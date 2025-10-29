Con aumento y bono: ANSES publicó cuánto cobrarán los jubilados de la mínima en noviembre

Jubilación máxima: $2.241.129,34

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $266.442,16 más bono, totalizando $336.442,16

Pensiones No Contributivas (PNC): $233.136,88 más bono, total $303.136,88

El refuerzo de $70.000 se abona junto con el haber mensual y beneficia a quienes perciben ingresos equivalentes o inferiores al haber mínimo. Para jubilaciones superiores, el monto del bono se reduce de forma proporcional, hasta un máximo de $403.020,07.

Calendario de pagos de ANSES noviembre 2025

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo (SIPA)

Los pagos para este grupo comenzarán el lunes 10 y se extenderán hasta el jueves 20 de noviembre:

Lunes 10: DNI terminados en 0

Martes 11: DNI terminados en 1

Miércoles 12: DNI terminados en 2

Jueves 13: DNI terminados en 3

Viernes 14: DNI terminados en 4

Lunes 17: DNI terminados en 5

Martes 18: DNI terminados en 6

Miércoles 19: DNI terminados en 7

Jueves 20: DNI terminados en 8 y 9

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

El pago para quienes perciben ingresos mayores al haber mínimo se realizará entre el jueves 20 y el viernes 28 de noviembre:

Jueves 20: DNI terminados en 0 y 1

Martes 25: DNI terminados en 2 y 3

Miércoles 26: DNI terminados en 4 y 5

Jueves 27: DNI terminados en 6 y 7

Viernes 28: DNI terminados en 8 y 9

Pensiones No Contributivas (PNC)

Los beneficiarios de pensiones no contributivas cobrarán entre el lunes 10 y el viernes 14 de noviembre:

Lunes 10: DNI terminados en 0 y 1

Martes 11: DNI terminados en 2 y 3

Miércoles 12: DNI terminados en 4 y 5

Jueves 13: DNI terminados en 6 y 7

Viernes 14: DNI terminados en 8 y 9

AUH y SUAF: cuándo cobran

Lunes 10: DNI terminados en 0

Martes 11: DNI terminados en 1

Miércoles 12: DNI terminados en 2

Jueves 13: DNI terminados en 3

Viernes 14: DNI terminados en 4

Lunes 17: DNI terminados en 5

Martes 18: DNI terminados en 6

Miércoles 19: DNI terminados en 7

Jueves 20: DNI terminados en 8 y 9

Cómo iniciar el trámite para jubilarse

Las personas próximas a jubilarse pueden iniciar el trámite desde la web de ANSES: