Atención ANSES: comienza marzo con EXCELENTES noticias para los jubilados

Los beneficiarios de esta suba incluyen a diversos sectores, como los que reciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), la Pensión no Contributiva por Vejez, la Pensión no Contributiva por Invalidez, la Pensión no Contributiva Madre de 7 hijas/os, las Pensiones Graciables a cargo de ANSES, y otras Pensiones No Contributivas.

Aumento para jubilados y pensionados de ANSES: ¿Cuándo cobro?

La liquidación del bono de $ 70.000 se pagará en la misma fecha de pago de los haberes establecido en el calendario de cobros de ANSES.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Documentos terminados en 0 y 1: viernes 1 de marzo

Documentos terminados en 2 y 3: lunes 4 de marzo

Documentos terminados en 4 y 5: martes 5 de marzo

Documentos terminados en 6 y 7: miércoles 6 de marzo

Documentos terminados en 8 y 9: jueves 7 de marzo

image.png

Jubilados y pensionados con haberes mínimos

Documentos terminados en 0: viernes 8 de marzo

Documentos terminados en 1: lunes 11 de marzo

Documentos terminados en 2: martes 12 de marzo

Documentos terminados en 3: miércoles 13 de marzo

Documentos terminados en 4: jueves 14 de marzo

Documentos terminados en 5: viernes 15 de marzo

Documentos terminados en 6: lunes 15 de marzo

Documentos terminados en 7: lunes 18 de marzo

Documentos terminados en 8: martes 19 de marzo

Documentos terminados en 9: miércoles 20 de marzo

Jubilados y pensionados con haberes superiores