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AUH y jubilados de ANSES: adelantan de cuánto sería el aumento en noviembre

El organismo previsional prevé un ajuste mensual en los haberes y prestaciones sociales según la estimación de inflación del Banco Central. La confirmación oficial depende del dato de IPC que publicará el INDEC.

Rubén Giedrys
por Rubén Giedrys |
De cuánto sería el aumento en noviembre para AUH y jubilados de ANSES (Foto: archivo).

De cuánto sería el aumento en noviembre para AUH y jubilados de ANSES (Foto: archivo).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicaría un incremento estimado del 1,9% en noviembre de 2026 para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, elevando la jubilación mínima a un haber básico de $444.027,73 que, al sumar el bono congelado de $70.000, dejará un cobro total de bolsillo de $514.027,73.

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Por su parte, la Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a un bruto de $159.564, acreditando de forma directa en mano un neto de $127.651,20 tras la retención mensual del 20% ($31.912,80).

¿De cuánto será la jubilación mínima de ANSES con el aumento de noviembre?

De acuerdo con las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) difundido por el Banco Central (BCRA), la pauta de ajuste mensual bajo la fórmula del Decreto 274/2024 ubicaría las prestaciones en los siguientes valores estimativos:

  • Jubilación mínima: haber básico de $444.027,73. Con el bono de $70.000, el total consolidado alcanzará $514.027,73.

  • Haber máximo: subirá a $2.987.886,17.

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): haber de $355.222,19. Con el refuerzo de $70.000, totaliza $425.222,19 de bolsillo.

  • Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad y vejez: haber de $310.819,42. Con el bono, el monto final percibido será de $380.819,42.

  • PNC para madres de 7 hijos: haber de $444.027,73. Sumando el bono extraordinario, cobrarán $514.027,73.

Dado que el refuerzo de $70.000 permanece congelado desde marzo de 2024, la suba efectiva de bolsillo representa un 1,64% para haberes mínimos, un 1,58% para la PUAM y un 1,55% para las PNC por discapacidad y vejez.

¿Cuánto cobra de bolsillo la AUH y el Plan de los Mil Días en noviembre?

Para los titulares de la Asignación Universal por Hijo y prestaciones asociadas, la movilidad proyectada fija montos brutos y deducciones obligatorias:

  • AUH por hijo (menores):

    • Monto total bruto: $159.564

    • Retención mensual (20%): $31.912,80

    • Monto neto de bolsillo (80%): $127.651,20

  • AUH por hijo con discapacidad:

    • Monto total bruto: $519.551

    • Retención mensual (20%): $103.910,20

    • Monto neto de bolsillo (80%): $415.640,80

  • Complemento Leche (Plan de los 1000 Días): Sube de $59.063 a $60.186 mensuales.

ANSES confirmó el nuevo aumento de la PUAM con bono para octubre

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¿Cuáles son las escalas salariales del SUAF y los límites de ingresos para cobrar?

Los trabajadores registrados y monotributistas en el primer rango del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) percibirán las siguientes escalas tras la actualización del 1,9%:

  • Asignación por hijo: $79.792

  • Asignación por hijo con discapacidad: $259.787

  • Prenatal: $79.792

  • Pago Único por Nacimiento: $93.008

  • Asignación por Adopción: $556.054

  • Pago Único por Matrimonio: $139.259

  • Asignación por cónyuge: $19.364

Para acceder a los cobros del SUAF, ANSES actualizará los tope topes de ingresos máximos permitidos:

  • Tope de ingreso individual: $3.270.851

  • Tope de ingreso del grupo familiar: $6.541.701

¿Cuándo confirma el INDEC la cifra oficial del incremento para ANSES?

La confirmación definitiva del porcentaje de aumento dependerá del dato de inflación oficial que informará el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El organismo dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de septiembre el próximo martes 13 de octubre. Una vez publicado el indicador, la ANSES oficializará en el Boletín Oficial los cuadros de haberes y asignaciones que regirán durante el período de noviembre.

Calendario de pagos de ANSES de noviembre: cuándo se cobra

Las fechas de pago de noviembre serán confirmadas por ANSES una vez oficializado el cronograma mensual, ordenadas según el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI).

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