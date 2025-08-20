Créditos para jubilados y AUH de ANSES: la tendencia que se hizo viral y muchos eligen

El simulador online que ambos bancos ponen a disposición permite conocer en segundos:
-
El monto máximo disponible según el ingreso.
-
La cuota mensual estimada.
-
El plazo de devolución y los intereses aplicados.
Por ejemplo, un titular de AUH podría simular un crédito de $500.000 a 24 meses, obteniendo un cálculo preciso de la cuota mensual y el ingreso mínimo requerido para acceder al préstamo. Esta herramienta brinda transparencia y seguridad, evitando que los solicitantes se comprometan con montos imposibles de pagar.
Montos, plazos y tasas
Los préstamos tienen montos que van desde $100.000 hasta $1.350.000, incluso más según ingresos, con plazos flexibles que pueden extenderse hasta 72 meses, dependiendo del banco y del perfil del beneficiario.
La tasa de interés es fija, lo que permite calcular con exactitud el compromiso mensual, y la acreditación de los fondos se realiza en 48 horas hábiles tras la aprobación. Esto convierte a estas líneas de crédito en una alternativa rápida y confiable frente a la falta de acceso al crédito tradicional o los prestamistas informales con intereses elevados.
Quiénes pueden solicitar estos créditos
AUH y SUAF:
-
Ser titular de la asignación correspondiente.
-
Tener la cuenta bancaria activa donde se cobra la prestación.
-
Cumplir con el tope de ingresos fijado por el banco.
Jubilados y pensionados:
En todos los casos, el banco realiza un análisis crediticio para determinar el monto aprobado y el plazo más conveniente para el beneficiario.
Beneficios de los créditos online
Entre las ventajas más destacadas de estos préstamos se encuentran:
-
Rapidez: aprobación en menos de 48 horas.
-
Transparencia: cuotas fijas y simulador online.
-
Flexibilidad: elección de monto y plazo según la capacidad de pago.
-
Inclusión financiera: acceso a crédito para sectores que antes quedaban fuera del sistema.
Para muchos titulares de AUH, SUAF y jubilaciones, esta modalidad representa la primera oportunidad de acceder a un crédito formal, evitando caer en préstamos informales con tasas abusivas.
Cómo iniciar la solicitud
La gestión del crédito se puede realizar de forma totalmente online o mediante turno en sucursal:
En ambos casos, se requiere:
-
DNI vigente.
-
CUIL o CUIL digital.
-
Clave de seguridad social o clave bancaria digital.
-
Comprobante de cobro de la prestación (AUH, SUAF o jubilación).
El análisis final puede demorar entre 24 y 72 horas, dependiendo del banco y del monto solicitado.
Qué gastos se pueden cubrir con estos créditos
Para muchos beneficiarios, los préstamos representan una solución práctica para necesidades inmediatas, como:
-
Electrodomésticos o muebles para el hogar.
-
Gastos escolares (uniformes, útiles, cuotas).
-
Emergencias médicas o tratamientos específicos.
-
Refacciones o mejoras en la vivienda.