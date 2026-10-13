ANSES y Milei confirmaron el complemento del haber mínimo para jubilados

De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima y tienen derecho al bono pueden llegar a percibir $505.748,51 en octubre. Sin embargo, para conocer el importe exacto que recibirá cada titular, es necesario distinguir entre el haber mensual, el eventual complemento previsional y el refuerzo extraordinario.

ANSES: qué es el complemento al haber mínimo y para qué sirve

El complemento al haber mínimo es un mecanismo previsional que busca garantizar que los beneficiarios alcanzados por la normativa reciban el importe mínimo correspondiente a su prestación.

En términos prácticos, funciona como una diferencia entre el haber que le corresponde al titular y el piso previsional establecido para el período. Cuando se cumplen las condiciones para su aplicación, ANSES liquida el importe necesario para completar esa distancia.

Por ejemplo, si una prestación computable para este mecanismo queda por debajo del mínimo garantizado, el organismo determina cuánto falta para alcanzar el piso vigente. Esa diferencia es la que permite completar el ingreso previsional.

El complemento no debe confundirse con el bono de $70.000, ya que ambos conceptos tienen finalidades diferentes. Mientras el primero está relacionado con la garantía del haber mínimo, el segundo constituye un refuerzo económico extraordinario sujeto a las disposiciones específicas que regulan su pago.

La diferencia es importante para los jubilados que buscan comprender cómo se compone el dinero que reciben cada mes. Un concepto corresponde al cálculo del haber previsional y el otro responde a una medida de asistencia económica.

La garantía del haber mínimo también se encuentra contemplada en el artículo 125 de la Ley 24.241, que establece la garantía estatal del haber mínimo para los beneficiarios comprendidos en el régimen previsional allí definido.

Por ese motivo, para determinar si corresponde cobrar el complemento, no alcanza con observar únicamente el monto depositado en la cuenta bancaria. También es necesario considerar la prestación reconocida, los conceptos liquidados y las condiciones establecidas por la normativa aplicable.

Jubilación mínima de ANSES en octubre de 2026: los montos confirmados

La actualización previsional de octubre modificó los importes que reciben los jubilados y pensionados alcanzados por la movilidad mensual.

Según los valores informados en la Resolución 284/2026, los principales montos de referencia son los siguientes:

Jubilación mínima: $435.748,51.

Haber máximo previsional: $2.932.174,85.

Aumento mensual: 1,66%.

Bono de refuerzo: $70.000 para los beneficiarios alcanzados por la medida.

Ingreso de referencia para la mínima con bono: $505.748,51.

El incremento del 1,66% se determinó a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a agosto, de acuerdo con el esquema de actualización previsional vigente.

Este sistema establece que los haberes se ajusten periódicamente tomando como referencia la inflación. De esa manera, cada actualización modifica los importes de las prestaciones y determina los nuevos valores mínimos y máximos aplicables al período.

Para quienes cobran la mínima y tienen derecho al refuerzo completo, el bono de $70.000 se suma al haber mensual. La cuenta da como resultado un ingreso de $505.748,51.

No obstante, ese importe no debe interpretarse como el monto que recibirán automáticamente todos los jubilados. Quienes perciben haberes superiores a la mínima, tienen otras prestaciones o se encuentran sujetos a condiciones particulares pueden registrar importes diferentes.

Por eso, antes de sacar conclusiones sobre el dinero que corresponde cobrar, conviene revisar la liquidación individual publicada por ANSES.

Complemento previsional: quiénes pueden cobrar la diferencia

El complemento al haber mínimo está dirigido a los beneficiarios para quienes corresponde garantizar el piso previsional de acuerdo con la legislación aplicable.

La situación más relevante es la de los titulares cuyos haberes se encuentran por debajo del mínimo garantizado. En esos casos, el mecanismo permite determinar la diferencia necesaria para alcanzar el importe establecido.

Sin embargo, es importante no generalizar. La aplicación concreta depende del tipo de prestación, de la composición del haber y de las condiciones normativas que correspondan a cada titular.

Entre los aspectos que conviene tener en cuenta se encuentran:

El importe del haber previsional: permite identificar si la prestación se encuentra por debajo del mínimo de referencia.

La clase de beneficio: las condiciones pueden variar según el régimen y la prestación reconocida.

Los conceptos incluidos en la liquidación: es necesario distinguir el haber mensual de los adicionales y refuerzos.

La normativa vigente: determina cuándo corresponde completar el ingreso hasta el piso garantizado.

El complemento tampoco debe confundirse con un aumento general. La movilidad modifica los valores de las prestaciones según el mecanismo de actualización correspondiente, mientras que el complemento responde a la diferencia que pueda existir entre un haber y el mínimo aplicable.

Por eso, los jubilados que tienen dudas sobre su situación deberían consultar el recibo previsional y verificar los conceptos informados por el organismo.

