Mercedes Ninci dio la peor noticia sobre el novio de Wanda Nara, Martín Migueles: "Se puso nervioso"

"Martín Migueles iba a venir desesperado de Punta del Este porque alguien le avisó que le iban a allanar la casa", explicó Ninci al aire. Y contó que el abogado de Martín Migueles fue directamente al domicilio en caso de que los efectivos policiales se hagan presentes para el allanamiento y que haya alguien presente en el lugar.

"Su abogado fue a la casa de Migueles y se instaló allí para hacer guardia por si viene la policía para atenderlos él y que no rompan la cerradura", comentó.

"El abogado mandó un escrito recien al Juzgado avisando que estaba de guardia realizando su actividad profesional para que si allanan la casa no le lleven su computadora con la que trabaja de abogado. Está usando la casa de oficina", concluyó la periodista.

Esto tiene que ver con la causa por la que está detenido en su domicilio Elías Piccirillo, ex marido de Jésica Cirio, y ahora la Justicia puso el foco en Martín Migueles con el objetivo de avanzar sobre posibles maniobras financieras irregulares.

El polémico chat que le envió Martín Migueles a Claudia Ciardone y desmoronó a Wanda Nara

En Sálvese Quien Pueda (América Tv) se mostró el reciente mensaje que Martín Migueles le envió a su ex Claudia Ciardone y donde le pidió verla en persona para hablar.

"¿Quéres verme? ¿Podés? Quiero verte", le escribió Migueles a la ex vedette vía WhatsApp después de consultarle cómo venía su semana en cuanto al tiempo libre.

A lo que Ciardone se negó a verlo e incluso le marcó que cuide sus formas al estar en pareja: "Estás loco Martín. Vos estás re expuesto, primero esto te lo doy como consejo, Wanda hoy como una vidriera, aunque vos me digas que no sos conocido y ella sí, no tiene sentido arriesgar".

Y luego le dijo: "Pero sí me gustó hablar con vos y que queden las cosas claras bien porque no estaba bueno que quede todo mal". A lo que el novio de Wanda Nara insistió para encontrase con ella: "Tomemos un café, por favor", le suplicó sin éxito.