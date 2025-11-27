En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
SUAF
Beneficiarios de SUAF

Asignaciones familiares: cambian topes de ANSES y adelantan quiénes serán dados de baja en diciembre

Con la última actualización de la Administración Nacional de la Seguridad Social, se modificaron los valores máximos individuales y familiares y aumentaron las asignaciones.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció una nueva actualización en los límites de ingresos que deben cumplir las familias para acceder a las asignaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). Estos valores, que se revisan mensualmente, determinan quiénes podrán cobrar en el calendario de diciembre.

Asignaciones familiares de ANSES: nuevos topes para acceder al SUAF

La modificación quedó oficializada mediante la Resolución 361/2025. Según informó ANSES, los ingresos máximos se ajustaron un 2,34%, el mismo porcentaje de inflación registrado por el INDEC en octubre.

Con la actualización, los valores quedan establecidos de la siguiente manera:

  • Los hogares con ingresos brutos individuales superiores a $2.511.024 quedan fuera del sistema.

  • El límite máximo de ingresos del grupo familiar se eleva a $5.022.048.

Quienes se mantengan dentro de estos rangos podrán continuar recibiendo las asignaciones.

Asignaciones familiares de ANSES: cuánto se cobrará en diciembre

La actualización mensual también impacta en los montos del SUAF, que subirán 2,34%. Así quedarán las asignaciones según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF):

Asignación Familiar por Hijo

  • IGF hasta $948.361: $61.252

  • IGF entre $948.361 y $1.390.864: $41.316

  • IGF entre $1.390.864 y $1.605.800: $24.990

  • IGF entre $1.605.800 y $5.022.048: $12.892

Hijo con Discapacidad

  • IGF hasta $948.361: $199.434

  • IGF entre $948.361 y $1.390.864: $141.086

  • IGF superior a $1.390.864: $89.043

Asignación por Prenatal

  • IGF hasta $948.361: $61.252

  • IGF entre $948.361 y $1.390.864: $41.316

  • IGF entre $1.390.864 y $1.605.800: $24.990

  • IGF hasta $5.022.048: $12.892

Asignaciones de Pago Único

  • Nacimiento: $71.396

  • Adopción: $426.877

  • Matrimonio: $106.904

Maternidad

La prestación no tiene tope de ingresos, ya que el valor se calcula según el sueldo bruto de la trabajadora.

Quiénes pueden cobrar la asignación familiar

Las asignaciones familiares están disponibles para un amplio número de trabajadores y beneficiarios. Pueden acceder:

  • Empleados registrados

  • Trabajadores que cobran a través de ART

  • Monotributistas

  • Trabajadores rurales o temporarios

  • Beneficiarios de la Prestación por Desempleo

  • Titulares de Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra

  • Personas con Pensión No Contributiva por Invalidez o asignación por trasplante

  • Jubilados y pensionados del sistema previsional

