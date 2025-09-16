La Asignación Universal por Hijo (AUH) de ANSES fue actualizada en septiembre de 2025 con un incremento del 1,9%, en línea con la movilidad previsional que ajusta las prestaciones mes a mes según la inflación medida por el INDEC.
AUH de ANSES: cuánto se cobra por hijo y Tarjeta Alimentar tras el AUMENTO
La Asignación Universal por Hijo (AUH) de ANSES fue actualizada en septiembre de 2025 con un incremento del 1,9%, en línea con la movilidad previsional que ajusta las prestaciones mes a mes según la inflación medida por el INDEC.
Con este aumento, el monto por hijo pasó de $112.942 a $115.087, aunque el pago efectivo será de $92.070, debido a la retención del 20% que se libera una vez presentada la Libreta AUH. Para el caso de la AUH por discapacidad, el beneficio ascendió a $374.744.
A estos valores se suman refuerzos adicionales, como la Tarjeta Alimentar, que permanece congelada desde mayo de 2024, y la Asignación de Pago Único (APU) por Nacimiento, que en septiembre llega a $67.062. Estos complementos permiten que los hogares con hijos accedan a un ingreso mayor durante el mes.
En septiembre, el valor oficial de la AUH de ANSES es de $115.087 por hijo, con un pago neto de $92.070 tras la retención del 20%.
En el caso de la AUH por discapacidad, la suma asciende a $374.744.
Estos montos se abonan de manera mensual a cada titular registrado en el programa.
Además de la prestación básica, los beneficiarios pueden recibir:
Tarjeta Alimentar, con montos de $52.250 para familias con un hijo, $81.936 para dos hijos y $108.062 para tres o más hijos.
APU por Nacimiento, que en septiembre se ubica en $67.062 y se paga una sola vez a quienes hayan tenido un hijo recientemente.
Estos refuerzos complementan la AUH y permiten alcanzar cifras más altas, en especial en hogares con más de un hijo.
El calendario de pagos definido por ANSES establece que la AUH de septiembre se acredita según la terminación del DNI:
0: lunes 8 de septiembre
1: martes 9 de septiembre
2: miércoles 10 de septiembre
3: jueves 11 de septiembre
4: viernes 12 de septiembre
5: lunes 15 de septiembre
6: martes 16 de septiembre
7: miércoles 17 de septiembre
8: jueves 18 de septiembre
9: viernes 19 de septiembre
El trámite de la Asignación de Pago Único por Nacimiento puede hacerse:
Online, en la plataforma Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Presencial, con turno previo en oficinas de ANSES.
Se requiere presentar DNI de los padres y del bebé junto con la partida de nacimiento o sentencia de adopción. Una vez aprobado, el pago se acredita en la cuenta bancaria declarada dentro de los 30 a 60 días hábiles.