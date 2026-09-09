Asignación por Embarazo: cobro de septiembre y extras de ANSES

Monto bruto de la AUE: $154.031.

Monto mensual en mano (80% cobrado): $123.224,80.

Monto retenido acumulado (20%): $30.806,20.

El saldo retenido mensualmente del 20% se acumula hasta la finalización del embarazo o nacimiento, momento en el cual se liquida el pozo total tras la presentación de la documentación sanitaria y la partida de nacimiento correspondiente ante el organismo.

¿Cuánto suma la Tarjeta Alimentar a la Asignación por Embarazo?

Las personas gestantes que cobran la AUE incorporan automáticamente el beneficio de la Tarjeta Alimentar a partir del tercer mes de embarazo acreditado en el sistema informático. Para este rubro, los montos de cobro directo vigentes en septiembre son:

Complemento de la Tarjeta Alimentar: $72.250.

Sumando el 80% neto de la Asignación por Embarazo ($123.224,80) más el plus alimentario ($72.250), una titular de la AUE percibe un total consolidado de $195.474,80 de bolsillo durante este mes.

¿Cómo quedan los valores de la Asignación por Prenatal y Maternidad de ANSES?

Para los trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y titulares de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) comprendidos en el sistema SUAF, las asignaciones familiares por Prenatal y Maternidad registran sus correspondientes escalas ajustadas en un 2,11% segun el nivel de ingresos del grupo familiar (IGF):

Asignación Prenatal (IGF hasta $818.106): $154.031 brutos por mes de gestación.

Asignación por Maternidad: Equivale al sueldo bruto habitual que la trabajadora percibe antes de iniciar la licencia legal, abonado directamente por ANSES sin retenciones patronales.

El trámite para la Asignación Prenatal debe realizarse preferentemente entre la semana 12 y 30 de embarazo para garantizar la liquidación de todos los meses de gestación de forma retroactiva.

¿Qué requisitos son necesarios para tramitar la AUE?

Para acceder al cobro de la Asignación por Embarazo otorgada por el organismo previsional, la persona gestante debe cumplir con las pautas socioeconómicas requeridas por la normativa oficial:

Estatus laboral: Estar desempleada, ser trabajadora informal, monotributista social o trabajadora de casas particulares.

Residencia: Ser argentina nativa, naturalizada o contar con un mínimo de 3 años de residencia legal en el país.

Control médico: Estar inscripta en el Programa Sumar y cumplir con los controles de salud obligatorios fijados para el embarazo.

Calendario de cobro de la Asignación por Embarazo en septiembre de 2026