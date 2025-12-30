Tensión extrema en el básquet italiano: Luis Scola fue brutalmente atacado tras un partido

Quién habría sido el agresor

De acuerdo con la hipótesis que manejan medios italianos, el atacante podría estar vinculado laboralmente al Trapani Shark, dado que el hecho ocurrió en una zona a la que no accede el público general. Sin embargo, hasta el momento no hubo confirmación oficial por parte de las autoridades de la competencia ni sanciones disciplinarias anunciadas.

La postura de los clubes tras el incidente

Luego de lo sucedido, Pallacanestro Varese publicó un comunicado oficial en el que buscó bajarle el tono al episodio. En el texto, el club sostuvo que lo ocurrido se dio en “un momento vivido con gran intensidad emocional por ambas partes” y aclaró que no se trató de un hecho grave ni fuera de las tensiones habituales de la alta competencia.

Desde Trapani, en cambio, la reacción fue distinta. El director deportivo Valeriano D’Orta, único portavoz autorizado, realizó declaraciones en conferencia de prensa que generaron polémica en el ambiente del básquet italiano, al referirse al desarrollo del partido y a las diferencias de contexto entre ambos equipos.

Un conflicto que excede lo deportivo

El trasfondo institucional del Trapani Shark explica parte del clima hostil que rodeó el encuentro. El club atraviesa una situación crítica: arrastra una penalización de cinco puntos, restricciones para inscribir jugadores y entrenadores, y sanciones económicas por incumplimientos contractuales. Además, su dirigencia llegó a amenazar con judicializar y suspender el campeonato tras reuniones fallidas con la Federación Italiana y la Legabasket.

Como respuesta, 15 clubes de la Serie A —entre ellos Varese— firmaron una nota conjunta en respaldo al presidente de la competencia, Maurizio Gherardini, marcando una clara distancia con la postura de Trapani.

En lo estrictamente deportivo, Varese se impuso por 95-88 y consiguió su quinta victoria en 13 partidos, ubicándose 11° en la tabla. Bologna y Brescia lideran la competencia con récord de 11-2.

Luis Scola, leyenda del básquet argentino y miembro de la Generación Dorada, se retiró como jugador tras los Juegos Olímpicos de Tokio y poco después adquirió el 51% de las acciones del club, con el objetivo de devolverle protagonismo histórico al Pallacanestro Varese. Hoy, su figura vuelve a ser noticia, pero por un episodio que sacudió al básquet europeo.