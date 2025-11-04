Uno por uno: Clara Salguero detalló el monto que los beneficiarios de PNC cobrarán en diciembre

Por último, Salguero aconsejó que en caso de que los interesados pretendan confirmar si su pensión fue rehabilitada, deben ingresar al sitio web oficial de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Qué son las Pensiones No Contributivas (PNC)

Las PNC son prestaciones mensuales que otorga el Estado nacional a personas que no cuentan con aportes previsionales suficientes y se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Actualmente, existen tres tipos principales:

PNC por Invalidez: para personas con una discapacidad del 76% o más que les impida trabajar.

PNC por Vejez: destinada a personas mayores de 70 años sin cobertura previsional.

PNC para Madres de 7 hijos o más: que también acceden automáticamente a la jubilación mínima de ANSES.

Estas pensiones incluyen además obra social (PAMI) y pueden complementarse con otros programas como Tarjeta Alimentar, Plan 1000 Días o Descuentos en medicamentos.