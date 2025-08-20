En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
SUAF
CONFIRMADO

AUH y SUAF de ANSES podrán acceder a créditos de hasta $1.350.000

Los beneficiarios de AUH y SUAF pueden acceder a créditos de Banco Nación y Banco Provincia con montos de hasta $1.350.000 y plazos de 72 meses. Conocé los requisitos, tasas y cómo hacer el trámite online en agosto 2025.

Los créditos para beneficiarios de ANSES están disponibles para quienes cobran Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo (SUAF). Los préstamos se gestionan únicamente a través de Banco Nación y Banco Provincia, con acreditación rápida y en cuotas fijas.

El objetivo es brindar montos accesibles desde $100.000 hasta $1.350.000 con plazos de entre 12 y 72 meses, aunque para acceder es indispensable cumplir con los requisitos establecidos por las entidades.

¿Quiénes pueden acceder a los créditos?

créditos cuenta dni banco provincia anses
AUH y SUAF de ANSES podrán acceder a créditos de hasta $1.350.000

Los préstamos están dirigidos a:

  • Beneficiarios de AUH y SUAF con haberes acreditados en Banco Nación o Banco Provincia.

  • Mayores de 18 años, con residencia en Argentina.

  • Con cuenta bancaria activa y Clave Digital y CUIL en funcionamiento.

  • Que mantengan buen historial crediticio.

  • Con ingresos que no superen los $317.800, equivalente al salario mínimo vigente en julio 2025.

¿De cuánto son los montos y cuáles son los plazos?

Los créditos ofrecen:

  • Monto mínimo: $100.000

  • Monto máximo: $1.350.000

  • Plazos: de 12 a 72 meses

  • TNA: 79%

  • CFTEA: 114,92%

  • Cuotas fijas durante todo el préstamo

Esto permite prever el gasto mensual, aunque en plazos más largos los intereses acumulados pueden ser significativos.

¿Cómo se solicita el crédito online?

El trámite se hace de forma 100% digital en los homebanking de Banco Nación o Banco Provincia:

  • Ingresar a la web oficial del banco.

  • Seleccionar “Créditos para beneficiarios de ANSES”.

  • Iniciar sesión con usuario y clave digital.

  • Indicar el tipo de beneficio (AUH o SUAF).

  • Elegir monto y plazo.

  • Confirmar la solicitud.

La acreditación se realiza en menos de 48 horas hábiles en la cuenta bancaria del solicitante.

¿Por qué solo Nación y Provincia dan estos créditos?

El beneficio se limita a estas dos entidades públicas por un acuerdo operativo con ANSES que permite validar datos en tiempo real, reducir riesgos de fraude y garantizar acreditaciones rápidas. Además, al tratarse de bancos estatales, las condiciones resultan más competitivas que en entidades privadas.

