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Viviana Canosa confirmó su vínculo con un famoso futbolista y estalló todo: "Si nos casamos, va a ser..."

Viviana Canosa reveló que un jugador top, que hace siete años busca conquistarla, finalmente logró concretar una cita con ella.

22 sept 2026, 14:24
Viviana Canosa confirmó su vínculo con un famoso futbolista y estalló todo: Si nos casamos, va a ser...

Viviana Canosa confirmó su vínculo con un famoso futbolista y estalló todo: "Si nos casamos, va a ser..."

Viviana Canosa confirmó su vínculo con un famoso futbolista y estalló todo: Si nos casamos, va a ser...

Viviana Canosa confirmó su vínculo con un famoso futbolista y estalló todo: "Si nos casamos, va a ser..."

Viviana Canosa está más recargada que nunca y, luego de haber cumplido 55 años en marzo, decidió llevar una vida mucho más tranquila, aunque sigue llamando la atención en su trabajo, en el streaming de Carnaval, donde sorprendió a todos con una nueva confesión.

En esta ocasión, Viviana contó que tiene un pretendiente futbolista conocido, aunque no reveló su identidad. El jugador hace siete años que busca concretar una relación con ella, pero la conductora no había querido saber nada del tema, hasta que finalmente cambió de opinión.

Tras recibir un nuevo mensaje del jugador, la conductora optó por aceptar y confirmó que tendrán una cita. "Me llamó el jugador de fútbol, y me dijo… hace 7 años que me está… y me dice 'pasaron 17 días'. 'Ay que lindo que sos', le digo", relató Canosa sobre el último mensaje que le había mandado el futbolista.

Entre detalles y dando pistas, la conductora confirmó cuándo se verán, aunque aclaró que prefiere algo sutil y tranquilo: "La semana que viene. Si no es ahora no lo hago más, va y viene, igual como mucho voy a ir a comer y ahí se terminó".

Yendo mucho más allá e imaginando posibles escenarios, Viviana dio a entender que se trata de un futbolista muy conocido: "Igual me imagino, si nos casamos con él, va a ser una fiesta tremenda, porque vendría mucha gente de afuera".

La foto hot que Viviana Canosa recibió del mismo jugador

Todo indica que no se trata de un pretendiente nuevo. En julio, Jorge Rial ya había ventilado en Cónclave, su ciclo de streaming, que "hay un jugador muy famoso" que venía tirándole data a Viviana Canosa y hasta le había mandado una foto subida de tono: "Hay un jugador muy famoso que te ha tiroteado y te ha mandado foto pi…", lanzó el conductor, sin llegar a terminar la frase. Por la reacción de la conductora quedó claro que ella sabía perfectamente de quién se trataba, y en ese momento blanqueó que buscaba "salir a la cancha otra vez" con alguien del ambiente del deporte: "Estoy para un jugador en actividad. ¡Colágeno, quiero colágeno! Dos me escribieron en actividad y a pleno", había reconocido entre risas, en lo que parece haber sido el primer indicio de este vínculo que ahora confirmó con una cita a la vista.

     

 

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Viviana Canosa

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