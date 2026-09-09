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Asignación por Embarazo: cobro de septiembre y extras de ANSES

El organismo previsional aplica este mes una actualización sobre las asignaciones de protección social e integra el pago directo del complemento alimentario para gestantes.

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Asignación por Embarazo: cobro de septiembre y extras de ANSES

Asignación por Embarazo: cobro de septiembre y extras de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó el esquema de liquidación de septiembre de 2026 para la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) y las asignaciones familiares por Prenatal y Maternidad. En este período, el organismo aplica la actualización automática por movilidad derivada del Índice de Precios al Consumidor (IPC), garantizando la cobertura económica directa a las personas gestantes desde el inicio del embarazo en todo el país.

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Esta prestación del sistema público busca asegurar el acceso a los controles médicos necesarios durante el período de gestación, unificando en una sola fecha bancaria el depósito del haber actualizado y los beneficios complementarios del Ministerio de Capital Humano. Gracias a este cruce de datos automático entre los sistemas oficiales, los titulares perciben sus haberes de forma directa sin la necesidad de realizar intermediaciones o trámites presenciales de último momento.

En septiembre de 2026, las titulares de la AUE perciben un valor bruto de $154.031 por la prestación básica de ANSES. De ese total, el organismo deposita en mano el 80% neto equivalente a $123.224,80 mensuales, al que se suma de forma directa el beneficio de la Tarjeta Alimentar por $72.250 a partir del tercer mes de gestación.

¿Cuánto se cobra por la Asignación por Embarazo en septiembre de 2026?

La Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) se ajusta bajo la pauta de movilidad vigente del 2,11% en el noveno mes del año. El desglose económico depositado en las cuentas bancarias de las titulares se conforma de la siguiente manera:

  • Monto bruto de la AUE: $154.031.

  • Monto mensual en mano (80% cobrado): $123.224,80.

  • Monto retenido acumulado (20%): $30.806,20.

El saldo retenido mensualmente del 20% se acumula hasta la finalización del embarazo o nacimiento, momento en el cual se liquida el pozo total tras la presentación de la documentación sanitaria y la partida de nacimiento correspondiente ante el organismo.

¿Cuánto suma la Tarjeta Alimentar a la Asignación por Embarazo?

Las personas gestantes que cobran la AUE incorporan automáticamente el beneficio de la Tarjeta Alimentar a partir del tercer mes de embarazo acreditado en el sistema informático. Para este rubro, los montos de cobro directo vigentes en septiembre son:

  • Complemento de la Tarjeta Alimentar: $72.250.

Sumando el 80% neto de la Asignación por Embarazo ($123.224,80) más el plus alimentario ($72.250), una titular de la AUE percibe un total consolidado de $195.474,80 de bolsillo durante este mes.

¿Cómo quedan los valores de la Asignación por Prenatal y Maternidad de ANSES?

Para los trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y titulares de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) comprendidos en el sistema SUAF, las asignaciones familiares por Prenatal y Maternidad registran sus correspondientes escalas ajustadas en un 2,11% segun el nivel de ingresos del grupo familiar (IGF):

  • Asignación Prenatal (IGF hasta $818.106): $154.031 brutos por mes de gestación.

  • Asignación por Maternidad: Equivale al sueldo bruto habitual que la trabajadora percibe antes de iniciar la licencia legal, abonado directamente por ANSES sin retenciones patronales.

El trámite para la Asignación Prenatal debe realizarse preferentemente entre la semana 12 y 30 de embarazo para garantizar la liquidación de todos los meses de gestación de forma retroactiva.

¿Qué requisitos son necesarios para tramitar la AUE?

Para acceder al cobro de la Asignación por Embarazo otorgada por el organismo previsional, la persona gestante debe cumplir con las pautas socioeconómicas requeridas por la normativa oficial:

  • Estatus laboral: Estar desempleada, ser trabajadora informal, monotributista social o trabajadora de casas particulares.

  • Residencia: Ser argentina nativa, naturalizada o contar con un mínimo de 3 años de residencia legal en el país.

  • Control médico: Estar inscripta en el Programa Sumar y cumplir con los controles de salud obligatorios fijados para el embarazo.

Calendario de cobro de la Asignación por Embarazo en septiembre de 2026

  • DNI terminados en 0: jueves 10 de septiembre

  • DNI terminados en 1: viernes 11 de septiembre

  • DNI terminados en 2: lunes 14 de septiembre

  • DNI terminados en 3: martes 15 de septiembre

  • DNI terminados en 4: miércoles 16 de septiembre

  • DNI terminados en 5: jueves 17 de septiembre

  • DNI terminados en 6: viernes 18 de septiembre

  • DNI terminados en 7: lunes 21 de septiembre

  • DNI terminados en 8: martes 22 de septiembre

  • DNI terminados en 9: miércoles 23 de septiembre

En pocas palabras

  • ANSES actualizó: Las asignaciones por Embarazo, Prenatal y Maternidad con un aumento del 2,11% para septiembre.
  • Cobro integral: Se unifica el pago del haber actualizado y el complemento alimentario para gestantes.
  • Beneficio total: Una titular de AUE puede percibir hasta $195.474,80 de bolsillo sumando la Tarjeta Alimentar.
Resumen generado por Thinkindot AI
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