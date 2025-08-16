La biopic de Moria Casán: se confirmaron las tres actrices que se pondrán en la piel de la One

Sofía Gala Caastiglione, Grisel Siciliani y Cecilia Roth

Al tiempo que para la segunda etapa, la de su mayor éxito teatral y televisivo si se quiere, Sposato confirmó que Griselda Siciliani es la actriz elegida.

En tanto, mientras Netflix asegura que ya comenzaron la etapa de prepoducción de la serie que recorrerá tanto la vida personal como profesional de Casán, las expectativas ya son enormes. Así, se la podrá ver desde sus comienzos en el teatro de revistas, su incursión en el cine y su desembarco en la televisión, tanto en su rol de jurado como de conductora, sus romances, sus escándalos, hasta su presente en el que sigue más vigente que nunca.

De acuerdo a la plataforma de la N, el inicio del rodaje está previsto para los próximos meses, dado que esperan estrenarla durante 2026, sabiendo que con este elenco protagónico de lujo para contar la vida de una de las figuras más queridas y a la vez polémicas del showbussines nacional, la serie de Moria Casán irá por todo para convertirse en un verdadero y arrasador éxito.

Moria Casán y Sofía Castiglione

Moria Casán y su filoso comentario sobre Mirtha Legrand: el verdadero motivo detrás de su ausencia en la mesa

En el pasado mes de junio, Moria Casán volvió a encender la polémica con una filosa declaración sobre Mirtha Legrand, dejando en claro por qué no tiene intenciones de regresar a la clásica mesa de El Trece.

Todo comenzó cuando el cronista Santiago Riva Roy le preguntó si seguía firme en su decisión de no visitar el ciclo de la diva de los almuerzos. Fiel a su estilo, La One respondió sin filtros:

“No, eso es un chiste que hago. Fui tantas veces a lo de Mirtha que ya no tengo más que contarle, me tiene que contar ella a mí. Y como ella no me cuenta porque yo sé muchas cosas…”, lanzó con ironía.

A raíz de esas palabras, Pepe Ochoa analizó la situación en El Ejército de LAM (Bondi) y reveló lo que, según él, es el trasfondo de este distanciamiento.

“Hace rato viene este cruce con Mirtha, este ida y vuelta. Lo mismo pasó con Susana (Giménez) en su momento. Moria va, abre, hace el show, habla de sus ex, de su vida, de su hija, pero no recibe nada a cambio”, explicó.

En ese sentido, Ochoa fue categórico: “Se siente usada. Ella misma lo ha dicho en varias notas: tanto con Susana como con Mirtha percibe mucha ingratitud, sobre todo con el tema de que nunca fueron a verla al teatro. La última vez que estuvo en lo de Mirtha salió bastante ácida, diciendo: ‘para mí estos ciclos se cumplieron’”.

Finalmente, el comunicador dejó entrever cuál sería el verdadero deseo de Casán: “No sé si Mirtha, cuando estuvo en Mar del Plata, fue a ver Brujas. Tal vez eso es lo que Moria espera: que si ella se presta a la mesa, después Susana y Mirtha aparezcan en su obra para engalanarla”.