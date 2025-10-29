Con aumento y bono: ANSES publicó cuánto cobrarán los jubilados de la mínima en noviembre

Los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo recibirán en noviembre de 2025 un nuevo incremento en sus ingresos mensuales, acompañado del bono de refuerzo que continúa vigente.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará una suba para este sector, que se traducirá en un incremento de los haberes para el mes próximo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicó una suba del 2,08%, correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre. Con este ajuste, la jubilación mínima pasa a $333.052,70, a lo que se suma el bono previsional de $70.000, sin modificaciones respecto de meses anteriores.
En consecuencia, los titulares que perciben el haber mínimo cobrarán en total $403.052,70 durante el mes.
Además de la jubilación mínima, el organismo previsional detalló los nuevos valores para el resto de las prestaciones del sistema:
Jubilación máxima: $2.241.129,34
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $266.442,16 más bono, totalizando $336.442,16
Pensiones No Contributivas (PNC): $233.136,88 más bono, total $303.136,88
El refuerzo de $70.000 se abona junto con el haber mensual y beneficia a quienes perciben ingresos equivalentes o inferiores al haber mínimo. Para jubilaciones superiores, el monto del bono se reduce de forma proporcional, hasta un máximo de $403.020,07.
Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo (SIPA)
Los pagos para este grupo comenzarán el lunes 10 y se extenderán hasta el jueves 20 de noviembre:
Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo
El pago para quienes perciben ingresos mayores al haber mínimo se realizará entre el jueves 20 y el viernes 28 de noviembre:
Pensiones No Contributivas (PNC)
Los beneficiarios de pensiones no contributivas cobrarán entre el lunes 10 y el viernes 14 de noviembre:
AUH y SUAF: cuándo cobran
Las personas próximas a jubilarse pueden iniciar el trámite desde la web de ANSES:
Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Verificar los aportes registrados en la historia laboral.
En caso de detectar períodos faltantes, presentar comprobantes de servicios, recibos de sueldo o declaraciones juradas.