Asignaciones familiares: cambian topes de ANSES y adelantan quiénes serán dados de baja en diciembre
Con la última actualización de la Administración Nacional de la Seguridad Social, se modificaron los valores máximos individuales y familiares y aumentaron las asignaciones.
Cambian topes de ANSES y adelantan quiénes serán dados de baja del SUAF (Foto: archivo).
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció una nueva actualización en los límites de ingresos que deben cumplir las familias para acceder a las asignaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). Estos valores, que se revisan mensualmente, determinan quiénes podrán cobrar en el calendario de diciembre.
Asignaciones familiares de ANSES: nuevos topes para acceder al SUAF
La modificación quedó oficializada mediante la Resolución 361/2025. Según informó ANSES, los ingresos máximos se ajustaron un 2,34%, el mismo porcentaje de inflación registrado por el INDEC en octubre.
Con la actualización, los valores quedan establecidos de la siguiente manera:
Los hogares con ingresos brutos individuales superiores a $2.511.024 quedan fuera del sistema.
El límite máximo de ingresos del grupo familiar se eleva a $5.022.048.
Quienes se mantengan dentro de estos rangos podrán continuar recibiendo las asignaciones.
Asignaciones familiares de ANSES: cuánto se cobrará en diciembre
La actualización mensual también impacta en los montos del SUAF, que subirán 2,34%. Así quedarán las asignaciones según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF):
Asignación Familiar por Hijo
IGF hasta $948.361: $61.252
IGF entre $948.361 y $1.390.864: $41.316
IGF entre $1.390.864 y $1.605.800: $24.990
IGF entre $1.605.800 y $5.022.048: $12.892
Hijo con Discapacidad
IGF hasta $948.361: $199.434
IGF entre $948.361 y $1.390.864: $141.086
IGF superior a $1.390.864: $89.043
Asignación por Prenatal
IGF hasta $948.361: $61.252
IGF entre $948.361 y $1.390.864: $41.316
IGF entre $1.390.864 y $1.605.800: $24.990
IGF hasta $5.022.048: $12.892
Asignaciones de Pago Único
Nacimiento: $71.396
Adopción: $426.877
Matrimonio: $106.904
Maternidad
La prestación no tiene tope de ingresos, ya que el valor se calcula según el sueldo bruto de la trabajadora.
Quiénes pueden cobrar la asignación familiar
Las asignaciones familiares están disponibles para un amplio número de trabajadores y beneficiarios. Pueden acceder:
Empleados registrados
Trabajadores que cobran a través de ART
Monotributistas
Trabajadores rurales o temporarios
Beneficiarios de la Prestación por Desempleo
Titulares de Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra
Personas con Pensión No Contributiva por Invalidez o asignación por trasplante