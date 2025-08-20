AUH y SUAF de ANSES podrán acceder a créditos de hasta $1.350.000

¿De cuánto son los montos y cuáles son los plazos?
Los créditos ofrecen:
Esto permite prever el gasto mensual, aunque en plazos más largos los intereses acumulados pueden ser significativos.
¿Cómo se solicita el crédito online?
El trámite se hace de forma 100% digital en los homebanking de Banco Nación o Banco Provincia:
-
Ingresar a la web oficial del banco.
-
Seleccionar “Créditos para beneficiarios de ANSES”.
-
Iniciar sesión con usuario y clave digital.
-
Indicar el tipo de beneficio (AUH o SUAF).
-
Elegir monto y plazo.
-
Confirmar la solicitud.
La acreditación se realiza en menos de 48 horas hábiles en la cuenta bancaria del solicitante.
¿Por qué solo Nación y Provincia dan estos créditos?
El beneficio se limita a estas dos entidades públicas por un acuerdo operativo con ANSES que permite validar datos en tiempo real, reducir riesgos de fraude y garantizar acreditaciones rápidas. Además, al tratarse de bancos estatales, las condiciones resultan más competitivas que en entidades privadas.