Calendario de pagos ANSES con aumento y bono confirmados: cuándo cobro en abril

El bono extraordinario: quiénes lo cobran y cómo funciona

Uno de los puntos centrales es la continuidad del bono extraordinario de $70.000, una herramienta que el Gobierno decidió sostener para reforzar los ingresos más bajos.

Este bono está dirigido principalmente a quienes perciben la jubilación mínima. En estos casos, el monto se acredita de forma completa, permitiendo alcanzar el ingreso total previamente mencionado.

Sin embargo, el esquema no se limita únicamente a ese grupo. Para quienes cobran por encima de la mínima, el bono se otorga de manera proporcional. El objetivo es claro: que ningún beneficiario cobre menos de $450.319,31 en total.

Este mecanismo buscó establecer una base homogénea de ingresos dentro del sistema previsional, reduciendo brechas entre distintos niveles de haberes.

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Qué pasa con la PUAM y las pensiones no contributivas

El impacto de las medidas no se limita a jubilados y pensionados del sistema general. También se actualizaron los montos correspondientes a otras prestaciones.

Entre ellas se encuentran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas. Estos beneficios recibieron incrementos acordes a la movilidad y, además, fueron alcanzados por el refuerzo extraordinario.

En estos casos, los valores del bono varían según el tipo de prestación, manteniendo el criterio de acompañar los ingresos más bajos dentro del sistema.

Calendario de pagos ANSES abril 2026: cuándo cobro

Luego de un período con modificaciones debido a feriados y reprogramaciones, abril presenta el siguiente cronograma:

Jubilados y pensionados con haber mínimo

DNI terminados en 0: viernes 10 de abril

DNI terminados en 1: lunes 13 de abril

DNI terminados en 2: martes 14 de abril

DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril

DNI terminados en 4: jueves 16 de abril

DNI terminados en 5: viernes 17 de abril

DNI terminados en 6: lunes 20 de abril

DNI terminados en 7: martes 21 de abril

DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril

DNI terminados en 9: jueves 23 de abril

Jubilados y pensionados con haberes superiores

DNI terminados en 0 y 1: viernes 24 de abril

DNI terminados en 2 y 3: lunes 27 de abril

DNI terminados en 4 y 5: martes 28 de abril

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 29 de abril

DNI terminados en 8 y 9: jueves 30 de abril

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: vienes 10 de abril

DNI terminados en 2 y 3: lunes 13 de abril

DNI terminados en 4 y 5: martes 14 de abril

DNI terminados en 6, 7, 8 y 9: miércoles 15 de abril

Asignación Universal por Hijo (AUH)