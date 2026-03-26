Calendario de pagos ANSES con aumento y bono confirmados: cuándo cobro en abril
El organismo previsional dio a conocer el cronograma con las fechas en los que jubilados y beneficiarios de AUH, entre otros, recibirán su prestación.
Cuándo cobro en abril los jubilados y AUH de ANSES (Foto: archivo).
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer en las últimas horas el calendario de pagos de abril de 2026 correspondiente a jubilados, pensionados y beneficiarios de diversas prestaciones. Al respecto, el cuarto mes del año llega con aumentos confirmados y la continuidad del bono, entre otras novedades.
El incremento de abril se aplicó en base a la fórmula de movilidad vigente. En este caso, la suba fue del 2,9%, un ajuste que ya había sido anticipado y que finalmente se oficializó.
Con este aumento, la jubilación mínima pasó a ser de $380.319,31. Este valor se convirtió en la base sobre la cual se calculan otros beneficios y refuerzos. Al sumarse el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total alcanzó los $450.319,31, una cifra clave que marcó el piso de ingresos para quienes perciben la mínima.
Por otro lado, el haber máximo quedó establecido en $2.559.188,81, reflejando la actualización general del sistema previsional.
El bono extraordinario: quiénes lo cobran y cómo funciona
Uno de los puntos centrales es la continuidad del bono extraordinario de $70.000, una herramienta que el Gobierno decidió sostener para reforzar los ingresos más bajos.
Este bono está dirigido principalmente a quienes perciben la jubilación mínima. En estos casos, el monto se acredita de forma completa, permitiendo alcanzar el ingreso total previamente mencionado.
Sin embargo, el esquema no se limita únicamente a ese grupo. Para quienes cobran por encima de la mínima, el bono se otorga de manera proporcional. El objetivo es claro: que ningún beneficiario cobre menos de $450.319,31 en total.
Este mecanismo buscó establecer una base homogénea de ingresos dentro del sistema previsional, reduciendo brechas entre distintos niveles de haberes.
Qué pasa con la PUAM y las pensiones no contributivas
El impacto de las medidas no se limita a jubilados y pensionados del sistema general. También se actualizaron los montos correspondientes a otras prestaciones.
Entre ellas se encuentran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas. Estos beneficios recibieron incrementos acordes a la movilidad y, además, fueron alcanzados por el refuerzo extraordinario.
En estos casos, los valores del bono varían según el tipo de prestación, manteniendo el criterio de acompañar los ingresos más bajos dentro del sistema.
Calendario de pagos ANSES abril 2026: cuándo cobro
Luego de un período con modificaciones debido a feriados y reprogramaciones, abril presenta el siguiente cronograma:
Jubilados y pensionados con haber mínimo
DNI terminados en 0: viernes 10 de abril
DNI terminados en 1: lunes 13 de abril
DNI terminados en 2: martes 14 de abril
DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril
DNI terminados en 4: jueves 16 de abril
DNI terminados en 5: viernes 17 de abril
DNI terminados en 6: lunes 20 de abril
DNI terminados en 7: martes 21 de abril
DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril
DNI terminados en 9: jueves 23 de abril
Jubilados y pensionados con haberes superiores
DNI terminados en 0 y 1: viernes 24 de abril
DNI terminados en 2 y 3: lunes 27 de abril
DNI terminados en 4 y 5: martes 28 de abril
DNI terminados en 6 y 7: miércoles 29 de abril
DNI terminados en 8 y 9: jueves 30 de abril
Pensiones No Contributivas
DNI terminados en 0 y 1: vienes 10 de abril
DNI terminados en 2 y 3: lunes 13 de abril
DNI terminados en 4 y 5: martes 14 de abril
DNI terminados en 6, 7, 8 y 9: miércoles 15 de abril