Previsional
ANSES
Bono
Pevisional

CONFIRMADO por ANSES: el bono de $100.000 para AUH que se activa desde el celular

Miles de familias con AUH recibirán un refuerzo de $ 100.000 en septiembre. El beneficio ya está confirmado por ANSES y puede gestionarse sin trámites presenciales, pero muchos aún no saben cómo activarlo desde el celular.

CONFIRMADO por ANSES: bono de $100.000 para AUH en septiembre

CONFIRMADO por ANSES: bono de $100.000 para AUH en septiembre, cómo activarlo desde el celular

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó la continuidad de la Tarjeta Alimentar, que en septiembre 2025 alcanzará montos que superan los $100.000 para familias que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH). El beneficio se deposita todos los meses junto con la asignación y constituye uno de los refuerzos más importantes que reciben los hogares de menores ingresos.

Aunque se trata de una acreditación automática, miles de familias desconocen que pueden gestionar, consultar y hasta activar el beneficio desde el celular, a través de la aplicación Mi Argentina o directamente desde Mi ANSES.

¿De dónde surge el bono de $100.000 para AUH?

El monto corresponde a la Tarjeta Alimentar, un programa creado para garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos. Su valor varía según la cantidad de hijos:

  • 1 hijo: $52.250

  • 2 hijos: $81.936

  • 3 o más hijos: $108.062

De este modo, una familia con tres hijos en AUH ya supera los $100.000 para alimentos en septiembre 2025 gracias a este complemento.

El refuerzo de la Tarjeta Alimentar alcanza a:

  • Titulares de AUH con hijos menores de 17 años.

  • Embarazadas a partir de los 3 meses que cobran la Asignación por Embarazo (AUE).

  • Personas con discapacidad que perciben la AUH sin límite de edad.

  • Madres con 7 hijos o más que cobran la Pensión No Contributiva (PNC).

El beneficio se deposita de manera automática en la misma cuenta donde se cobra la prestación de ANSES.

Cómo activarlo desde el celular

Si bien la acreditación es automática, muchas familias deben activar el uso de la Tarjeta Alimentar. Esto se hace de forma sencilla desde el celular:

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • Seleccionar la opción “Hijas e hijos” y luego “Tarjeta Alimentar”.

  • Confirmar que los datos del titular y los hijos estén actualizados.

  • En caso de que el beneficio aún no figure, se puede reclamar desde “Atención Virtual”.

Además, en los bancos que operan con billeteras digitales, el dinero puede usarse a través del celular sin necesidad de tener la tarjeta física.

AUH en septiembre 2025: cuánto se cobra

La AUH recibió un nuevo aumento en septiembre, siguiendo la fórmula de movilidad y las actualizaciones periódicas. Según los datos oficiales, alcanzará $115.064,72 por hijo.

Para los beneficiarios que tengan hijos con discapacidad, el monto se elevará a $374.670,30. Sin embargo, ANSES retiene el 20% de cada pago hasta que los titulares presenten la Libreta AUH, documento que acredita salud, educación y vacunación de cada niño. Por lo tanto, en septiembre, los pagos efectivos serán de $92.051,78 por hijo y $299.736,24 por hijo con discapacidad.

El combo AUH + Tarjeta Alimentar en septiembre

La combinación de ambos beneficios da como resultado un ingreso que supera los $140.000 en septiembre.

Veamos ejemplos concretos:

  • Familia con 1 hijo:

    • AUH: $92.051,78

    • Tarjeta Alimentar: $52.250

    • Total mensual: $144.301,78

  • Familia con 2 hijos:

    • AUH: $184.103,56

    • Tarjeta Alimentar: $81.936

    • Total mensual: $266.039,56

  • Familia con 3 hijos o más:

    • AUH: $276.155,34

    • Tarjeta Alimentar: $108.062

    • Total mensual: $ 384.217,34

Estos montos no incluyen otros beneficios compatibles, como el Complemento Leche del Plan 1000 Días ($42.162), ni los posibles bonos extraordinarios que el Gobierno suele anunciar en meses de alta presión inflacionaria.

ANSES_Milei

Cómo verificar el cobro de ambos beneficios de ANSES

Los beneficiarios pueden chequear desde el celular si ya recibieron la acreditación:

  • App Mi Argentina: sección Mis Cobros.

  • Home banking del banco donde se percibe la asignación.

  • Cajeros automáticos con tarjeta de débito.

Si el pago no aparece, se recomienda revisar que los datos de los hijos estén cargados y actualizados en ANSES.

Por qué es clave la Tarjeta Alimentar

La Tarjeta Alimentar fue diseñada como una política de seguridad alimentaria. A diferencia de otros bonos, su monto no puede retirarse en efectivo: se usa exclusivamente para la compra de comida, bebidas no alcohólicas y productos de higiene de primera necesidad.

El beneficio impacta directamente en la mesa de más de 4 millones de familias, y se convirtió en una ayuda esencial en medio de la crisis inflacionaria.

