicionales.

Bono de Refuerzo para Jubilados y Pensionados

Paralelamente al aumento derivado del IPC, el Gobierno Nacional definirá la implementación de un nuevo bono de Refuerzo para jubilados y pensionados en septiembre. Sin embargo, el monto y las condiciones de este bono dependerán de la situación fiscal y los números del gobierno, según explicó en junio el presidente Javier Milei.

"Depende de los números fiscales. Nosotros no vamos a engañar a la gente. No vamos a mentirle dándole cosas que no hay y después eso terminaba siendo emisión monetaria con un efecto agregado mucho peor", subrayó Milei.

Actualmente, el bono asciende a un máximo de $70.000, lo que permite que su complementación con la jubilación mínima supere la Canasta Básica Total (CBT) de junio, la cual se ubicó en $282.579.