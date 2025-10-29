En vivo Radio La Red
CONMOCIÓN

La dura condena que podría recibir el compañero de Lautaro Martínez que mató a un jubilado

El arquero del Inter de Milán y compañero de Lautaro Martínez, protagonizó un trágico accidente en una carretera cercana a Milán que terminó con la muerte de un hombre de 81 años. La Justicia italiana investiga las circunstancias del hecho y evalúa qué pena podría corresponderle.

El fútbol italiano se encuentra conmocionado por una noticia que sacudió a todo el ambiente deportivo. Josep Martínez, arquero español del Inter de Milán y compañero de Lautaro Martínez, atropelló y mató a un hombre de 81 años en un accidente de tránsito ocurrido este martes por la mañana en la localidad de Fenegró, a pocos kilómetros de la ciudad de Milán.

image

El episodio, ocurrido cerca de las 8.30, tuvo un impacto inmediato tanto en Italia como en España, y abrió una investigación judicial para determinar las causas y responsabilidades. Según las primeras versiones, el hombre fallecido —que se desplazaba en una silla de ruedas— habría perdido el conocimiento antes de caer a la calzada, justo en el momento en que pasaba el vehículo conducido por el futbolista.

Dónde y cómo ocurrió el accidente que involucra al arquero del Inter

El accidente tuvo lugar en una zona urbana de Fenegró, una pequeña localidad de la provincia de Como, situada a unos 30 kilómetros al norte de Milán. De acuerdo con medios italianos, Josep Martínez se dirigía al centro de entrenamiento del Inter cuando se produjo el impacto.

El futbolista viajaba en su automóvil particular y, según testigos, se detuvo de inmediato tras el accidente. Intentó socorrer al hombre junto con otras personas que se encontraban cerca, pero el jubilado de 81 años ya se encontraba inconsciente. Los servicios médicos de emergencia acudieron rápidamente al lugar, aunque solo pudieron confirmar el fallecimiento.

La prensa italiana informó que, de acuerdo con las primeras pericias, el peatón habría sufrido un desmayo o un posible paro cardíaco antes de caer a la calle, lo que habría hecho imposible que el arquero evitara el choque. No obstante, los resultados finales de las pericias serán clave para definir el grado de responsabilidad de Martínez.

Qué dice la ley italiana sobre los accidentes de tránsito con víctimas fatales

En Italia, los casos de accidentes viales con víctimas mortales están contemplados en el Código Penal bajo el delito de “homicidio vial”. La pena varía según el grado de responsabilidad comprobado. Si se determina que el conductor incumplió normas de tránsito, las condenas pueden oscilar entre dos y siete años de prisión, además de la suspensión del registro de conducir.

En cambio, si se comprueba que la infracción fue leve o que no hubo una violación directa de las normas de tránsito, la pena se reduce a un rango de seis meses a cinco años de prisión, además del pago de una multa.

Sin embargo, la legislación también contempla un escenario diferente: si se demuestra que la conducta de la víctima fue “excepcional e imprevisible”, el conductor puede quedar exento de responsabilidad penal, limitando su obligación únicamente a una indemnización civil por daños y perjuicios. En otras palabras, si el peatón cayó repentinamente a la calzada sin que existiera posibilidad de evitar el impacto, el caso podría cerrarse sin sanciones penales para el arquero.

Cuál fue la reacción de Josep Martínez tras el accidente

El arquero español de 27 años, visiblemente afectado por lo sucedido, permaneció en el lugar hasta la llegada de las autoridades y los servicios de emergencia. Según el reporte de la prensa local, Martínez intentó asistir al hombre inmediatamente después del impacto, pero no logró reanimarlo. Posteriormente, fue trasladado a una comisaría para prestar declaración y someterse a los procedimientos de control habituales, como el test de alcoholemia, que —según los medios italianos— habría dado resultado negativo.

En las horas posteriores, tanto el jugador como el Inter de Milán decidieron mantener silencio público mientras avanza la investigación judicial. No se registraron declaraciones oficiales del club, aunque el cuerpo técnico encabezado por Simone Inzaghi habría decidido mantener al arquero fuera de las actividades grupales por tiempo indeterminado, priorizando su estado emocional.

Quién es Josep Martínez, el arquero del Inter de Milán

Nacido en Alzira, España, el 27 de mayo de 1998, Josep Martínez inició su carrera profesional en el Barcelona B y luego pasó al RB Leipzig de Alemania. En 2021 fichó por el Genoa, donde tuvo destacadas actuaciones en la Serie B y posteriormente en la Serie A, lo que le valió el salto al Inter de Milán, uno de los clubes más importantes de Italia y actual campeón de la liga.

Con 27 años recién cumplidos, el arquero llegó al equipo neroazzurro para competir por el puesto con Yann Sommer y formó parte de la rotación en la última temporada, integrando el plantel que lidera el capitán argentino Lautaro Martínez, una de las figuras del club y del fútbol europeo.

El accidente se produce en un momento en el que Josep Martínez había ganado terreno dentro del equipo y se preparaba para tener más protagonismo en la Copa Italia.

Qué puede pasar ahora con el caso judicial

El proceso judicial sigue su curso bajo la supervisión de la Fiscalía de Como. En esta etapa, los peritos buscan reconstruir la dinámica del hecho, verificar la velocidad del vehículo, las condiciones de la vía y el estado del conductor.

Si las pericias confirman que el hombre fallecido sufrió una descompensación previa y que el futbolista no tuvo posibilidad de maniobra, el caso podría ser cerrado sin imputación penal, limitándose a una reparación económica a la familia de la víctima.

Por el contrario, si se detectara alguna imprudencia, como exceso de velocidad o distracción, la justicia podría avanzar con una acusación formal por homicidio vial culposo, con una pena de prisión efectiva o en suspenso, según la gravedad.

Hasta el momento, las primeras informaciones de la prensa italiana sostienen que todo apunta a un hecho fortuito, aunque las conclusiones finales dependerán de los resultados de las pericias que se realizarán en los próximos días.

Un episodio que sacude al fútbol italiano

El impacto de la noticia trascendió rápidamente las fronteras del deporte. En Italia, donde el Inter lidera la Serie A, el caso generó una profunda consternación tanto en el ámbito futbolístico como entre los hinchas.

Los medios locales remarcaron que, más allá de la investigación penal, el hecho tuvo un fuerte efecto emocional en el arquero, quien permanece bajo contención psicológica y en contacto con su familia.

Mientras tanto, el club mantiene una postura de prudencia y respeto hacia la familia de la víctima, a la espera de que la justicia italiana esclarezca completamente lo ocurrido.

