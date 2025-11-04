ANSES confirmó el monto de un beneficio clave: miles lo cobran en noviembre
El organismo previsional confirmó los valores de una de sus prestaciones más importantes, que sigue vigente tras los cambios en los programas sociales. Enterate cuánto se cobra en noviembre, quiénes lo reciben y cómo saber si te corresponde.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el monto que percibirán los beneficiarios del programa “Volver al Trabajo” durante noviembre de 2025. Según lo informado por el organismo, la prestación se mantiene en $78.000, sin cambios respecto al mes anterior.
Este programa reemplazó oficialmente al Potenciar Trabajo y está orientado a personas que buscan acceder a un empleo formal o mejorar sus condiciones de empleabilidad, a través de capacitaciones, formación profesional y acompañamiento laboral.
Qué se mantiene y qué cambia en noviembre
De acuerdo con la información oficial de ANSES, el monto mensual del programa Volver al Trabajo seguirá siendo de $78.000, y los beneficiarios deberán continuar cumpliendo con los requisitos establecidos para conservar la ayuda económica.
Entre las principales obligaciones, se destacan:
Mantener los datos personales actualizados en los registros de ANSES.
Participar en cursos de formación profesional o prácticas laborales supervisadas.
Registrarse en portales oficiales de empleo y asistir a actividades de vinculación laboral.
El objetivo del plan, explicaron desde el organismo, es promover la inserción laboral formal y brindar una transición gradual hacia el empleo registrado, diferenciándose así de otras prestaciones sociales, como el programa “Acompañamiento Social”, destinado a personas que no pueden acceder al empleo por motivos personales o de salud.
Por qué se mantiene el monto en $78.000
Aunque durante noviembre no habrá aumento del valor del beneficio, desde ANSES remarcaron que el programa mantiene su función de apoyo transitorio, acompañando a los participantes mientras completan su proceso de capacitación o búsqueda laboral.
El monto confirmado permite a los titulares planificar sus ingresos y continuar con sus actividades formativas, en un contexto donde el Gobierno nacional busca reorientar la asistencia social hacia políticas activas de empleo.
Cómo consultar el estado del beneficio
ANSES recomendó a los beneficiarios realizar las siguientes acciones para evitar demoras o inconvenientes en los pagos:
Ingresar al portal o la aplicación Mi ANSES para consultar el estado del beneficio.
Actualizar los datos personales y de contacto (teléfono, domicilio, correo electrónico).
Cumplir con las capacitaciones y actividades laborales previstas por el programa.
Verificar las fechas de pago y los canales habilitados para el cobro del beneficio.
El programa Volver al Trabajo continúa consolidándose como una herramienta clave dentro de las políticas de inclusión laboral del Gobierno. Su objetivo principal es acompañar a quienes quedaron fuera del sistema productivo, fortaleciendo su perfil laboral y facilitando el acceso a oportunidades de empleo genuino.
A diferencia del Potenciar Trabajo, este plan enfatiza la formación, la articulación con empresas y la empleabilidad real, buscando que los beneficiarios puedan insertarse en el mercado formal de manera sostenible.