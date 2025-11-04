Uno por uno: Clara Salguero detalló el monto que los beneficiarios de PNC cobrarán en diciembre
La especialista en temas previsionales informó además la cantidad de personas que podrán acceder nuevamente a este haber desde el próximo mes.
Clara Salguero adelantó el monto que cobrarán los beneficiarios de PNC (Foto: captura de video).
Clara Salguero, periodista especializada en temas previsionales, detalló este martes cuántas pensiones no contributivas por invalidezquedarán rehabilitadas desde el mes próximo. Además, también adelantó cuáles serán los ítems que formarán parte del haber que percibirán.
"En diciembre, se rehabilitarán 86.700 pensiones", señaló Salguero en Lape Club Social, por América TV. Allí informó que cada uno de esos beneficiarios cobrará su haber actualizado "con un 2,1% de aumento, más el bono de $70.000, la asignación familiar en caso de que corresponda y la segunda cuota del aguinaldo".
En la misma línea, y con el objetivo de los beneficiarios puedan caer en algún engaño, la periodista advirtió que no es necesario realizar ningún tipo de trámite o presentar algún formulario.
"La gente no tiene que hacer ningún trámite. ANDIS determina todos los beneficios que hay que rehabilitar y le envía la información a ANSES, que genera el pago en la entidad bancaria donde venían cobrando antes de la baja. Esto se hace de manera automática y por transferencia", aclaró.
Por último, Salguero aconsejó que en caso de que los interesados pretendan confirmar si su pensión fue rehabilitada, deben ingresar al sitio web oficial de la Agencia Nacional de Discapacidad.
Qué son las Pensiones No Contributivas (PNC)
Las PNC son prestaciones mensuales que otorga el Estado nacional a personas que no cuentan con aportes previsionales suficientes y se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Actualmente, existen tres tipos principales:
PNC por Invalidez: para personas con una discapacidad del 76% o más que les impida trabajar.
PNC por Vejez: destinada a personas mayores de 70 años sin cobertura previsional.
PNC para Madres de 7 hijos o más: que también acceden automáticamente a la jubilación mínima de ANSES.
Estas pensiones incluyen además obra social (PAMI) y pueden complementarse con otros programas como Tarjeta Alimentar, Plan 1000 Días o Descuentos en medicamentos.