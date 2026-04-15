AUH mayo 2026: cuánto cobrás en mano con la Tarjeta Alimentar

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un nuevo aumento en mayo de 2026 para la Asignación Universal por Hijo (AUH), jubilaciones y otras prestaciones, luego de que se conociera el dato de inflación de marzo.
Con aumento confirmado por inflación, la AUH sube en mayo, pero la Tarjeta Alimentar sigue sin cambios. Cuánto se cobra realmente en mano y cómo queda el ingreso total según la cantidad de hijos.
ANSES paga AUH y Tarjeta Alimentar con montos actualizados
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un nuevo aumento en mayo de 2026 para la Asignación Universal por Hijo (AUH), jubilaciones y otras prestaciones, luego de que se conociera el dato de inflación de marzo.
Según informó el INDEC, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 3,4%, porcentaje que se traslada de manera directa a los haberes debido al actual esquema de movilidad mensual.
De esta manera, millones de beneficiarios verán reflejado el incremento en sus ingresos a partir del quinto mes del año.
El ajuste del 3,4% impacta en todas las prestaciones que paga ANSES, incluyendo asignaciones familiares, AUH y jubilaciones.
Con la actualización, los montos brutos quedan definidos de la siguiente manera:
Este incremento se enmarca en el nuevo sistema de movilidad que ajusta los haberes en base a la inflación informada mensualmente.
Si bien el monto total de la AUH supera los $141.000, no todo ese dinero se cobra de forma inmediata.
ANSES retiene el 20% del haber mensual, que luego se paga de forma acumulada cuando se presenta la Libreta AUH, un trámite obligatorio que certifica:
Por lo tanto, los montos que efectivamente se cobran en mano en mayo son:
El porcentaje retenido funciona como un incentivo para garantizar el cumplimiento de derechos básicos de niños, niñas y adolescentes.
Al combinar ambos beneficios, el ingreso mensual puede variar según la cantidad de hijos.
Por ejemplo:
De esta manera, aunque la AUH sube, el ingreso total pierde impulso frente a la inflación debido a que la Tarjeta Alimentar permanece congelada.
El aumento también alcanza a jubilados y pensionados, que recibirán sus haberes actualizados junto con el bono que otorga el Gobierno nacional.
Así quedan los valores:
El bono continúa siendo clave para sostener el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables.
Más allá del haber mensual, existen pagos adicionales que pueden elevar significativamente el ingreso total de las familias.
Uno de los principales es el 20% retenido de la AUH, que se cobra al presentar la Libreta AUH. Este monto acumulado puede representar una suma importante a fin de año.
Además, sigue vigente el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días, destinado a:
Este extra se acredita de manera automática junto con la prestación mensual, sin necesidad de realizar trámites adicionales.