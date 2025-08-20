En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Banco Provincia
Previsional

Créditos para jubilados y AUH de ANSES: la tendencia que se hizo viral y muchos eligen

Banco Nación y Banco Provincia lanzaron préstamos para AUH, SUAF y jubilados, con cuotas fijas y acreditación en solo 48 horas. La tendencia que se volvió viral.

Créditos ANSES jubilados: la tendencia que se hizo viral y todos eligen

Créditos ANSES jubilados: la tendencia que se hizo viral y todos eligen

En las últimas semanas, los beneficiarios de ANSES se mostraron especialmente interesados en las nuevas líneas de crédito que ofrecen Banco Nación y Banco Provincia. La búsqueda "Créditos ANSES Jubilados" escaló rápidamente entre las principales tendencias de Google en Argentina, motivada por la posibilidad de acceder a préstamos de, por ejemplo, $1.350.000, con cuotas fijas y acreditación en 48 horas.

Leé también CONFIRMADO por ANSES: el bono de $100.000 para AUH que se activa desde el celular
CONFIRMADO por ANSES: bono de $100.000 para AUH en septiembre, cómo activarlo desde el celular

El incremento del 1,62 % en las prestaciones desde agosto 2025 generó un escenario propicio para que estos bancos habiliten nuevas herramientas de financiamiento para titulares de AUH, SUAF y jubilaciones. Para muchos, estos créditos representan una oportunidad de cubrir gastos esenciales, afrontar emergencias médicas, comprar electrodomésticos o realizar refacciones en el hogar.

Cómo funcionan los créditos para AUH, SUAF y jubilados

El acceso a estos préstamos es simple y rápido. Solo se requiere:

  • Ser titular de AUH, SUAF o jubilación.

  • Cobrar la prestación en Banco Nación o Banco Provincia.

  • Contar con una cuenta activa a nombre del solicitante.

  • Ser mayor de 18 años y residir en Argentina.

El simulador online que ambos bancos ponen a disposición permite conocer en segundos:

  • El monto máximo disponible según el ingreso.

  • La cuota mensual estimada.

  • El plazo de devolución y los intereses aplicados.

Por ejemplo, un titular de AUH podría simular un crédito de $500.000 a 24 meses, obteniendo un cálculo preciso de la cuota mensual y el ingreso mínimo requerido para acceder al préstamo. Esta herramienta brinda transparencia y seguridad, evitando que los solicitantes se comprometan con montos imposibles de pagar.

30, 60 y 90 días: El Banco Nación asombró con la nueva tasa de interés de cada plazo fijo

Montos, plazos y tasas

Los préstamos tienen montos que van desde $100.000 hasta $1.350.000, incluso más según ingresos, con plazos flexibles que pueden extenderse hasta 72 meses, dependiendo del banco y del perfil del beneficiario.

La tasa de interés es fija, lo que permite calcular con exactitud el compromiso mensual, y la acreditación de los fondos se realiza en 48 horas hábiles tras la aprobación. Esto convierte a estas líneas de crédito en una alternativa rápida y confiable frente a la falta de acceso al crédito tradicional o los prestamistas informales con intereses elevados.

Quiénes pueden solicitar estos créditos

AUH y SUAF:

  • Ser titular de la asignación correspondiente.

  • Tener la cuenta bancaria activa donde se cobra la prestación.

  • Cumplir con el tope de ingresos fijado por el banco.

Jubilados y pensionados:

  • Presentar DNI vigente y comprobante de cobro de la jubilación.

  • Ser mayor de 18 años.

  • No tener embargos o deudas impagas que impidan la aprobación.

En todos los casos, el banco realiza un análisis crediticio para determinar el monto aprobado y el plazo más conveniente para el beneficiario.

Beneficios de los créditos online

Entre las ventajas más destacadas de estos préstamos se encuentran:

  • Rapidez: aprobación en menos de 48 horas.

  • Transparencia: cuotas fijas y simulador online.

  • Flexibilidad: elección de monto y plazo según la capacidad de pago.

  • Inclusión financiera: acceso a crédito para sectores que antes quedaban fuera del sistema.

Para muchos titulares de AUH, SUAF y jubilaciones, esta modalidad representa la primera oportunidad de acceder a un crédito formal, evitando caer en préstamos informales con tasas abusivas.

banco provincia horarios.jpg

Cómo iniciar la solicitud

La gestión del crédito se puede realizar de forma totalmente online o mediante turno en sucursal:

  • Online: a través de la app o home banking de Banco Nación o Banco Provincia.

  • Presencial: solicitando un turno previo en la sucursal.

En ambos casos, se requiere:

  • DNI vigente.

  • CUIL o CUIL digital.

  • Clave de seguridad social o clave bancaria digital.

  • Comprobante de cobro de la prestación (AUH, SUAF o jubilación).

El análisis final puede demorar entre 24 y 72 horas, dependiendo del banco y del monto solicitado.

Qué gastos se pueden cubrir con estos créditos

Para muchos beneficiarios, los préstamos representan una solución práctica para necesidades inmediatas, como:

  • Electrodomésticos o muebles para el hogar.

  • Gastos escolares (uniformes, útiles, cuotas).

  • Emergencias médicas o tratamientos específicos.

  • Refacciones o mejoras en la vivienda.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES Banco Provincia Banco Nación SUAF
Notas relacionadas
El secreto de la AUH: el pago retenido que pocos reclaman y ANSES devuelve en septiembre
Así serán las jubilaciones de ANSES si el Congreso rechaza el veto de Milei: cuánto cobrarían
ANSES aumentó los montos de SUAF, AUH y asignaciones familiares: los nuevos valores

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar