El polémico vivo de Fabiana Cantilo con Lowrdez Fernández donde confesó qué pasó con Leandro García Gómez: "¿No te volvió a pegar?"

Embed

"No tengo nada, hace rato ya. Fue su cumpleaños y justo yo tenía que volver a casa. El domingo a la noche me agarró una fiebre tremenda y no me pude levantar, me quedé dormida. Estuve dos días dormida", remarcó Lowrdez sobre su vínculo con Leandro García Gómez.

"Qué horror estar ahí durmiendo y no es que aparece tu mamá, aparece la policía", dijo Cantilo. "Patada de allanamiento", le dijo Fernández. Y Fabiana le dijo: "Pero el señor te había pegado, no lo queremos al señor que pega, ¿por qué volvimos con el señor?".

"Habíamos salido de toda esa toxicidad y todo ese pasaje pasado y todo eso", explicó Fernández. Y su amiga le preguntó directo: "¿No te volvió a pegar?".

"No volvió por eso realmente estoy muy triste que le hayan negado (la excarcelación)", defendió la cantante a García Gómez. Y Fabiana Cantilo insistió: "¿Me lo jurás por Dios?".

"Sí. Todo bien, me dormí. El domingo me despierto a la noche y empiezo con todo este cuadro. Compró él solo los remedios, yo estaba inconsiciente de la fiebre. Para mí me agarró Covid", concluyó Lowrdez Fernández.

fabiana cantilo vivo lowrdez fernandez

Lissa Vera reveló qué hará cuando se reencuentre con Lowrdez Fernández

Lissa Vera contó qué hará cuando se reencuentre con Lowrdez Fernández tras su denuncia contra Leandro García Gómez, pareja de su compañera en Bandana.

En una nota con Desayuno Americano (América Tv), consultada sobre cómo imagina ese momento de volverse a ver con la cantante, Lissa respondió con serenidad: “Ya voy a tener tiempo de verla y de mirarnos a la cara. Que pase lo que deba pasar”.

Así dejó en claro que actuó por convicción y por preocupación genuina por la integridad de Lowrdez Fernández, priorizando su bienestar por encima de las posibles consecuencias personales o profesionales.

“Yo, por mi parte, hice lo que tenía que hacer. Entiendo que sus más amigas tengan miedo y no hayan hecho lo que tuve que hacer, finalmente, yo”, sentenció la cantante, quien fue cuestionada duramente por Lowrdez en un reciente posteo en Instagram por su cuestionamiento a García Gómez y sostuvo que "no la veía hace tres años".