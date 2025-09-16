AUH de ANSES: cuánto se cobra por hijo y Tarjeta Alimentar tras el AUMENTO

En septiembre, el valor oficial de la AUH de ANSES es de $115.087 por hijo, con un pago neto de $92.070 tras la retención del 20%.

En el caso de la AUH por discapacidad , la suma asciende a $374.744 .

Estos montos se abonan de manera mensual a cada titular registrado en el programa.

¿Qué refuerzos adicionales se pueden cobrar con la AUH?

Además de la prestación básica, los beneficiarios pueden recibir:

Tarjeta Alimentar , con montos de $52.250 para familias con un hijo, $81.936 para dos hijos y $108.062 para tres o más hijos.

APU por Nacimiento, que en septiembre se ubica en $67.062 y se paga una sola vez a quienes hayan tenido un hijo recientemente.

Estos refuerzos complementan la AUH y permiten alcanzar cifras más altas, en especial en hogares con más de un hijo.

¿Cuándo paga ANSES la AUH en septiembre 2025?

El calendario de pagos definido por ANSES establece que la AUH de septiembre se acredita según la terminación del DNI:

0 : lunes 8 de septiembre

1 : martes 9 de septiembre

2 : miércoles 10 de septiembre

3 : jueves 11 de septiembre

4 : viernes 12 de septiembre

5 : lunes 15 de septiembre

6 : martes 16 de septiembre

7 : miércoles 17 de septiembre

8 : jueves 18 de septiembre

9: viernes 19 de septiembre

¿Cómo se tramita la APU por Nacimiento de ANSES?

El trámite de la Asignación de Pago Único por Nacimiento puede hacerse:

Online , en la plataforma Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Presencial, con turno previo en oficinas de ANSES.

Se requiere presentar DNI de los padres y del bebé junto con la partida de nacimiento o sentencia de adopción. Una vez aprobado, el pago se acredita en la cuenta bancaria declarada dentro de los 30 a 60 días hábiles.