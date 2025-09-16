En ANSES septiembre 2025, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) acceden a una opción de financiamiento clave. Se trata de un crédito de hasta $1.000.000, disponible en entidades bancarias como Banco Nación y Banco Provincia.
En septiembre 2025, beneficiarios de la AUH cuentan con una nueva alternativa financiera en bancos públicos. Con montos de hasta $1.000.000 y cuotas fijas, el crédito ya puede simularse online para conocer el costo mensual.
AUH septiembre 2025: el crédito de hasta $1 millón que ya se puede solicitar en Banco Nación y Provincia
En ANSES septiembre 2025, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) acceden a una opción de financiamiento clave. Se trata de un crédito de hasta $1.000.000, disponible en entidades bancarias como Banco Nación y Banco Provincia.
Aunque no son otorgados directamente por ANSES, los préstamos están destinados exclusivamente a quienes perciben la prestación a través del organismo. La medida se suma a otras líneas crediticias habilitadas este mes para jubilados, pensionados y beneficiarios del SUAF.
Con la implementación de un simulador online gratuito, los solicitantes pueden conocer en segundos el valor de la cuota, el plazo elegido, el ingreso mínimo exigido y el CFTEA (Costo Financiero Total Efectivo Anual). Esta herramienta se transformó en el paso previo más utilizado antes de confirmar la solicitud.
De acuerdo con datos del Banco Provincia, un préstamo de $1.000.000 en 72 meses implica abonar una cuota fija estimada de $66.508,24. El monto incluye capital e intereses y se mantiene constante durante todo el plazo.
En el caso del Banco Nación, los valores son similares, aunque las condiciones finales pueden variar según el perfil crediticio del solicitante. Esta previsibilidad permite a las familias organizar sus gastos sin sobresaltos.
Los créditos para AUH habilitan montos que van desde cifras menores hasta $1.000.000, con plazos de devolución de 12 a 72 meses. Todas las opciones cuentan con cuotas fijas en pesos, lo que garantiza estabilidad.
El simulador oficial de cada banco detalla:
Cuota inicial estimada.
Ingreso mínimo requerido.
Plazo de devolución.
Tasa de interés y CFTEA.
Con esta información, el beneficiario puede evaluar con precisión qué alternativa se adapta mejor a su economía familiar.
El simulador online es una de las herramientas más consultadas en septiembre 2025. Sus principales beneficios son:
Permite conocer la cuota exacta antes de confirmar la operación.
Compara distintos plazos y montos en segundos.
Ofrece total transparencia sobre tasas de interés.
Evita riesgos de endeudamiento desmedido.
De esta forma, cada titular de la AUH decide con anticipación si el préstamo resulta accesible o no para su situación económica.
El proceso se realiza de manera 100% online, tanto en Banco Nación como en Banco Provincia:
Acceder a home banking o a la aplicación móvil de la entidad.
Seleccionar la opción “Préstamos personales”.
Ingresar el monto y plazo deseado.
Confirmar la operación digitalmente.
Recibir la acreditación en la cuenta bancaria en 24 a 48 horas hábiles.
El dinero puede usarse directamente con tarjeta de débito o retirarse en cajeros automáticos.