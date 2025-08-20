Créditos para jubilados y AUH de ANSES: la tendencia que se hizo viral y muchos eligen

El simulador online que ambos bancos ponen a disposición permite conocer en segundos:

El monto máximo disponible según el ingreso.

La cuota mensual estimada .

El plazo de devolución y los intereses aplicados.

Por ejemplo, un titular de AUH podría simular un crédito de $500.000 a 24 meses, obteniendo un cálculo preciso de la cuota mensual y el ingreso mínimo requerido para acceder al préstamo. Esta herramienta brinda transparencia y seguridad, evitando que los solicitantes se comprometan con montos imposibles de pagar.

Montos, plazos y tasas

Los préstamos tienen montos que van desde $100.000 hasta $1.350.000, incluso más según ingresos, con plazos flexibles que pueden extenderse hasta 72 meses, dependiendo del banco y del perfil del beneficiario.

La tasa de interés es fija, lo que permite calcular con exactitud el compromiso mensual, y la acreditación de los fondos se realiza en 48 horas hábiles tras la aprobación. Esto convierte a estas líneas de crédito en una alternativa rápida y confiable frente a la falta de acceso al crédito tradicional o los prestamistas informales con intereses elevados.

Quiénes pueden solicitar estos créditos

AUH y SUAF:

Ser titular de la asignación correspondiente.

Tener la cuenta bancaria activa donde se cobra la prestación.

Cumplir con el tope de ingresos fijado por el banco.

Jubilados y pensionados:

Presentar DNI vigente y comprobante de cobro de la jubilación.

Ser mayor de 18 años .

No tener embargos o deudas impagas que impidan la aprobación.

En todos los casos, el banco realiza un análisis crediticio para determinar el monto aprobado y el plazo más conveniente para el beneficiario.

Beneficios de los créditos online

Entre las ventajas más destacadas de estos préstamos se encuentran:

Rapidez: aprobación en menos de 48 horas.

Transparencia: cuotas fijas y simulador online.

Flexibilidad: elección de monto y plazo según la capacidad de pago.

Inclusión financiera: acceso a crédito para sectores que antes quedaban fuera del sistema.

Para muchos titulares de AUH, SUAF y jubilaciones, esta modalidad representa la primera oportunidad de acceder a un crédito formal, evitando caer en préstamos informales con tasas abusivas.

Cómo iniciar la solicitud

La gestión del crédito se puede realizar de forma totalmente online o mediante turno en sucursal:

Online: a través de la app o home banking de Banco Nación o Banco Provincia.

Presencial: solicitando un turno previo en la sucursal.

En ambos casos, se requiere:

DNI vigente.

CUIL o CUIL digital.

Clave de seguridad social o clave bancaria digital.

Comprobante de cobro de la prestación (AUH, SUAF o jubilación).

El análisis final puede demorar entre 24 y 72 horas, dependiendo del banco y del monto solicitado.

Qué gastos se pueden cubrir con estos créditos

Para muchos beneficiarios, los préstamos representan una solución práctica para necesidades inmediatas, como: