AUH y jubilados de ANSES: adelantan de cuánto sería el aumento en noviembre

¿Cuánto cobra de bolsillo la AUH y el Plan de los Mil Días en noviembre?

Para los titulares de la Asignación Universal por Hijo y prestaciones asociadas, la movilidad proyectada fija montos brutos y deducciones obligatorias:

AUH por hijo (menores): Monto total bruto: $159.564 Retención mensual (20%): $31.912,80 Monto neto de bolsillo (80%): $127.651,20

AUH por hijo con discapacidad: Monto total bruto: $519.551 Retención mensual (20%): $103.910,20 Monto neto de bolsillo (80%): $415.640,80

Complemento Leche (Plan de los 1000 Días): Sube de $59.063 a $60.186 mensuales.

ANSES confirmó el nuevo aumento de la PUAM con bono para octubre

¿Cuáles son las escalas salariales del SUAF y los límites de ingresos para cobrar?

Los trabajadores registrados y monotributistas en el primer rango del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) percibirán las siguientes escalas tras la actualización del 1,9%:

Asignación por hijo: $79.792

Asignación por hijo con discapacidad: $259.787

Prenatal: $79.792

Pago Único por Nacimiento: $93.008

Asignación por Adopción: $556.054

Pago Único por Matrimonio: $139.259

Asignación por cónyuge: $19.364

Para acceder a los cobros del SUAF, ANSES actualizará los tope topes de ingresos máximos permitidos:

Tope de ingreso individual: $3.270.851

Tope de ingreso del grupo familiar: $6.541.701

¿Cuándo confirma el INDEC la cifra oficial del incremento para ANSES?

La confirmación definitiva del porcentaje de aumento dependerá del dato de inflación oficial que informará el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El organismo dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de septiembre el próximo martes 13 de octubre. Una vez publicado el indicador, la ANSES oficializará en el Boletín Oficial los cuadros de haberes y asignaciones que regirán durante el período de noviembre.

Calendario de pagos de ANSES de noviembre: cuándo se cobra

Las fechas de pago de noviembre serán confirmadas por ANSES una vez oficializado el cronograma mensual, ordenadas según el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI).