Viviana Canosa confirmó su vínculo con un famoso futbolista y estalló todo: "Si nos casamos, va a ser..."

Yendo mucho más allá e imaginando posibles escenarios, Viviana dio a entender que se trata de un futbolista muy conocido: "Igual me imagino, si nos casamos con él, va a ser una fiesta tremenda, porque vendría mucha gente de afuera".
La foto hot que Viviana Canosa recibió del mismo jugador
Todo indica que no se trata de un pretendiente nuevo. En julio, Jorge Rial ya había ventilado en Cónclave, su ciclo de streaming, que "hay un jugador muy famoso" que venía tirándole data a Viviana Canosa y hasta le había mandado una foto subida de tono: "Hay un jugador muy famoso que te ha tiroteado y te ha mandado foto pi…", lanzó el conductor, sin llegar a terminar la frase. Por la reacción de la conductora quedó claro que ella sabía perfectamente de quién se trataba, y en ese momento blanqueó que buscaba "salir a la cancha otra vez" con alguien del ambiente del deporte: "Estoy para un jugador en actividad. ¡Colágeno, quiero colágeno! Dos me escribieron en actividad y a pleno", había reconocido entre risas, en lo que parece haber sido el primer indicio de este vínculo que ahora confirmó con una cita a la vista.