La guía definitiva de ANSES en enero 2026: AUH, asignaciones, pensiones y la jubilación mínima

Asignación por Embarazo

La Asignación por Embarazo para Protección Social también se ajusta en enero y queda en:

$118.454,32 por embarazo

De ese total, ANSES deposita mensualmente:

$94.763,46 (80%)

El 20% restante se paga de manera retroactiva tras la presentación de la libreta correspondiente.

Pensiones no contributivas y PUAM

Las prestaciones destinadas a personas sin aportes suficientes también reciben el aumento mensual:

Pensiones no contributivas por invalidez o vejez: $244.523,04

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $279.443,60

Si se confirma el bono extraordinario de $70.000, los ingresos totales quedarían en:

PNC: $314.523,04

PUAM: $349.443,60

Pensión para Madres de 7 Hijos

La pensión para madres de siete hijos o más equivale al haber mínimo jubilatorio. En enero, el monto será de:

$349.303,33

Con el refuerzo adicional en análisis, el ingreso total podría alcanzar:

$419.303,33

De cuánto es la jubilación mínima de ANSES en enero 2026

La jubilación mínima se establece en enero en:

$349.303,33

El valor surge de la aplicación del Decreto 274/2024, que reemplazó la fórmula trimestral por un ajuste mensual atado al IPC. En este caso, el aumento del 2,47% responde a la inflación registrada en noviembre de 2025.

Con la eventual continuidad del bono de $70.000, quienes cobran la mínima percibirán en total:

$419.303,33

ANSES_pagos

Calendario de pagos de ANSES para enero 2026

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI 0: 9 de enero

DNI 1: 12 de enero

DNI 2: 13 de enero

DNI 3: 14 de enero

DNI 4: 15 de enero

DNI 5: 16 de enero

DNI 6: 19 de enero

DNI 7: 20 de enero

DNI 8: 21 de enero

DNI 9: 22 de enero

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI 0 y 1: 23 de enero

DNI 2 y 3: 26 de enero

DNI 4 y 5: 27 de enero

DNI 6 y 7: 28 de enero

DNI 8 y 9: 29 de enero

AUH y Asignación Familiar por Hijo

Siguen el mismo cronograma que los haberes mínimos:

DNI 0: 9 de enero

DNI 1: 12 de enero

DNI 2: 13 de enero

DNI 3: 14 de enero

DNI 4: 15 de enero

DNI 5: 16 de enero

DNI 6: 19 de enero

DNI 7: 20 de enero

DNI 8: 21 de enero

DNI 9: 22 de enero

Asignación por Embarazo

DNI 0: 12 de enero

DNI 1: 13 de enero

DNI 2: 14 de enero

DNI 3: 15 de enero

DNI 4: 16 de enero

DNI 5: 19 de enero

DNI 6: 20 de enero

DNI 7: 21 de enero

DNI 8: 22 de enero

DNI 9: 23 de enero

Prenatal y Maternidad

DNI 0 y 1: 14 de enero

DNI 2 y 3: 15 de enero

DNI 4 y 5: 16 de enero

DNI 6 y 7: 19 de enero

DNI 8 y 9: 20 de enero

Asignaciones de pago único

Primera quincena: del 12 de enero al 12 de febrero

Segunda quincena: del 22 de enero al 12 de febrero

Pensiones no contributivas