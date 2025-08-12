A24.com

SE SUPO

Se filtró el motivo oculto detrás de la reconciliación de L-Gante y Tamara Báez

Cuando hasta hace un par de días se mostraba acaramelado con Wanda Nara, de repente L-Gante confirmó su sorpresiva reconciliación con la mamá de hija, Tamara Báez, y las especulaciones no tardaron en explotar.

12 ago 2025, 15:44
Después de mostrarse juntos y acaramelados en sus redes sociales durante unos 10 días de paseo entre España e Italia, ni bien regresaron a Buenos Aires tanto L-Gante como Wanda Nara aseguraron que entre ellos sólo hay una linda y divertida amistad lo que sonó llamativamente sospechoso.

Y como se eso fuera poco, tras ello el referente de la cumbia 420 anunció de la nada su reconciliación con Tamara Báez, su novia de la adolescencia y madre de su hija, algo que sorprendió mucho más aún porque hasta hace poco la influencer lo había denunciado por incumplimiento de la cuota alimentaria de Jamaica.

Así las cosas, este martes desde Puro Show (El Trece) abordaron el tema y revelaron los ocultos y desconocidos detalles de la vuelta del artista urbano con su ex. “L-Gante volvió por necesidad. Por la causa judicial que está avanzando en la que no puede salir del país. Esa causa tiene que ver con una deuda de alimentos”, señaló Matías Vázquez.

Según confió el conductor de El Trece, la deuda que asciende a los 20 mil dólares no sería un monto significativo para el artista urbano, pero sí “le genera un dolor de cabeza”. Fue allí que el periodista detalló que “esta deuda se suma a otras situaciones donde Tamara está involucrada defendiendo al artista y que generan problemas con la justicia”.

“El entorno lo que dice es que L-Gante volvió para que le perdone la deuda y para que le permita salir del país”, arriesgó entonces el conductor televisivo. Vale recordar que esta sorpresiva reconciliación de Elián L-Gante Valenzuela con Tamara Báez fue confirmada por los propios protagonistas a través de sus redes sociales.

Vale mencionar que apenas tres semanas atrás, Báez se había mostrado feliz y enamorada junto a Thiago Martínez, su novio desde hacía algo más de un año, y Jamaica de vacaciones en República Dominicana. Pero tras el viaje, eliminaron todas las publicaciones conjuntas y Tamara aparentemente le dio una nueva oportunidad al papá de su hija. “Volvieron de ese viaje y algo sucedió. Tamara no es muy de contar estas cosas”, acotó entonces Pochi.

Fue allí que Vázquez sumó un nuevo y conflictivo dato sobre este regreso amoroso del referente de la cumbia 420 con Báez. “La familia de Tamara le dice ‘vos te estás metiendo en una con L-Gante que después va a generarte dolor’”, sentenció el conductor.

L-Gante, Tamara Báez y Matías Vázquez-captura Puro Show

La sorpresiva separación de Tamara Báez y Thiago Martínez días antes de su reconciliación con L-Gante

Cuando parecía que Tamara Báez se había establecido emocionalmente junto a Thiago Martínez, con quien llevaba más de un año y medio en pareja, y resultó un verdadero sostén para ella durante varios de sus enfrentamientos legales con el padre de su hija Jamaica, L-Gante, el viernes pasado comenzó a rumorearse que los chicos se habían separado.

Lo cierto es que fue Pochi de Gossipeame quien, a través de sus Instagram Stories, sugirió que "parecería" que Tamara y Thiago se habían separado, abriendo las puertas a todo tipo de especulaciones.

IG Tamara Báez separada de Thiago Martínez

Y si bien en ese momento ninguno de los protagonistas salió a confirmar o desmentir la versión de la instagramer, lo cierto es que la pareja venía de viajar recientemente a Punta Cana junto a la pequeña Jamaica, donde se mostraron sonrientes y apasionados en las postales que compartieron en sus respectivas cuentas de Instagram.

En tanto, apenas unos días antes, Tamara había publicado una serie de fotografías de su cumpleaños número 26, donde en una de las postales se la veía a puro beso delante de la torta blanca, con detalles de moños en negro y la palabra twenty six (veintiséis) en inglés.

Ig Tamara Baéz 26 años

Pero la realidad es que durante el fin de semana Tamara eliminó todas las publicaciones junto a Martínez y horas atrás confirmó junto al referente de la cumbia 420 una sorpresiva reconciliación.

     

 