Cómo consultar el complemento en el recibo de ANSES

Los jubilados y pensionados pueden revisar el detalle de sus haberes a través de los canales digitales oficiales de ANSES.

La consulta permite conocer los conceptos liquidados y comprobar cómo se compone el importe correspondiente a octubre. Es una herramienta útil para diferenciar el haber mensual de los eventuales adicionales que pueden formar parte del pago.

Para realizar la consulta, se deben seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de ANSES: www.anses.gob.ar .

Acceder a la sección destinada a los servicios para titulares de prestaciones previsionales.

Ingresar con los datos de identificación y la Clave de la Seguridad Social cuando el servicio lo requiera.

Buscar la opción para consultar el recibo o la liquidación previsional.

Revisar los conceptos informados para el período correspondiente.

Una vez dentro de la liquidación, es conveniente comprobar el importe del haber y los adicionales que figuren en el recibo.

El detalle individual es la principal referencia para conocer cuánto se liquidó y qué conceptos se incluyeron en el pago. Si el titular considera que existe una diferencia o que falta un concepto que debería corresponderle, puede consultar los canales de atención oficiales para solicitar información.

También es recomendable conservar el recibo de cada período. Esto permite comparar los importes entre meses y advertir posibles modificaciones derivadas de los aumentos, los refuerzos o los cambios en la situación previsional.

Jubilados de ANSES: cómo se suma el aumento del 1,66% al bono de $70.000

Octubre de 2026 incorpora dos elementos que deben analizarse por separado para comprender el ingreso de los jubilados: la actualización mensual de los haberes y el bono de refuerzo destinado a los beneficiarios alcanzados.

El aumento del 1,66% se aplica sobre los haberes previsionales de acuerdo con las reglas de movilidad. Como consecuencia, la jubilación mínima quedó fijada en $435.748,51.

Por su parte, el bono de $70.000 funciona como un refuerzo adicional. Para los titulares que cobran la mínima y reciben el monto completo, el cálculo es el siguiente:

Haber mínimo de octubre: $435.748,51.

Bono de refuerzo: $70.000.

Total con el bono completo: $505.748,51.

La suma permite visualizar el ingreso de referencia para los jubilados que cobran la mínima y están incluidos en el pago del refuerzo.

En cambio, quienes perciben una jubilación superior deben verificar las condiciones específicas del bono para conocer si les corresponde cobrarlo y en qué importe. No es correcto suponer que todos los beneficiarios recibirán necesariamente la misma suma adicional.

Esta distinción también resulta fundamental al revisar el complemento al haber mínimo. Se trata de conceptos diferentes, por lo que no deben sumarse o interpretarse de manera indistinta sin considerar la liquidación y las reglas aplicables.

¿Hay que hacer un trámite para cobrar el bono de ANSES en octubre?

Para los beneficiarios alcanzados por el refuerzo, el bono se acredita automáticamente junto con el pago previsional, por lo que no es necesario iniciar un trámite específico para solicitarlo.

Esto significa que los jubilados incluidos en la medida no necesitan presentar una solicitud adicional únicamente para recibir el importe que les corresponde por el bono.

De todas formas, es conveniente controlar la fecha de cobro y revisar el recibo previsional para comprobar que los importes liquidados coincidan con la situación de cada titular.

Si el dinero acreditado no coincide con lo esperado, el primer paso consiste en consultar el detalle del pago. En esa instancia se puede verificar si el importe corresponde al haber mensual, si se incorporó el refuerzo y si existe algún otro concepto que modifique el total.

En el caso del complemento al haber mínimo, también es importante tener presente que su liquidación responde a reglas previsionales específicas. Por lo tanto, la existencia de un bono no reemplaza la necesidad de determinar si corresponde completar el haber hasta el piso garantizado.

Qué deben tener en cuenta los jubilados antes de consultar cuánto cobran

La actualización de octubre reúne conceptos que pueden generar confusión si se observan únicamente los depósitos bancarios. Para interpretar correctamente el ingreso previsional, es importante diferenciar la jubilación mínima, el complemento y el bono extraordinario.

La mínima de $435.748,51 constituye el piso previsional establecido para el período. El complemento busca cubrir la diferencia cuando corresponde según las condiciones legales, mientras que el refuerzo de $70.000 responde a una medida extraordinaria destinada a los beneficiarios incluidos.

Por eso, la cifra de $505.748,51 corresponde a la mínima sumada al bono completo, no a un importe universal para todos los jubilados y pensionados.

La recomendación es consultar la liquidación oficial de octubre y verificar cada concepto antes de realizar cualquier reclamo. De esa forma, cada titular puede conocer el monto acreditado, identificar los adicionales y comprobar si el pago coincide con los importes que corresponden a su prestación.

En un contexto de actualizaciones periódicas, contar con esta información permite comprender mejor los cambios en los haberes y distinguir los aumentos generales de los mecanismos que garantizan el ingreso mínimo previsional.