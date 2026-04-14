AUH de ANSES en abril oficializa las fechas de cobro y el monto con aumento

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el cronograma de acreditación para la AUH de ANSES en abril de 2026, integrando el incremento del 2,9% por movilidad. Este ajuste técnico sitúa el haber neto en $109.332,80 por cada menor, cifra que se complementa de forma automática con la Tarjeta Alimentar y el extra de $51.547 del Plan de los Mil Días. El calendario de las fechas de cobro de la AUH de ANSES en abril se organiza estrictamente por el número de DNI, asegurando la liquidez inmediata de los fondos.