AUH mayo 2026: cuánto cobrás en mano con la Tarjeta Alimentar

Con la actualización, los montos brutos quedan definidos de la siguiente manera:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $141.312,64

AUH por Discapacidad: $459.996,31

Asignación Familiar por Hijo: $70.642,95

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $223.525,49

Este incremento se enmarca en el nuevo sistema de movilidad que ajusta los haberes en base a la inflación informada mensualmente.

Cuánto se cobra realmente por AUH en mayo

Si bien el monto total de la AUH supera los $141.000, no todo ese dinero se cobra de forma inmediata.

ANSES retiene el 20% del haber mensual, que luego se paga de forma acumulada cuando se presenta la Libreta AUH, un trámite obligatorio que certifica:

Escolaridad

Controles de salud

Calendario de vacunación

Por lo tanto, los montos que efectivamente se cobran en mano en mayo son:

AUH: $113.050,11

Asignación por Embarazo (AUE): $113.050,11

El porcentaje retenido funciona como un incentivo para garantizar el cumplimiento de derechos básicos de niños, niñas y adolescentes.

ANSES_Pago

Cuánto se puede cobrar en total con AUH y Alimentar

Al combinar ambos beneficios, el ingreso mensual puede variar según la cantidad de hijos.

Por ejemplo:

Familia con 1 hijo: $113.050 (AUH) + $52.250 (Alimentar)

$113.050 (AUH) + $52.250 (Alimentar) Familia con 2 hijos: $226.100 (AUH) + $81.936 (Alimentar)

$226.100 (AUH) + $81.936 (Alimentar) Familia con 3 hijos: $339.150 (AUH) + $108.062 (Alimentar)

De esta manera, aunque la AUH sube, el ingreso total pierde impulso frente a la inflación debido a que la Tarjeta Alimentar permanece congelada.

Jubilaciones y pensiones: cuánto se cobra en mayo 2026

El aumento también alcanza a jubilados y pensionados, que recibirán sus haberes actualizados junto con el bono que otorga el Gobierno nacional.

Así quedan los valores:

Jubilación mínima sin bono: $393.250,17

Jubilación mínima con bono: $463.250,17

Pensión para madres de 7 hijos sin bono: $393.250,17

Pensión para madres de 7 hijos con bono: $463.250,17

PUAM sin bono: $314.600,12

PUAM con bono: $384.600,12

El bono continúa siendo clave para sostener el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables.

Extras de ANSES: los beneficios que pueden aumentar el ingreso

Más allá del haber mensual, existen pagos adicionales que pueden elevar significativamente el ingreso total de las familias.

Uno de los principales es el 20% retenido de la AUH, que se cobra al presentar la Libreta AUH. Este monto acumulado puede representar una suma importante a fin de año.

Además, sigue vigente el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días, destinado a:

Titulares de AUH con hijos menores de 3 años

Personas que cobran la Asignación por Embarazo

Este extra se acredita de manera automática junto con la prestación mensual, sin necesidad de realizar trámites adicionales.