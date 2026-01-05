La AUH de ANSES alcanza nuevos valores y mantiene la Tarjeta Alimentar en enero

El objetivo del beneficio es garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria para los sectores más vulnerables y su acreditación se realiza de manera directa junto con la prestación principal.

Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar según ANSES

ANSES deposita la Tarjeta Alimentar de forma automática a quienes integran los grupos alcanzados por el programa. Acceden al beneficio:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH)

Beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE)

Titulares de la Pensión No Contributiva para madres de siete hijos, con hijos menores o con CUD vigente

El pago se acredita en la misma cuenta bancaria donde se cobra la prestación principal.

Tarjeta Alimentar: montos confirmados para enero de 2026

A diferencia de la AUH y las jubilaciones, la Tarjeta Alimentar no tiene actualización automática. Los valores confirmados por ANSES son:

$52.250 por un hijo

$81.936 por dos hijos

$108.062 por tres o más hijos

Estos importes se suman al valor correspondiente de la AUH u otra prestación compatible.

AUH más Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en total en enero

Con el aumento del 2,47% en la AUH, los montos totales que cobran las familias en enero de 2026 son:

1 hijo: $152.664,40

2 hijos: $282.764,80

3 hijos: $409.305,20

4 hijos: $509.719,60

5 hijos: $610.134,00

6 hijos: $710.548,40

Las cifras surgen de la combinación del 80% de la AUH más la Tarjeta Alimentar correspondiente.

AUH al 100% y Plan de los Mil Días: ingreso total confirmado

ANSES continúa pagando el 100% de la AUH a familias con hijos de hasta 3 años que reciben el Complemento Leche del Plan de los Mil Días. En estos casos, el ingreso total con Tarjeta Alimentar asciende a $225.108 en enero de 2026.

Asignación por Embarazo: monto total con Tarjeta Alimentar

La Asignación por Embarazo se paga de forma conjunta con la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche. En enero de 2026, el monto total es de $200.004,40, resultado de la suma de los tres conceptos.

PNC para madres de siete hijos: cuánto se cobra en enero

Las titulares de la Pensión No Contributiva para madres de siete hijos con menores a cargo perciben en enero:

$471.549,32 con un hijo

$501.235,32 con dos hijos

$527.361,32 con tres o más hijos

El monto incluye el haber mensual, la Tarjeta Alimentar y el bono extraordinario de $70.000 dispuesto por el Decreto 918/2025.

Cómo consultar el monto a cobrar en Mi ANSES

Los beneficiarios pueden consultar el detalle del pago ingresando a Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social, a partir del 9 de marzo de 2026.