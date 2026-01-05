La guía definitiva de ANSES en enero 2026: AUH, asignaciones, pensiones y la jubilación mínima
Con subas por IPC y un bono extraordinario en análisis, ANSES definió cuánto se cobra en enero de 2026 por AUH, asignaciones, pensiones y jubilación mínima, además de las fechas de pago.
El inicio de enero de 2026 trae nuevos montos actualizados para los planes sociales y asignaciones de ANSES, en el marco del esquema de movilidad mensual que ajusta las prestaciones según la inflación de dos meses atrás. Con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre de 2025, jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares registran un incremento del 2,47%, mientras que el Gobierno evalúa la continuidad de un bono extraordinario de $70.000 para los haberes más bajos.
Además, el organismo previsional ya confirmó el calendario de pagos de enero, que se extiende desde el 9 hasta el 29 del mes, según el tipo de prestación y la terminación del DNI.
Asignación Universal por Hijo (AUH) en enero 2026
Con la actualización automática por inflación, la Asignación Universal por Hijo se eleva en enero a:
$125.529,58 por hijo
$408.697,46 por hijo con discapacidad
Como ocurre todos los meses, ANSES paga el 80% del monto y retiene el 20% restante, que se acumula y se cobra una vez presentada la Libreta AUH.
Asignación por Embarazo
La Asignación por Embarazo para Protección Social también se ajusta en enero y queda en:
$118.454,32 por embarazo
De ese total, ANSES deposita mensualmente:
$94.763,46 (80%)
El 20% restante se paga de manera retroactiva tras la presentación de la libreta correspondiente.
Pensiones no contributivas y PUAM
Las prestaciones destinadas a personas sin aportes suficientes también reciben el aumento mensual:
Pensiones no contributivas por invalidez o vejez: $244.523,04
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $279.443,60
Si se confirma el bono extraordinario de $70.000, los ingresos totales quedarían en:
PNC: $314.523,04
PUAM: $349.443,60
Pensión para Madres de 7 Hijos
La pensión para madres de siete hijos o más equivale al haber mínimo jubilatorio. En enero, el monto será de:
$349.303,33
Con el refuerzo adicional en análisis, el ingreso total podría alcanzar:
$419.303,33
De cuánto es la jubilación mínima de ANSES en enero 2026
La jubilación mínima se establece en enero en:
$349.303,33
El valor surge de la aplicación del Decreto 274/2024, que reemplazó la fórmula trimestral por un ajuste mensual atado al IPC. En este caso, el aumento del 2,47% responde a la inflación registrada en noviembre de 2025.
Con la eventual continuidad del bono de $70.000, quienes cobran la mínima percibirán en total:
$419.303,33
Calendario de pagos de ANSES para enero 2026
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
DNI 0: 9 de enero
DNI 1: 12 de enero
DNI 2: 13 de enero
DNI 3: 14 de enero
DNI 4: 15 de enero
DNI 5: 16 de enero
DNI 6: 19 de enero
DNI 7: 20 de enero
DNI 8: 21 de enero
DNI 9: 22 de enero
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
DNI 0 y 1: 23 de enero
DNI 2 y 3: 26 de enero
DNI 4 y 5: 27 de enero
DNI 6 y 7: 28 de enero
DNI 8 y 9: 29 de enero
AUH y Asignación Familiar por Hijo
Siguen el mismo cronograma que los haberes mínimos:
DNI 0: 9 de enero
DNI 1: 12 de enero
DNI 2: 13 de enero
DNI 3: 14 de enero
DNI 4: 15 de enero
DNI 5: 16 de enero
DNI 6: 19 de enero
DNI 7: 20 de enero
DNI 8: 21 de enero
DNI 9: 22 de enero
Asignación por Embarazo
DNI 0: 12 de enero
DNI 1: 13 de enero
DNI 2: 14 de enero
DNI 3: 15 de enero
DNI 4: 16 de enero
DNI 5: 19 de enero
DNI 6: 20 de enero
DNI 7: 21 de enero
DNI 8: 22 de enero
DNI 9: 23 de enero
Prenatal y Maternidad
DNI 0 y 1: 14 de enero
DNI 2 y 3: 15 de enero
DNI 4 y 5: 16 de enero
DNI 6 y 7: 19 de enero
DNI 8 y 9: 20 de enero
Asignaciones de pago único
Primera quincena: del 12 de enero al 12 de febrero
Segunda quincena: del 22 de enero al 12 de febrero