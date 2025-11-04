ANSES paga un nuevo monto a embarazadas en noviembre: cuánto vas a cobrar este mes

Como ocurre con la AUH, ANSES deposita el 80% del haber todos los meses y retiene el 20% restante, que se paga una vez presentada la Libreta de Control Sanitario y Escolar.

Esto significa que cada beneficiaria cobra $76.590,13 por mes, mientras que el saldo retenido se abona de manera acumulada al cumplir los requisitos sanitarios y educativos que exige el programa.

Cuándo se cobra la AUE en noviembre 2025

ANSES confirmó el siguiente calendario de pagos de la Asignación Universal por Embarazo, organizado según la terminación del número de DNI:

DNI terminados en 0 : lunes 10 de noviembre

DNI terminados en 1 : martes 11 de noviembre

DNI terminados en 2 : miércoles 12 de noviembre

DNI terminados en 3 : jueves 13 de noviembre

DNI terminados en 4 : viernes 14 de noviembre

DNI terminados en 5 : lunes 17 de noviembre

DNI terminados en 6 : martes 18 de noviembre

DNI terminados en 7 : miércoles 19 de noviembre

DNI terminados en 8 : jueves 20 de noviembre

DNI terminados en 9 : martes 25 de noviembre

Las beneficiarias pueden consultar la fecha exacta y el lugar de cobro ingresando a Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

ANSES_AUH

Quiénes pueden cobrar la Asignación Universal por Embarazo

La Asignación Universal por Embarazo está destinada a personas gestantes que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

Estar desocupadas o trabajar de manera informal con ingresos inferiores al salario mínimo.

Ser monotributistas sociales o trabajadoras de casas particulares registradas .

Ser beneficiarias de programas sociales compatibles con ANSES.

Además, deben cumplir con los siguientes requisitos básicos:

Tener al menos 12 semanas de embarazo .

Poseer DNI argentino o acreditar tres años de residencia continua en el país si se trata de personas extranjeras.

Estar inscrita en el Programa SUMAR+ (que certifica los controles médicos prenatales).

No tener obra social, salvo excepciones previstas en la normativa.

El trámite puede iniciarse de forma automática si la persona ya figura inscripta en SUMAR+ y los datos fueron informados a ANSES. En caso contrario, la gestión se realiza con turno previo en las oficinas de ANSES, de manera gratuita y con la documentación respaldatoria.

Documentación requerida para solicitar la AUE

DNI de la persona gestante.

Formulario PS 2.67 de “Solicitud de Asignación por Embarazo” .

Constancia de embarazo de al menos 12 semanas , emitida por hospital público o centro de salud.

Certificación de inscripción al Programa SUMAR+.

Otros montos y prestaciones sociales de ANSES en noviembre 2025

Junto con la AUE, ANSES actualizó los valores de las principales prestaciones sociales que se pagan en todo el país: