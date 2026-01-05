La AUH de ANSES alcanza nuevos valores y mantiene la Tarjeta Alimentar en enero
ANSES confirmó cómo se pagará la AUH y la Tarjeta Alimentar en enero de 2026. La decisión del Gobierno impacta en el ingreso mensual de millones de familias, fija montos sin aumentos en un beneficio clave y deja cifras definidas según la cantidad de hijos.
ANSES y AUH vuelven a ubicarse en el centro de la agenda social tras la confirmación oficial sobre cómo se liquidarán las prestaciones familiares en enero de 2026. La definición incluye a la Tarjeta Alimentar, uno de los programas más relevantes para los hogares con menores a cargo.
ANSES aplicó en enero un aumento del 2,47% en la AUH, asignaciones familiares y haberes previsionales, mientras que la Tarjeta Alimentar mantendrá los mismos valores vigentes durante 2025. Esta combinación determina el ingreso total que percibe cada familia.
La AUH y la Tarjeta Alimentar se pagan de forma automática, sin trámites adicionales, mediante el cruce de datos entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano, que confirmó el esquema para el inicio de 2026.
Tarjeta Alimentar en enero 2026: qué decidió el Gobierno
La Tarjeta Alimentar continuará vigente durante 2026, pero sin aumentos en enero. El Ministerio de Capital Humano confirmó que el programa no se ajusta por movilidad, por lo que ANSES seguirá liquidando los mismos montos que rigieron durante todo 2025.
El objetivo del beneficio es garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria para los sectores más vulnerables y su acreditación se realiza de manera directa junto con la prestación principal.
Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar según ANSES
ANSES deposita la Tarjeta Alimentar de forma automática a quienes integran los grupos alcanzados por el programa. Acceden al beneficio:
Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH)
Beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE)
Titulares de la Pensión No Contributiva para madres de siete hijos, con hijos menores o con CUD vigente
El pago se acredita en la misma cuenta bancaria donde se cobra la prestación principal.
Tarjeta Alimentar: montos confirmados para enero de 2026
A diferencia de la AUH y las jubilaciones, la Tarjeta Alimentar no tiene actualización automática. Los valores confirmados por ANSES son:
$52.250 por un hijo
$81.936 por dos hijos
$108.062 por tres o más hijos
Estos importes se suman al valor correspondiente de la AUH u otra prestación compatible.
AUH más Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en total en enero
Con el aumento del 2,47% en la AUH, los montos totales que cobran las familias en enero de 2026 son:
1 hijo: $152.664,40
2 hijos: $282.764,80
3 hijos: $409.305,20
4 hijos: $509.719,60
5 hijos: $610.134,00
6 hijos: $710.548,40
Las cifras surgen de la combinación del 80% de la AUH más la Tarjeta Alimentar correspondiente.
AUH al 100% y Plan de los Mil Días: ingreso total confirmado
ANSES continúa pagando el 100% de la AUH a familias con hijos de hasta 3 años que reciben el Complemento Leche del Plan de los Mil Días. En estos casos, el ingreso total con Tarjeta Alimentar asciende a $225.108 en enero de 2026.
Asignación por Embarazo: monto total con Tarjeta Alimentar
La Asignación por Embarazo se paga de forma conjunta con la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche. En enero de 2026, el monto total es de $200.004,40, resultado de la suma de los tres conceptos.
PNC para madres de siete hijos: cuánto se cobra en enero
Las titulares de la Pensión No Contributiva para madres de siete hijos con menores a cargo perciben en enero:
$471.549,32 con un hijo
$501.235,32 con dos hijos
$527.361,32 con tres o más hijos
El monto incluye el haber mensual, la Tarjeta Alimentar y el bono extraordinario de $70.000 dispuesto por el Decreto 918/2025.
Cómo consultar el monto a cobrar en Mi ANSES
Los beneficiarios pueden consultar el detalle del pago ingresando a Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social, a partir del 9 de marzo de 2026.