PNC de ANSES: el trámite simple que se habilitó para el cobro del beneficio

La posibilidad de actualizar los datos se suma al proceso de restitución de PNC suspendidas, que la Agencia Nacional de Discapacidad lleva adelante en cumplimiento de una orden judicial que dispuso reactivar los beneficios y pagar los montos retroactivos correspondientes a los meses no percibidos.

En la provincia de Buenos Aires, la Defensoría del Pueblo publicó el listado de beneficiarios que recuperarán su pensión. Aquellos que no figuren en la nómina pueden comunicarse con la defensoría correspondiente a su jurisdicción para iniciar un reclamo.

Aunque el pago sea restablecido, el beneficiario está obligado a mantener actualizada la información personal en la base de Andis, dado que los errores o domicilios desactualizados pueden volver a generar suspensiones o demoras en los depósitos.

Cómo reclamar la suspensión del beneficio

Aunque el Congreso sancionó una ley de emergencia en discapacidad, su aplicación fue postergada mediante el Decreto 681/2025, hasta que se definan los mecanismos de financiamiento. No obstante, las auditorías de las PNC siguen activas, y las personas convocadas deben presentarse en el turno asignado para acreditar que cumplen con los requisitos establecidos por el Decreto 843/2024.

En caso de suspensión del beneficio, los titulares pueden presentar un reclamo ante Andis, enviando un correo a [email protected] o acercándose de forma presencial a las sedes del organismo o de la ANSES.