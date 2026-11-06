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Nico Occhiato cruzó con todo a Flor Vigna tras su dura confesión sobre un ex novio: "Conmigo..."

El conductor Nico Occhiato habló en el ciclo SQP después de que Flor Vigna comentó que mantuvo económicamente a una expareja.

6 nov 2026, 11:35
Nico Occhiato cruzó con todo a Flor Vigna tras su dura confesión sobre un ex novio: “Conmigo…”

Nico Occhiato cruzó con todo a Flor Vigna tras su dura confesión sobre un ex novio: “Conmigo…”

Nico Occhiato cruzó con todo a Flor Vigna tras su dura confesión sobre un ex novio: “Conmigo…”

Nico Occhiato cruzó con todo a Flor Vigna tras su dura confesión sobre un ex novio: “Conmigo…”

Flor Vigna lanzó picantes declaraciones sobre un exnovio que mantuvo a ser entrevistada por Martín Cirio y de manera indirecta dejó envuelto en una gran polémica a Nico Occhiato, uno de sus ex.

En la entrevista, la cantante reconoció que llegó a hacerse cargo económicamente de una de sus parejas sin dar un nombre preciso. En las redes se instaló de inmediato que Occhiato podría ser el destinatario de esos dichos.

"Cuando he mantenido a un novio pensé en ese momento ‘es obvio que cuando él triunfe él se va a acordar de mí’. Pero no, chicas. He mantenido, mucho", lanzó picante Flor Vigna en la charla con Cirio.

Al no dar un nombre puntual de quién se refería, las características del relato de la cantante apuntaron directamente a quien fue su histórico novio hace varios años atrás.

Qué dijo Nico Occhiato ante las explisivas declaraciones de Flor Vigna

Al ser consultado por esos dichos ante las cámaras del ciclo Sálvese Quien Pueda (América Tv), Nico Occhiato se mostró sorprendido por la declaración de Flor Vigna y admitió no haber visto lo que dijo.

“¿Ella dijo eso de mí con nombre y apellido? Bueno, eso no pasó conmigo”, aclaró de entrada el conductor. Y evitó entrar en polémicas al no observar qué fue exactamente lo que dijo su expareja.

“No voy a opinar del tema porque no lo vi y no me puedo guiar por lo que me están diciendo ustedes, prefiero no opinar”, insistió el conductor de Nadie Dice Nada en Luzu.

Occhiato fue consultado si alguna vez pensó en ella para incluirla en algún proyecto laboral y admitió sin vueltas: “No, no. Ella ha venido a LUZU de invitada, ha hecho prensa de sus cosas, nos hemos cruzado y está todo más que bien”.

Y cerró ante la pregunta por el perfil más mediático que tiene en la actualidad su exnovia, de quien se separó en 2021: “No sé, no sé qué responder”, concluyó.

     

 

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