Deportes
Scola
Selección Argentina
ESCÁNDALO

Tensión extrema en el básquet italiano: Luis Scola fue brutalmente atacado tras un partido

El ex capitán de la Selección Argentina y actual CEO del Pallacanestro Varese fue atacado en el túnel rumbo a los vestuarios tras el partido ante Trapani Shark, en un contexto marcado por conflictos deportivos e institucionales.

Tensión extrema en el básquet italiano: Luis Scola fue brutalmente atacado tras un partido

El básquet italiano quedó envuelto en un fuerte escándalo luego de que Luis Scola fuera agredido tras el partido entre Pallacanestro Varese y Trapani Shark por la Lega A, la máxima categoría del país. El episodio ocurrió el domingo 28 de diciembre, una vez finalizado el encuentro, y se dio en medio de un clima de extrema tensión que excedió lo estrictamente deportivo.

image

Scola, actual director ejecutivo y principal accionista del club lombardo, fue atacado por la espalda cuando se dirigía desde la cancha hacia los vestuarios. Según la reconstrucción publicada por el medio local Varese News, el ex jugador de la selección argentina habría recibido una patada en una zona restringida del estadio, reservada únicamente para personal autorizado. Afortunadamente, el incidente no le provocó lesiones de gravedad ni requirió atención médica.

Qué ocurrió durante el partido que elevó la tensión

El clima ya estaba caldeado antes del final del encuentro. A pocos minutos del cierre, el jugador estadounidense de Varese Taze Moore fue sancionado con una falta técnica por festejar de manera excesiva una conversión. Esa acción generó protestas y cruces dentro del campo, lo que llevó a Scola a intervenir para intentar calmar los ánimos.

En ese contexto, el base del Trapani Shark Alessandro Cappelletti empujó al dirigente argentino, una situación que derivó en su expulsión tras la revisión arbitral. Si bien ese episodio ocurrió dentro del parquet, la agresión más grave se produjo posteriormente, ya fuera de la cancha.

Quién habría sido el agresor

De acuerdo con la hipótesis que manejan medios italianos, el atacante podría estar vinculado laboralmente al Trapani Shark, dado que el hecho ocurrió en una zona a la que no accede el público general. Sin embargo, hasta el momento no hubo confirmación oficial por parte de las autoridades de la competencia ni sanciones disciplinarias anunciadas.

La postura de los clubes tras el incidente

Luego de lo sucedido, Pallacanestro Varese publicó un comunicado oficial en el que buscó bajarle el tono al episodio. En el texto, el club sostuvo que lo ocurrido se dio en “un momento vivido con gran intensidad emocional por ambas partes” y aclaró que no se trató de un hecho grave ni fuera de las tensiones habituales de la alta competencia.

Desde Trapani, en cambio, la reacción fue distinta. El director deportivo Valeriano D’Orta, único portavoz autorizado, realizó declaraciones en conferencia de prensa que generaron polémica en el ambiente del básquet italiano, al referirse al desarrollo del partido y a las diferencias de contexto entre ambos equipos.

Un conflicto que excede lo deportivo

El trasfondo institucional del Trapani Shark explica parte del clima hostil que rodeó el encuentro. El club atraviesa una situación crítica: arrastra una penalización de cinco puntos, restricciones para inscribir jugadores y entrenadores, y sanciones económicas por incumplimientos contractuales. Además, su dirigencia llegó a amenazar con judicializar y suspender el campeonato tras reuniones fallidas con la Federación Italiana y la Legabasket.

Como respuesta, 15 clubes de la Serie A —entre ellos Varese— firmaron una nota conjunta en respaldo al presidente de la competencia, Maurizio Gherardini, marcando una clara distancia con la postura de Trapani.

En lo estrictamente deportivo, Varese se impuso por 95-88 y consiguió su quinta victoria en 13 partidos, ubicándose 11° en la tabla. Bologna y Brescia lideran la competencia con récord de 11-2.

Luis Scola, leyenda del básquet argentino y miembro de la Generación Dorada, se retiró como jugador tras los Juegos Olímpicos de Tokio y poco después adquirió el 51% de las acciones del club, con el objetivo de devolverle protagonismo histórico al Pallacanestro Varese. Hoy, su figura vuelve a ser noticia, pero por un episodio que sacudió al básquet europeo.

