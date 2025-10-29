En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
Jubilados
ANSES
CALENDARIO DE PAGOS

ATENCIÓN jubilados: ANSES confirmó las fechas de cobro de noviembre 2025

La ANSES oficializó un aumento del 2,08% para jubilados según el índice de inflación vigente. El ajuste se aplicará de manera automática en los haberes del próximo mes y alcanzará a todas las prestaciones previsionales incluidas en el régimen nacional.

ATENCIÓN jubilados: ANSES confirmó las fechas de cobro de noviembre 2025

ATENCIÓN jubilados: ANSES confirmó las fechas de cobro de noviembre 2025

La ANSES confirmó un aumento del 2,08% para jubilados según la última actualización vinculada a la inflación mensual informada por el INDEC.

Leé también La fuerte frase que cambió la búsqueda de Pedro y Juana, los jubilados desaparecidos en Chubut
La fuerte frase que cambió la búsqueda de Pedro y Juana, los jubilados desaparecidos en Chubut. (Foto: archivo)

El incremento forma parte del esquema de movilidad vigente y se acreditará automáticamente, sin necesidad de trámites adicionales por parte de los beneficiarios.

Este ajuste impactará en jubilados y pensionados del régimen general, así como en titulares de PUAM y Pensiones No Contributivas.

¿De cuánto es el aumento para jubilados y cómo se aplica?

El incremento del 2,08% responde a la variación de precios informada para el último período disponible. El ajuste se suma a las actualizaciones acumuladas en meses previos y mantiene la modalidad de actualización mensual vigente. Con esta suba, la jubilación mínima y el resto de los haberes previsionales se actualizan automáticamente en el próximo calendario de pagos de ANSES.

¿A quiénes alcanza el aumento de ANSES?

Jubilados_ANSES
ATENCI&Oacute;N jubilados: ANSES confirm&oacute; las fechas de cobro de noviembre 2025

ATENCIÓN jubilados: ANSES confirmó las fechas de cobro de noviembre 2025

El aumento se aplica a las siguientes prestaciones:

  • Jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)

  • Beneficiarios de Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

  • Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez, vejez o para madres de siete hijos o más

Todas las prestaciones vinculadas al sistema previsional reciben la actualización en igual proporción.

¿Cómo consultar el monto actualizado de la jubilación?

Los beneficiarios pueden verificar su haber actualizado en:

  • Mi ANSES

  • App Mi ANSES

  • Sección “Mi recibo de haberes

Se ingresa con CUIL y Clave de la Seguridad Social. El detalle mostrará el monto actualizado y la fecha de pago correspondiente según terminación de documento.

¿Cuándo se acredita el aumento para jubilados?

El incremento se verá reflejado en el próximo calendario de pagos, organizado por ANSES según la terminación del DNI. Los primeros en cobrar serán los titulares de la jubilación mínima, seguidos por quienes perciben montos superiores. La acreditación se realizará a través de cuentas bancarias o sucursales asignadas.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Jubilados ANSES Noviembre
Notas relacionadas
ANSES confirmó el aumento para jubilados en su última actualización
PAMI: miles de jubilados y pensionados reciben la mejor noticia gracias a un fallo judicial
ANSES confirmó un cambio en los pagos de noviembre: afecta a jubilados y AUH

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar