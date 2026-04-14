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AUH de ANSES en abril oficializa las fechas de cobro y el monto con aumento

Conocé el calendario oficial y el desglose de haberes para la Asignación Universal por Hijo en la segunda quincena del mes. La Administración Nacional de la Seguridad Social unifica el haber con aumento y los extras alimentarios, permitiendo que los titulares perciban un saldo neto de $213.129,80.

AUH de ANSES en abril oficializa las fechas de cobro y el monto con aumento

AUH de ANSES en abril oficializa las fechas de cobro y el monto con aumento

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el cronograma de acreditación para la AUH de ANSES en abril de 2026, integrando el incremento del 2,9% por movilidad. Este ajuste técnico sitúa el haber neto en $109.332,80 por cada menor, cifra que se complementa de forma automática con la Tarjeta Alimentar y el extra de $51.547 del Plan de los Mil Días. El calendario de las fechas de cobro de la AUH de ANSES en abril se organiza estrictamente por el número de DNI, asegurando la liquidez inmediata de los fondos.

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El diseño del esquema de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social busca facilitar que los hogares con niños de hasta 3 años accedan al monto máximo unificado de $213.129,80. Al centralizar el haber con aumento, el beneficio de leche y el subsidio alimentario en una misma jornada, se optimiza el poder de compra frente a los precios de la canasta básica. Los titulares pueden verificar el depósito directamente en su cuenta bancaria sin necesidad de realizar trámites adicionales en las oficinas del organismo.

¿Cuándo son las fechas de cobro de la AUH de ANSES en abril?

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AUH de ANSES en abril oficializa las fechas de cobro y el monto con aumento

AUH de ANSES en abril oficializa las fechas de cobro y el monto con aumento

El cronograma de la Administración Nacional de la Seguridad Social para lo que resta del mes se distribuye según la terminación del documento:

  • DNI 2: martes 14 de abril.

  • DNI 3: miércoles 15 de abril.

  • DNI 4: jueves 16 de abril.

  • DNI 5: viernes 17 de abril.

  • DNI 6: lunes 20 de abril.

  • DNI 7: martes 21 de abril.

  • DNI 8: miércoles 22 de abril.

  • DNI 9: jueves 23 de abril.

¿Cómo se integra el monto de $213.129 por hijo en abril?

Para alcanzar el pago unificado de la Administración Nacional de la Seguridad Social, se suman tres conceptos netos: el haber de la AUH de ANSES por $109.332,80, la Tarjeta Alimentar de $52.250 y el Complemento Leche de $51.547. Esta suma total de $213.129,80 es la que perciben las familias con hijos en la primera infancia (hasta 3 años).

¿Qué pasa con el 20% retenido de la AUH de ANSES?

El monto bruto de la asignación en abril es de $136.666. La Administración Nacional de la Seguridad Social retiene mensualmente el 20% ($27.333,20), el cual se acumula durante todo el año. Este dinero solo se libera tras la presentación de la Libreta AUH al año siguiente, certificando los controles de salud y vacunación obligatorios.

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