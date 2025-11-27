Asignaciones familiares: cambian topes de ANSES y adelantan quiénes serán dados de baja en diciembre

suaf de anses .jpg Cómo cobrar un extra si soy titular de SUAF ANSES.

Asignaciones familiares de ANSES: cuánto se cobrará en diciembre

La actualización mensual también impacta en los montos del SUAF, que subirán 2,34%. Así quedarán las asignaciones según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF):

Asignación Familiar por Hijo

IGF hasta $948.361: $61.252

IGF entre $948.361 y $1.390.864: $41.316

IGF entre $1.390.864 y $1.605.800: $24.990

IGF entre $1.605.800 y $5.022.048: $12.892

Hijo con Discapacidad

IGF hasta $948.361: $199.434

IGF entre $948.361 y $1.390.864: $141.086

IGF superior a $1.390.864: $89.043

Asignación por Prenatal

IGF hasta $948.361: $61.252

IGF entre $948.361 y $1.390.864: $41.316

IGF entre $1.390.864 y $1.605.800: $24.990

IGF hasta $5.022.048: $12.892

Asignaciones de Pago Único

Nacimiento: $71.396

Adopción: $426.877

Matrimonio: $106.904

Maternidad

La prestación no tiene tope de ingresos, ya que el valor se calcula según el sueldo bruto de la trabajadora.

Quiénes pueden cobrar la asignación familiar

Las asignaciones familiares están disponibles para un amplio número de trabajadores y beneficiarios. Pueden acceder: