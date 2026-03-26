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ANSES y el Gobierno pagan desde abril un bono de $470.000 por única vez

La ayuda extra se pagará a un grupo específico de beneficiarios que cumplan determinados requisitos. Además, el organismo actualizó el monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Quiénes pueden cobrar el bono de $470.000 de ANSES (Foto: archivo).

Quiénes pueden cobrar el bono de $470.000 de ANSES (Foto: archivo).
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El anuncio llegó mientras avanzó el calendario de pagos y se definieron los nuevos montos a partir de la actualización por inflación. En ese contexto, el organismo también aplicó un incremento del 2,9% en las prestaciones, en base al Índice de Precios al Consumidor informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

El bono que supera los $400.000 y por qué genera impacto

El monto que llamó la atención corresponde a una prestación específica: la asignación por adopción. Se trata de un beneficio incluido dentro de las Asignaciones de Pago Único (APU), que se entrega por única vez a quienes hayan concretado legalmente una adopción.

Con la actualización de abril, este refuerzo pasó de $462.934 a aproximadamente $476.359, consolidándose como uno de los montos más altos dentro del sistema de ayudas sociales.

Este bono no es universal. Está dirigido exclusivamente a familias que cumplan con las condiciones establecidas y que hayan finalizado el proceso legal correspondiente.

Aumento general: cómo impacta el 2,9% en las prestaciones

En paralelo al bono, ANSES abril 2026 incluyó una actualización general de los haberes.

El incremento del 2,9% alcanzó a:

  • Jubilados y pensionados
  • Titulares de Asignaciones Familiares
  • Beneficiarios de distintas prestaciones sociales

Este ajuste se calculó en base al IPC de febrero, siguiendo la fórmula de movilidad vigente.

El objetivo fue acompañar la evolución de los precios y sostener el poder adquisitivo de los ingresos, aunque su impacto real dependerá de la inflación de los próximos meses.

Asignaciones_ANSES
ANSES definió las fechas de cobro y montos para febrero

ANSES definió las fechas de cobro y montos para febrero

AUH y montos actualizados: cuánto se cobra en abril

Otro punto clave de ANSES fue la actualización de la Asignación Universal por Hijo (AUH). El monto base quedó en $106.250 para familias con un hijo. Sin embargo, este valor puede incrementarse.

Quienes presenten la Libreta AUH podrán acceder al 20% retenido durante el año anterior, lo que eleva el total a $132.839. Este complemento es fundamental, ya que representa una parte significativa del ingreso anual para muchas familias.

Además, quienes reciben la asignación por adopción también pueden cobrar la AUH, lo que genera una combinación de beneficios en el mismo período.

Quiénes pueden acceder al bono por adopción

El acceso a este beneficio dentro de ANSES abril 2026 está limitado a determinados grupos.

Pueden solicitarlo:

  • Personas en relación de dependencia
  • Monotributistas
  • Titulares del Fondo de Desempleo
  • Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez
  • Jubilados o pensionados del sistema SIPA
  • Titulares de AUH o Asignación por Embarazo

El requisito central es haber concretado una adopción legal, ya que el pago está directamente vinculado a ese evento.

Cómo hacer el trámite para cobrar la asignación

El trámite para acceder al bono puede realizarse de dos maneras: presencial o digital.

En el caso presencial, el proceso incluye:

  • Reunir la documentación correspondiente
  • Solicitar un turno
  • Presentarse en la oficina asignada
  • Realizar el seguimiento del trámite

También existe la opción online, que simplifica el proceso y evita desplazamientos.

Paso a paso: cómo presentar la Libreta AUH

Para quienes buscan cobrar el complemento de la AUH en ANSES abril 2026, la presentación de la Libreta es clave.

El trámite se realiza a través de la plataforma digital del organismo:

  • Ingresar a “mi ANSES” con CUIL y clave de seguridad social
  • Ir a la sección “Hijos” y seleccionar “Libreta AUH”
  • Verificar si hay datos pendientes
  • Generar y descargar el formulario
  • Imprimirlo y llevarlo a la escuela o centro de salud para su certificación
  • Tomar una foto clara del documento (en formato JPG, menos de 3 MB)
  • Subir la imagen nuevamente en la plataforma

En caso de inconvenientes, también se puede presentar en una oficina sin turno previo.

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