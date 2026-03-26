ANSES y el Gobierno pagan desde abril un bono de $470.000 por única vez

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el pago de un bono que supera los $400.000, dirigido a un grupo específico de beneficiarios que cumplan determinados requisitos.
La ayuda extra se pagará a un grupo específico de beneficiarios que cumplan determinados requisitos. Además, el organismo actualizó el monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Quiénes pueden cobrar el bono de $470.000 de ANSES (Foto: archivo).
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el pago de un bono que supera los $400.000, dirigido a un grupo específico de beneficiarios que cumplan determinados requisitos.
El anuncio llegó mientras avanzó el calendario de pagos y se definieron los nuevos montos a partir de la actualización por inflación. En ese contexto, el organismo también aplicó un incremento del 2,9% en las prestaciones, en base al Índice de Precios al Consumidor informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
El monto que llamó la atención corresponde a una prestación específica: la asignación por adopción. Se trata de un beneficio incluido dentro de las Asignaciones de Pago Único (APU), que se entrega por única vez a quienes hayan concretado legalmente una adopción.
Con la actualización de abril, este refuerzo pasó de $462.934 a aproximadamente $476.359, consolidándose como uno de los montos más altos dentro del sistema de ayudas sociales.
Este bono no es universal. Está dirigido exclusivamente a familias que cumplan con las condiciones establecidas y que hayan finalizado el proceso legal correspondiente.
En paralelo al bono, ANSES abril 2026 incluyó una actualización general de los haberes.
El incremento del 2,9% alcanzó a:
Este ajuste se calculó en base al IPC de febrero, siguiendo la fórmula de movilidad vigente.
El objetivo fue acompañar la evolución de los precios y sostener el poder adquisitivo de los ingresos, aunque su impacto real dependerá de la inflación de los próximos meses.
Otro punto clave de ANSES fue la actualización de la Asignación Universal por Hijo (AUH). El monto base quedó en $106.250 para familias con un hijo. Sin embargo, este valor puede incrementarse.
Quienes presenten la Libreta AUH podrán acceder al 20% retenido durante el año anterior, lo que eleva el total a $132.839. Este complemento es fundamental, ya que representa una parte significativa del ingreso anual para muchas familias.
Además, quienes reciben la asignación por adopción también pueden cobrar la AUH, lo que genera una combinación de beneficios en el mismo período.
El acceso a este beneficio dentro de ANSES abril 2026 está limitado a determinados grupos.
Pueden solicitarlo:
El requisito central es haber concretado una adopción legal, ya que el pago está directamente vinculado a ese evento.
El trámite para acceder al bono puede realizarse de dos maneras: presencial o digital.
En el caso presencial, el proceso incluye:
También existe la opción online, que simplifica el proceso y evita desplazamientos.
Para quienes buscan cobrar el complemento de la AUH en ANSES abril 2026, la presentación de la Libreta es clave.
El trámite se realiza a través de la plataforma digital del organismo:
En caso de inconvenientes, también se puede presentar en una oficina sin turno previo.