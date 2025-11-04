ANSES confirmó el monto de un beneficio clave: miles lo cobran en noviembre

Mantener los datos personales actualizados en los registros de ANSES.

Participar en cursos de formación profesional o prácticas laborales supervisadas.

Registrarse en portales oficiales de empleo y asistir a actividades de vinculación laboral.

El objetivo del plan, explicaron desde el organismo, es promover la inserción laboral formal y brindar una transición gradual hacia el empleo registrado, diferenciándose así de otras prestaciones sociales, como el programa “Acompañamiento Social”, destinado a personas que no pueden acceder al empleo por motivos personales o de salud.

Por qué se mantiene el monto en $78.000

Aunque durante noviembre no habrá aumento del valor del beneficio, desde ANSES remarcaron que el programa mantiene su función de apoyo transitorio, acompañando a los participantes mientras completan su proceso de capacitación o búsqueda laboral.

El monto confirmado permite a los titulares planificar sus ingresos y continuar con sus actividades formativas, en un contexto donde el Gobierno nacional busca reorientar la asistencia social hacia políticas activas de empleo.

Cómo consultar el estado del beneficio

ANSES recomendó a los beneficiarios realizar las siguientes acciones para evitar demoras o inconvenientes en los pagos:

Ingresar al portal o la aplicación Mi ANSES para consultar el estado del beneficio .

Actualizar los datos personales y de contacto (teléfono, domicilio, correo electrónico).

Cumplir con las capacitaciones y actividades laborales previstas por el programa.

Verificar las fechas de pago y los canales habilitados para el cobro del beneficio.

El programa Volver al Trabajo continúa consolidándose como una herramienta clave dentro de las políticas de inclusión laboral del Gobierno. Su objetivo principal es acompañar a quienes quedaron fuera del sistema productivo, fortaleciendo su perfil laboral y facilitando el acceso a oportunidades de empleo genuino.

A diferencia del Potenciar Trabajo, este plan enfatiza la formación, la articulación con empresas y la empleabilidad real, buscando que los beneficiarios puedan insertarse en el mercado formal de manera sostenible.