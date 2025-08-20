AUH y SUAF de ANSES podrán acceder a créditos de hasta $1.350.000

¿De cuánto son los montos y cuáles son los plazos?

Los créditos ofrecen:

Monto mínimo: $100.000

Monto máximo: $1.350.000

Plazos: de 12 a 72 meses

TNA: 79%

CFTEA: 114,92%

Cuotas fijas durante todo el préstamo

Esto permite prever el gasto mensual, aunque en plazos más largos los intereses acumulados pueden ser significativos.

¿Cómo se solicita el crédito online?

El trámite se hace de forma 100% digital en los homebanking de Banco Nación o Banco Provincia:

Ingresar a la web oficial del banco.

Seleccionar “ Créditos para beneficiarios de ANSES ”.

Iniciar sesión con usuario y clave digital.

Indicar el tipo de beneficio ( AUH o SUAF ).

Elegir monto y plazo.

Confirmar la solicitud.

La acreditación se realiza en menos de 48 horas hábiles en la cuenta bancaria del solicitante.

¿Por qué solo Nación y Provincia dan estos créditos?

El beneficio se limita a estas dos entidades públicas por un acuerdo operativo con ANSES que permite validar datos en tiempo real, reducir riesgos de fraude y garantizar acreditaciones rápidas. Además, al tratarse de bancos estatales, las condiciones resultan más competitivas que en entidades privadas.